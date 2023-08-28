هل أنت مشغول دائمًا ولا تجد الوقت لتناول الطعام الصحي؟ إليك هذه النصائح

إن فكرة تناول طعام صحي أصبحت صعبة للبعض نتيجة الإنشغال الدائم في العمل أو مع الأولاد في المنزل، ما زاد من اللجوء إلى الأطعمة السريعة والوجبات السهلة التي يكون معظمها غير صحي وغير مفيد للجسم.

الاندماج في العمل لساعات طويلة لا يؤثر فقط على الصحة العقلية والحالة المزاجية والشعور بالتعب والإرهاق، لكنه يقف عائقًا أيضًا في تناول طعام صحي ومفيد نتيجة اللجوء إلى الأطعمة السريعة خارج المنزل بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على الوقوف في المطبخ لساعات طويلة لإعداد أطعمة صحية.

لذلك بدأت الكثير من المشروعات في الانتشار والتي تقوم فكرتها على طهي أطعمة صحية وتوصيلها، وبالطبع هذه الفكرة تساعد المهتمين باتباع حميات صحية متوازنة في الحفاظ على جسم رشيق وصحة مثالية ولكنها قد تكلف الكثير من المال؛ لذلك قررنا من خلال هذه المقالة توجيه 9 نصائح للشخص المشغول الذي لا يجد الوقت لتناول الطعام الصحي.

9 نصائح تضمن لك تناول طعام صحي إذا كنت مشغولًا

الحياة اليومية الروتينية أصبحت سريعة جدًا وتحتاج إلى تنظيم وترتيب قدر الإمكان لإنجاز أكبر قدر ممكن من المهام والأنشطة المطلوبة، كذلك فإن فكرة تناول طعام صحي أصبحت صعبة للبعض نتيجة الإنشغال الدائم في العمل أو مع الأولاد في المنزل، ما زاد من اللجوء إلى الأطعمة السريعة والوجبات السهلة التي يكون معظمها غير صحي وغير مفيد للجسم، لذلك إليكم عدد من النصائح التي ستساعدك على تناول طعام صحي حتى وإن كنت مشغولا دائمًا.

اعتمد على وجود عدد من المعلبات في المنزل

تساعد الأطعمة المعلبة سريعة التحضير مثل الفاصولياء الحمراء والذرة الحلوة وعلب التونة وعلب الفول الجاهز للأكل وغيرها على تحضير بعض الوجبات الصحية خلال دقائق معدودة، لذلك قبل الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء احتياجات المنزل احرص دائمًا على كتابة أسماء المعلبات الصحية التي يجب شرائها شهريًا واستخدامها عند الحاجة.

شراء الفواكه المجففة والمكسرات

تُعد الفواكه المجففة والمكسرات من أفضل الوجبات الخفيفة والصحية التي يمكن الاعتماد عليها للاستمتاع بمذاق رائع وصحي في نفس الوقت، كما أنها من الأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى دوامها لفترات طويلة دون أن تفسد، لذلك احرص دائمًا على توفرها في المنزل.

تخصيص يوم في الأسبوع لتجهيز كمية من الوجبات الصحية

وجود عدد من الوجبات الجاهزة والمطهية في الفريزر تمنح الشخص شعورًا بالراحة وتضمن عدم لجوءه إلى تناول الطعام غير الصحي من خارج المنزل، لذلك استغل عطلة نهاية الأسبوع في شراء احتياجات المنزل وتحضير عدد من الوجبات ووضعها في الفريزر لتكن جاهزة للتسخين فقط، الأمر الذي سيوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود.

استخدام مكونات جاهزة للطبخ

الاحتفاظ بأشياء تجعل الطبخ أسهل وأسرع فكرة رائعة توفر الكثير من الوقت والمجهود، كما تجعل من عملية الطهي أكثر متعة لذلك لا بأس بشراء التتبيلات الجاهزة التي تعطي الطعام نكهة مميزة أو شراء مجموعة من الصلصات الجاهزة التي تجعل عملية الطبخ أسهل محققة نتائج أفضل من حيث الطعم والجودة، كالاحتفاظ بالبهارات الجاهزة لتتبيل الدجاج واللحوم في الفريزر.

امتلاك أجهزة مطبخ عصرية

جعل التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات وسيلة من الحياة أمرًا أسهل وأكثر راحة، فتمتلك معظم البيوت العصرية الآن عددًا كبيرًا من أجهزة المطبخ الحديثة التي سهلت إعداد الوجبات الصحية في المنزل بأقل وقت وأقل مجهود، وإليكم أفضل الأجهزة التي يجب توفرها في المطبخ للمساعدة في إعداد وجبات صحية لذيذة في وقت أقل:

القلاية الكهربائية: تُستخدم القلاية الكهربائية أو الـAir Fryer في إعداد الأطعمة بطريقة صحية باستخدام كمية قليلة جدًا من الدهون، لذلك فهي تُعتبر حل عظيم لمتبعي الحميات الصحية للحفاظ على السعرات الحرارية المطلوبة يوميًا.

العجانة الكهربائية: تساعد العجانة الكهربائية في إعداد المخبوزات الصحية دون بذل وقت أو مجهود في العجن، كل ما عليك فعله هو وضع المكونات مع بعضها في وعاء العجانة وتشغيلها لعدة دقائق.

أداة تقطيع الخضراوات والفواكه: تناول الخضراوات والفواكه بشكل يومي أمر مفيد جدًا للمهتمين بالأطعمة الصحية، ولكن يجد البعض صعوبة في تحضير طبق سلطة الخضراوات أو الفواكه بسبب الإنشغال في العمل لفترة طويلة، لا بد من اقتناء هذه الأداة العبقرية التي تقوم بالتقطيع بمجرد وضع الخضراوات أو الفواكه في المكان المخصص لها والضغط على الزر.

غسالة الأطباق: يُعتبر هذا الاختراع عبقري جدًا في المطبخ، فهذه الآلة تقوم بغسل عدد كبير من الأطباق والأكواب والملاعق المستخدمة، مع القليل من المسحوق المخصص لها للحصول على أدوات نظيفة ومُعقمة بدون مجهود.

تنظيم المطبخ وتجنب الفوضى

تتسبب الفوضى الموجودة في المطبخ في استغراق وقت كبير أثناء إعداد وجبات الطعام بسبب الحاجة إلى البحث عن المكونات المطلوبة في الوصفة، لذا لا بد من تنظيم المطبخ وترتيبه ووضع الأشياء المستخدمة بكثرة في أماكن قريبة وفي متناول اليد لسهولة الاستخدام "كالتوابل"، بالإضافة إلى تنظيف المطبخ وغسل الأدوات المستخدمة بعد الإنتهاء من إعداد الوجبة أولًا بأول، كما يوجد عدد من المنظمات التي تُستخدم في المطبخ لترتيب الادوات بسهولة.

قم بكتابة عدد من الوصفات السهلة والسريعة

يلجأ البعض إلى البحث في الإنترنت على وجبات صحية سهلة لإعدادها في المنزل، الأمر الذي يستغرق وقتًا أكبر سواء إن للقراءة أو لمشاهدة الوصفة وعرفة مكوناتها وطريقة إعدادها؛ لذلك قم بإحضار دفتر مخصص للمطبخ واكتب به عدد من الوصفات السهلة التي يمكن اللجوء إليها في الأوقات التي تكون فيها مشغولًا جدًا في العمل لتوفير الوقت الضائع في التفكير أو البحث على الإنترنت عن وجبات صحية يمكن إعدادها.

خصص يومًا أو يومين في الأسبوع لتناول السمك

يحتوي السمك بمختلف أنواعه على الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي يحتاج إليها الجسم بشكل منتظم إلى جانب طعمه اللذيذ، بالإضافة إلى أنه مصدر هام وأساسي للبروتين ويحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية أيضًا، لذلك هو اختيار مثالي لمتبعي الوجبات الصحية والحميات الغذائية، من أجل ذلك سيكون من الأفضل دومًا تخصيص يوم أو يومين في الأسبوع لتناول وجبة سمك خفيفة ولذيذة خارج المنزل.

حافظ على البساطة في طعامك قدر الإمكان

يُعدّ تناول الطعام متعة كبيرة للكثير من الأشخاص، فليس بالضرورة أن يكون الطعام الصحي السهل البسيط خالٍ من المذاق الطيب، إذ يمكن الاستمتاع بتناول وجبات لذيذة جدًا وصحية في نفس الوقت والتي يتم إعدادها في وقت بسيط وبمجهود قليل، إليكم أمثلة لبعض الوجبات الصحية الخفيفة التي يمكن إعدادها في دقائق بسيطة وتصلح للأكل في المنزل أو في العمل:

شريحة من التوست البني مع زبدة الفول السوداني وقطع من التفاح.

كوب من اللبن اليوناني مع قليل من الجرانولا.

شريحة من خبز القمح الكامل مع الجبن القريش والجرجير.

طبق شوفان باللبن مع قطع الفواكه اللذيذة.

شطيرة توست الحبوب الكاملة مع التونة والفلفل الملون والذرة الصفراء والخس.

تحقيق نجاح كبير في العمل والوصول إلى أهدافك يتطلب بذل مجهود ووقت كبيرين، ولكن مع ضرورة الحفاظ على الصحة في نفس الوقت، وأولى خطوات الحفاظ على الصحة العقلية والنفسية هو الحفاظ على الصحة الجسدية التي تبدأ بتناول أطعمة صحية غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كمصدر للطاقة.