بسبب موجات الجفاف: مأساة زراعيّة تصيب جزيرة صقلية الإيطاليّة

بسبب عدم قدرتها على ملء خزّاناتها، اضطرّت صقلّيّة إلى تقنين المياه في عشرات المدن في الجزيرة، ما أثّر على حقول القمح وبساتين البرتقال والزيتون...

أعلنت صقلّيّة حالة الطوارئ في شباط/فبراير بسبب الجفاف، نظرًا إلى أنّ الأمطار الّتي طال انتظارها بعد صيف حارق لم تهطل في الشتاء على الجزيرة المتوسّطيّة الّتي كانت تعدّ إجراءات العالم القديم في زمن الإغريق ثمّ الرومان.

"الوضع مأساويّ"... بهذا الكلام تصف ماريلينا باريكا المشهد، وهي تتأمّل تلال مادوني في شرق باليرمو، والّتي تحوّلت مراعيها الخصبة إلى ما يشبه سجّادة صفراء. حتّى إنّ التبن في المكان بات بنوعيّة رديئة لدرجة أنّ الأبقار لم تعد تأكله.

وخارج صقلّيّة، يؤثّر هذا الوضع على غرب البحر الأبيض المتوسّط برمّته، من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، بما في ذلك المناطق الإيطاليّة الأخرى مثل سردينيا.

وبسبب تغيّر المناخ، من المتوقّع أن تصبح موجات الجفاف أكثر تواترًا في صقلّيّة، وكذلك الأمطار الغزيرة وموجات الحرّ.

وأدّت العواصف الّتي اجتاحت الجزيرة خلال موسم حصاد التبن في ربيع 2023 إلى إتلاف الأعلاف، ما أدّى إلى ظهور سموم خطيرة على الماشية. ومذاك، لم تهطل أيّ أمطار تقريبًا، وبالتّالي لا يوجد تبن ليحلّ محلّه.

ماريلينا، البالغة 47 عامًا، تدير مزرعتها مع شقيقتها، وتنفق ما يقرب من ثلاثة آلاف يورو شهريًّا لشراء العلف الّذي لم تكن قادرة على إنتاجه بنفسها.

وفي غياب التبن عالي الجودة لاستخدامه في تغذية المواشي، فإنّ الأمر يرتبط بالنسبة لها بالحفاظ على أبقارها البالغ عددها 150 على قيد الحياة: إذ تنتج الحيوانات حاليًّا ما بين 17 إلى 18 لترًا فقط من الحليب، مقارنة بـ27 إلى 30 لترًا عادة.

وتقول ماريلينا، وهي طبيبة بيطريّة أيضًا، إنّ أبقار زملائها قد تسمّمت بسبب الأعلاف الفاسدة و"لا يمكن أن تنجب عجولًا، وتتعرّض لحالات إجهاض تلقائيّ وينتهي بها الأمر في المسلخ أو حتّى تفارق الحياة قبل ذلك". وتأسف قائلة "علينا أن نستورد علفًا عالي الجودة، لكنّ تكاليفه باهظة للغاية".

وسجّلت صقلّيّة ثمانية أشهر من "الجفاف شبه الكامل"، بحسب مرصد الموارد المائيّة. ولن يكون للأمطار القليلة الّتي هطلت في الأيّام الأخيرة سوى تأثير محدود أو معدوم.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوّيّة الإقليميّة، كان النصف الثاني من عام 2023 الأكثر جفافًا منذ أكثر من قرن، في حين كانت الجزيرة قد شهدت بالفعل درجة حرارة قياسيّة على المستوى الأوروبّيّ في عام 2021، عند 48,8 درجة مئويّة.

وبسبب عدم قدرتها على ملء خزّاناتها، اضطرّت صقلّيّة إلى تقنين المياه في عشرات المدن في الجزيرة، ما أثّر على حقول القمح وبساتين البرتقال والزيتون.