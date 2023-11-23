الصحّة العالميّة تطالب الصين بمعلومات مفصّلة حول ازدياد حالات الأمراض التنفّسيّة

قالت المنظّمة في بيان نشرته على منصّة إكس إنّها "أرسلت طلبًا رسميًّا إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفّسيّ وتفشّي التهابات رئويّة بين الأطفال"...

طالبت منظّمة الصحّة العالميّة اليوم الخميس، من السلطات الصينيّة، تزويدها بمعلومات مفصّلة حول ازدياد حالات الأمراض التنفّسيّة والالتهابات الرئويّة في الصين.

وقالت المنظّمة في بيان نشرته على منصّة إكس إنّها "أرسلت طلبًا رسميًّا إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفّسيّ وتفشّي التهابات رئويّة بين الأطفال"، داعية إلى "خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسيّ".

وأضافت أنّها توصي السكّان في الصين "باتّباع التدابير اللازمة للحدّ من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسيّ" ومنها "التطعيم الموصى به والابتعاد عن الأشخاص المرضى والبقاء في المنزل عند المرض وإجراء الفحوص وتلقّي الرعاية الطبّيّة عند الحاجة ووضع كمامات عند الاقتضاء وضمان التهوية الجيّدة وغسل اليدين بانتظام".

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أرجعت السلطات الصينيّة هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفّسيّ إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة.

وشدّدت وقتها على ضرورة تحسين مراقبة الأمراض في المؤسّسات الصحّيّة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة النظام الصحّيّ على رعاية المرضى، وفق منظّمة الصحّة العالميّة.

من جهتها، أبلغت وسائل إعلام رسميّة صينيّة والنظام العالميّ لمراقبة الأمراض "برو ميد" الثلاثاء عن حالات التهاب رئويّ غير مؤكّدة لدى أطفال في شمال الصين.

وأشارت منظّمة الصحّة العالميّة إلى أنّها تسعى لمعرفة مصادر معلومات "برو ميد".

وأضاف بيان المنظّمة أنّ "منظّمة الصحّة العالميّة طلبت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر معلومات وبائية وسريريّة إضافيّة، بالإضافة إلى النتائج المخبريّة حول حالات تفشّي المرض المبلّغ عنها بين الأطفال".

كذلك، طلبت المنظّمة "معلومات إضافيّة عن الاتّجاهات الحديثة في انتشار مسبّبات أمراض معروفة، بما فيها الإنفلونزا وسارس-كوف-2 (الفيروس الّذي يسبّب كوفيد-19)والفيروس المخلويّ التنفّسيّ الّذي يصيب الرضّع والميكوبلازما الرئويّة (بكتيريا تسبّب التهابًا رئويًّا)وكذلك عن مدى قدرة استيعاب النظام الصحّيّ" الحالات.

وتواجه العاصمة بكّين الواقعة في شمال الصين موجة برد حاليًّا، مع توقّع درجات حرارة تحت الصفر مساء الخميس.

وذكر نائب مدير مركز بكّين لمكافحة الأمراض والوقاية منها وانغ كوانيي الأربعاء بأنّ المدينة "تدخل موسمًا يشهد ارتفاعًا في معدّلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسيّ المعدية".

والخميس، رصد صحافيّون من وكالة فرانس برس توافد أعداد كبيرة من الآباء والأطفال إلى مستشفى طبّ الأطفال في بكّين.

ومن بين هؤلاء تشو ييدونغ الّذي قال حاملًا ابنته البالغة أربع سنوات على كتفيه "ابنتي مصابة بالتهاب رئويّ مرتبط بالميكوبلازما الرئويّة. لم نعد نرسلها إلى الحضانة في الوقت الحاليّ. عدد كبير من زملائها مصابون بالمرض الآن".

كذلك، أتت لي ميلين البالغة 42 عامًا إلى المستشفى مع ابنتها المصابة أيضًا بالتهاب رئويّ مرتبط بالميكوبلازما الرئويّة. وقالت لوكالة فرانس برس "ليس لديها أعراض كثيرة. لكن صحيح أنّ الكثير من الأطفال في سنّها يصابون (بأمراض رئويّة) الآن".

وأضافت "لست قلقة بشأن هذا الإعلان الصادر عن منظّمة الصحّة العالميّة. نحن في فصل الشتاء ومن الطبيعيّ أن يكون هناك المزيد من حالات أمراض الجهاز التنفّسيّ".

وتقول منظّمة الصحّة العالميّة إنّها على اتّصال بأطبّاء وعلماء عبر شراكاتها وشبكاتها التقنيّة في الصين.

وانتقدت المنظّمة السلطات الصينيّة لغياب الشفّافيّة خلال التحقيق في منشأ جائحة كوفيد-19 الّتي رصدت أولى الإصابات بها في الصين نهاية العام 2019.

ولم يتوصّل هذا التحقيق بعد إلى استنتاج قاطع.