القيادة لوقت طويل تتعب جسدك.. إليك هذه النصائح لتتجنّب ذلك

الأضرار الكثيرة والأعراض المزعجة الناتجة عن القيادة لوقت طويل دفعت الكثير من الأشخاص إلى البحث عن طرق تساعدهم على تقليل هذه الأعراض والوصول إلى حلول تساعدهم على القيادة بشكل أكثر راحة.

القيادة لفترة طويلة تتسبب في العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر على جميع أعضاء الجسم صحيًا ونفسيًا، فقد يضطر عدد كبير من الأشخاص إلى القيادة لمسافات طويلة بشكل يومي سواء إن كانت القيادة هي الوظيفة الأساسية لهم أم أنهم يقومون بذلك للذهاب إلى العمل.

فكرة الجلوس لفترة طويلة تتسبب في الشعور بآلام مزعجة في الجسم بالكامل فماذا لو كان الجلوس يصاحبه أيضًا استخدام عضلات القدمين والذراعين والتركيز والانتباه للحفاظ على أمانك وسلامتك أثناء القيادة؟!

الأمر حقًا مُتعب ومرهق، فالأشخاص الذين يقودون سياراتهم لمسافات طويلة بشكل يومي عُرضة أكبر لآلام الظهر والكتفين بحوالي ثلاث أضعاف الأشخاص العاديين.

أضرار القيادة لوقت طويل

يعاني عدد كبير من الأشخاص الذين يقومون بقيادة السيارة لوقت طويل إلى عدد كبير من المشكلات الصحية تتمثل في:

آلام مزعجة في عضلات الجسم بالكامل، سواء إن في القدمين أو الفخذين أو الذراعين أو الكتفين.

ألم أسفل الظهر نتيجة مشاكل في العامود الفقري.

تصلب في الرقبة والكتفين.

آلام في المفاصل والعظام.

إرهاق عام في الجسم والشعور بحالة من الضعف والتعب.

الشعور بصداع مستمر نتيجة التركيز في القيادة لفترات طويلة.

نصائح لتجنّب الشعور بالتعب والإرهاق عند القيادة لوقت طويل

الأضرار الكثيرة والأعراض المزعجة الناتجة عن القيادة لوقت طويل دفعت الكثير من الأشخاص إلى البحث عن طرق تساعدهم على تقليل هذه الأعراض والوصول إلى حلول تساعدهم على القيادة بشكل أكثر راحة، إليكم بعض النصائح:

ضبط وضعية الكرسي

قبل التحرّك بالسيارة يجب التأكد من الجلوس في وضعية مريحة وذلك من خلال ضبط وضعية الكرسي كي تتناسب مع طولك، يجب أن يتخذ الكرسي زاوية مستقيمة مع ميل خفيف إلى الخلف للحفاظ على وضعية الرقبة ومنطقة الظهر والكتفين، وعلى دواستي الوقود والمكابح أن تكون على مسافة مناسبة من القدمين والذراعين لاستخدامهما بسهولة وسرعة.

وضع وسيلة دعم إضافية أسفل الظهر

معظم كراسي السيارات لا تُدعم المنحنى الطبيعي للظهر مما يُصيب السائق بآلام تتزايد مع مرور الوقت، لذلك يجب وضع وسيلة دعم ولتكن عبارة عن وسادة صغيرة.

استخدام الكمادات لإرخاء عضلات الظهر

يلجأ الأشخاص الذين يتعرّضون للقيادة فترات طويلة إلى استخدام كمادات الثلج الباردة أو المياه الساخنة للتخفيف من آلام العضلات وخصوصا عضلات الظهر أثناء القيادة، وللعلم أصبح هناك عدد من السيارات التي تحتوي على مصادر تسخين في كرسي القيادة تعمل على تدفئة العضلات والتخلص من آلام الظهر والكتفين والرقبة، كما توجد بعض السيارات التي تحتوي على أجهزة مساج للظهر والرقبة أثناء القيادة لمسافات طويلة.

الحصول على قدر من الراحة من وقت لآخر أثناء القيادة

لا بأس بتوقيف السيارة بعض الوقت أثناء القيادة لمسافة بعيدة والنزول منها وممارسة بعض تمارين التمدد والاسترخاء لاستعادة النشاط والقوة والتركيز وفك العضلات.

استخدام وسادة امتصاص الصدمات

تتسبب الطرق غير الممهدة بشكل جيد أو المليئة بالتعاريج والمطبات في آلام في الظهر والعظام، لذلك توجد وسائد امتصاص الصدمات القادرة على حل هذه المشكلة، والتي يمكن استخدامها أثناء القيادة لمسافات وذلك من خلال الجلوس عليها أو وضعها خلف الظهر.

استخدام مسند للرأس

تحتوي بعض السيارات على مسند إضافي للرأس في كرسي السائق بما يتناسب مع طول الرقبة؛ الأمر الذي يسمح بوجود دعم إضافي لها أثناء القيادة، وفي حالة عدم توافر هذا المسند يمكن شراءه وتركيبه على الكرسي.

استخدم سدادات الأذن في الأماكن المزدحمة

يعاني البعض من الأصوات المرتفعة في المناطق المزدحمة أثناء القيادة لمسافات طويلة، الأمر الذي يؤثر على حاسة السمع وقد يتسبب في مشاكل في الأذن، لذلك يمكن استخدام سدادات الأذن كحل للتخلص من هذا الإزعاج أثناء القيادة لفترات طويلة.

تجنّب وضع المحفظة في الجيب الخلفي أثناء القيادة

أثبتت الدراسات أن وضع المحفظة أو الهاتف المحمول في الجيب الخلفي أثناء القيادة يتسبب في ألم قد يصل إلى العامود الفقري، لذلك يجب التأكد من عدم الجلوس على شيء مرتفع لفترات طويلة.

تجنّب استخدام الهاتف أثناء القيادة

يُعتبر الهاتف المحمول من أكثر وسائل تشتيت الانتباه أثناء القيادة، فإلى جانب أن استخدامه أثناء القيادة وخصوصا في الطرق السريعة قد يُعرّضك إلى المخالفات المرورية، فإنه سيعرّض حياتك للخطر نتيجة التشتت بين التركيز في الهاتف والطريق.

تناول وجبة مفيدة ومغذية قبل القيادة

القيادة لفترات طويلة تحتاج إلى تركيز كبير ونشاط وحيوية لمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، لذلك يجب تناول وجبتك الأساسية سواء كانت الإفطار أو الغداء قبل القيادة، مع إمكانية تناول وجبة خفيفة في فترات التوقف على الطريق أثناء الحصول على بعض الراحة.

احصل على قدر كافي من النوم

عدم الحصول على قسط كافي من النوم بما يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات لليلتين متتاليتين قبل القيادة لفترة طويلة قد يعرّض جسمك إلى الشعور الزائد بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على التركيز، لذلك احرص دائمًا قبل القيادة لمسافة طويلة أن تنام عدد ساعات كافية وبعمق شديد.

اختر وقت القيادة بعناية

إذا كانت لديك القدرة على اختيار توقيت القيادة فلا تتردد في فعل ذلك، فالقيادة لمسافة طويلة في أوقات غير جيدة قد يعرّض الجسم إلى زيادة الشعور بالتعب والإرهاق، عليك تجنّب القيادة مساءًا وما بين الساعة الواحدة إلى الثالثة ظهرًا لأن هذا الوقت هو أكثر وقت تنخفض فيه درجة حرارة الجسم ويشعر فيه الشخص بالنعاس.

ربط حزام الأمان

وظيفة حزام الأمان لا تقتصر فقط على الحفاظ على سلامة الشخص في حالة التعرّض إلى حادث بالسيارة ولكنه يقوم أيضًا على الوقاية من الصدمات حتى لا تتعرّض الأضلاع للكسر أثناء الصدمات العنيفة إذا كان الطريق غير ممهد.

استخدم تقنية تثبيت السرعة أثناء القيادة لمسافات طويلة

يوجد في بعض السيارات تقنية إمكانية تثبيت السرعة بشكل أوتوماتيكي أثناء القيادة وخصوصا في الطرق الطويلة؛ لذلك إذا كنت تمتلك سيارة تحتوي على هذه التقنية يمكنك تشغيلها لتكون هناك إمكانية رفع القدمين عن دواسة الوقود وتحريكها ووضعها في زاوية قائمة تجعلك تشعر براحة أكبر والتخلص من ألم العضلات نتيجة تحريك القدمين لفترة طويلة للضغط على دواسة الوقود.

مضغ العلكة أثناء القيادة

مضغ العلكة أثناء القيادة لمسافات طويلة تساعد على بقاء الشخص مستيقظًا ومنتبهًا نظرًا لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما أنها تساعد على تشتيت الانتباه في حالة الشعور ببعض الألم في العضلات بسبب القيادة لوقت طويل.

استخدام بعض المسكنات الطبيعية

هناك بعض المنتجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب والتي تُستخدم كدهان لتخفيف آلام العظام والعضلات الناتجة عن القيادة لفترات طويلة مثل دهان الحنظل وزهرة العطاس التي تُستخدم على شكل جل يُستخدم في تدليك المنطقة المصابة.

تُمثل القيادة لفترات طويلة مشكلة لعدد كبير من الأشخاص بسبب الآلام المزعجة في الظهر والقدمين والذراعين والأكتاف وكذلك الرقبة، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن حلول ونصائح تساعدهم على تلافي هذه الأثار السلبية الناتجة عن القيادة لمسافات طويلة والحفاظ على سلامتهم قدر الإمكان.