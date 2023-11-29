بعد عامين من الانخفاض: ارتفاع متوسّط العمر المتوقّع وازدياد حالات الانتحار في أميركا

سجّلت زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئويّ، ما حدّ جزئيًّا من مفاعيل انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 العام الماضي، كما أوضحت المراكز الأميركيّة.

ارتفع متوسّط السنّ المتوقّع للأميركيّين في 2022 بعد عامين من انخفاض حادّ، لكنّه رغم ذلك لم يعد إلى مستواه قبل جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت السلطات الصحّيّة الأربعاء.

وأوضحت المراكز الأميركيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في تقديرات أوّليّة أنّ متوسّط السنّ المتوقّع عند الولادة في الولايات المتّحدة ارتفع 1,1 سنة بين عامي 2021 و2022 وبلغ 77,5 عامًا.

وأضافت في بيان "هذا الارتفاع... يعود بشكل رئيسيّ إلى انخفاض معدّل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19".

ومع ذلك، فإنّ هذا الارتفاع "لا يعوّض تمامًا خسارة 2,4 سنة في متوسّط السنّ المتوقّع بين عامي 2019 و2021 والّتي نتجت بشكل رئيسيّ عن ارتفاع معدّل الوفيات بسبب كوفيد-19"، وفق "سي دي سي".

وقبل كوفيد، كان يتوقّع أن يعيش الأميركيّون حتّى سنّ 78,8 عامًا.

في الوقت نفسه، سجّلت زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئويّ، ما حدّ جزئيًّا من مفاعيل انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 العام الماضي، كما أوضحت المراكز الأميركيّة.

وفي تقرير منفصل، قالت السلطات الصحّيّة الأميركيّة إنّ عدد حالات الانتحار واصل الارتفاع في العام 2022 وبلغ 50 ألف حالة تقريبًا، أو 14,3 حالة لكلّ 100 ألف شخص، وهو الأعلى منذ العام 1941، وفقًا للأرقام الأوّليّة.

وارتفع معدّل الانتحار بشكل حادّ في الولايات المتّحدة منذ العام 2000 رغم تسجيله انخفاضًا بسيطًا عامّي 2019 و2020.