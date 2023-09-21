حالات تسمم محتملة بسبب تناول سردين معلّب في فرنسا

14 حالة من هذه الحالات المبلّغ عنها تعود لأجانب من الجنسيّات الأميركيّة والكنديّة والأيرلنديّة واليونانيّة والبريطانيّة والألمانيّة، بحسب منظّمة الصحّة العالميّة.

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة إمكان وجود حالات تسمّم غذائيّ أخرى مرتبطة باستهلاك كمّيّات من السردين المعلّب في مطعم فرنسيّ في مدينة بوردو (جنوب غرب) بسبب عدم التعرّف بشكل نهائيّ على جميع زبائن الموقع.

وحدّد خمسة عشر من زبائن المطعم المشتبه به في القضيّة على أنّهم "حالات يشتبه في إصابتها بالتسمّم الغذائيّ السجقيّ" (Botulism)، بحسب تقرير أصدرته السلطات الصحّيّة الجمعة تحدّث عن وفاة شخص من بين هؤلاء المصابين.

و١٤ حالة من هذه الحالات المبلّغ عنها تعود لأجانب من الجنسيّات الأميركيّة والكنديّة والأيرلنديّة واليونانيّة والبريطانيّة والألمانيّة، بحسب منظّمة الصحّة العالميّة.

والقاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سردينًا معلّبًا محلّي الصنع في حانة تدعى "تشين تشين"، بين 4 و10 أيلول/سبتمبر في مدينة بوردو الّتي استضافت خلال الشهر الحاليّ أوّل مباراتين من كأس العالم للركبي 2023.

وبحسب منظّمة الصحّة العالميّة، توصّل التحقيق الفرنسيّ من خلال إيصالات بطاقات الائتمان إلى أنّ ما يقرب من 25 شخصًا "تعرّضوا (أي ربّما استهلكوا المادّة الغذائيّة المشتبه بها)".

وأضافت المنظّمة التابعة للأمم المتّحدة "بالنظر إلى فترة حضانة التسمّم الغذائيّ (في الجسم)، والّتي يمكن أن تصل إلى ثمانية أيّام، وبما أنّه لم يتمّ التعرّف على جميع عملاء المطعم في بوردو على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال ممكنًا ظهور حالات أخرى مرتبطة بهذا الحدث"، في فرنسا أو في الخارج.

وفي فرنسا، فتح مكتب المدّعي العامّ في بوردو الجمعة تحقيقًا أوّليًّا بتهمة "القتل والتسبّب بإصابات بصورة غير متعمّدة"، يتعلّق أيضًا بـ"طرح موادّ غذائيّة ضارّة بالصحّة في الأسواق "و"بيع موادّ غذائيّة فاسدة أو سامّة".

والتسمّم الغذائيّ المعروف بالتسمّم السجقيّ (Botulism) حالة عصبيّة نادرة وخطيرة، تؤدّي إلى الوفاة في 5% إلى 10% من الحالات، وتسبّبها مادّة سامّة قويّة للغاية، تنتجها بكتيريا تنمو بشكل خاصّ في الأطعمة سيّئة الحفظ؛ بسبب عدم وجود تعقيم كاف.

ويسبّب ذلك مشاكل في العين (رؤية مزدوجة)، وصعوبة في البلع، وفي الحالات المتقدّمة، يؤدّي إلى شلل العضلات، وخصوصًا عضلات الجهاز التنفّسيّ، ما قد يؤدّي إلى الوفاة.