"نيورالينك" تنشر فيديو لرجل مصاب بشلل رباعيّ يتحكّم بلعبة شطرنج من خلال دماغه

أعلن ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس ومنصة إكس، في كانون الثاني/يناير أن شركة "نيورالينك" أجرت أول عملية زرع لغرسة دماغية لدى مريض كجزء من تجارب سريرية...

نشرت شركة "نيورالينك" الأميركية الناشئة التابعة للملياردير إيلون ماسك، الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه رجل مصاب بالشلل الرباعي يلعب الشطرنج على الكمبيوتر متحكّمًا باللعبة بعقله بواسطة غرسة في الدماغ.

ويروي نولاند أربو (29 عامًا) المصاب بالشلل الرباعي جراء تعرضه لحادث سيارة، في الفيديو أن بإمكانه أن يلعب الشطرنج ولعبة الفيديو "سيفيلايزيشن" "Civilization" أو يتلقى دروسا في اللغتين اليابانية والفرنسية بفضل غرسة دماغية تتيح له التحكم بمفرده في فأرة الكمبيوتر.

ويقول الشاب مبتسمًا، في مقطع فيديو نشرته الشركة في بث حي على شبكتي التواصل الاجتماعي إكس وريديت "هذا جنون... إنه أمر رائع للغاية".

ويضيف "لا يزال يتعين القيام بأمور إضافية كثيرة، لكن حياتي تغيّرت منذ الآن".

وأثناء دردشة مع أحد مهندسي الشركة الناشئة، روى المريض كيف أعادت له هذه التكنولوجيا الجديدة القدرة على ممارسة هوايات عدة بشكل مبسّط. كما وصف الطريقة التي تمكن بها من تحريك المؤشر على الشاشة، حيث تترجم الغرسة نيته.

ووعد المهندس في "نيورالينك" بإبقاء مستخدمي الإنترنت على علم بتقدم حالة المريض.

وأعلن ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس ومنصة إكس، في كانون الثاني/يناير أن شركة "نيورالينك" أجرت أول عملية زرع لغرسة دماغية لدى مريض كجزء من تجارب سريرية.

ثم أكد في نهاية شباط/فبراير أن هذا المريض أصبح قادرًا على التحكم في فأرة الكمبيوتر عن طريق الفكر.

وقال أربو الأربعاء "سبب انضمامي إلى هذا المشروع هو أنني أردت أن أكون جزءًا من شيء أعتقد أنه سيغير العالم".

وحصلت شركة نيورالينك، التي يقع مقرها الرئيسي في فريمونت بولاية كاليفورنيا، على الإذن من وكالة "اف دي إيه" الناظمة لقطاع الأدوية والأجهزة الطبية الأميركية في أيار/مايو.

وكانت الغرسة، وهي بحجم عملة معدنية، زُرعت في السابق في دماغ قرد مكاك، تمكن بعد ذلك من لعب لعبة فيديو من دون وحدة تحكم أو لوحة مفاتيح.

ويهدف إيلون ماسك إلى إتاحة غرسته للجميع، من أجل تمكين التواصل بشكل أفضل مع أجهزة الكمبيوتر واحتواء، حسب قوله، "الخطر على حضارتنا" الذي يمثله الذكاء الاصطناعي.

جمعت شركة "نيورالينك" أخيرًا حوالى 323 مليون دولار من المستثمرين، وتقول إنها تريد جعل المرضى المصابين بالشلل يمشون من جديد، أو إعادة البصر للمكفوفين، أو حتى علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مثل الاكتئاب.