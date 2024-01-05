ما تأثيرات الزيادة في استهلاك الملح على وظائف الكلى؟

أشار الباحثون إلى أن هناك العديد من المشكلات الفسيولوجية التي تربط تناول كميات كبيرة من الملح وضعف وظائف الكلى، بما في ذلك التغيرات الهرمونية و"زيادة الإجهاد التأكسدي".

أعلن الدكتور لو تشي، من مركز أبحاث السمنة في جامعة "تولين" الأميركيّة، عن نتائج دراسة طبيّة حديثة لتأثير ملح الطعام الزائد على صحّة الكلى.

وقاد الدكتور تشي فريق الباحثين على الدراسة، والتي نشرت نتائجها في مجلّة "جاما الطبيّة".

وجاء في نتائج الدراسة، أنّ إضافة كميّات كبيرة من الملح إلى الطعام، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وعملت الدراسة على تحليل بيانات 465 ألف شخص، لم يكن لديهم أمراض كلى عندما قاموا بالتسجيل في قاعدة البيانات الصحيّة، إذ تتبّعت الدراسة صحّة هؤلاء المشاركين ونمط حياتهم منذ عام 2006 إلى عام 2023، وخلال هذه السنوات، ظهرت 22000 حالة من أمراض الكلى خلال هذه الفترة.

وأشار الباحثون إلى أن هناك العديد من المشكلات الفسيولوجية التي تربط تناول كميات كبيرة من الملح وضعف وظائف الكلى، بما في ذلك التغيرات الهرمونية و"زيادة الإجهاد التأكسدي".

وقالت الدراسة، إنّ الأشخاص الذين قالوا إنّهم أضافوا الملح الزائد "أحيانًا"، كانوا عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 4٪، أمّا أولئك الذين يضيفون الملح "عادة"، فلديهم خطر أعلى بنسبة 7٪، مقارنة مع الأشخاص الذين لم يضيفوا الملح إطلاقًا أو نادرًا.

وأخذ فريق البحث عوامل نمط الحياة، مثل زيادة الوزن والتدخين أو شرب الكحوليّات وعدم ممارسة الرياضة والسكريّ وارتفاع ضغط الدم.