نصائح وتوصيات لتجنب ضربات الحر

يوصى بتوخّي الحذر والامتناع قدر الإمكان عن التعرّض لأشعّة الشمس والحرارة، وعدم القيام بجهد جسماني غير ضروري، وشرب كمّيات كبيرة من المياه والتواجد في الأماكن المكيّفة قدر الإمكان.

بناء على تقارير دائرة الأرصاد الجويّة، من المتوقّع أن تجتاح البلاد موجة حرّ أشدّ من المعتاد تصاحبها أجواء شديدة الحرارة خلال هذه الأيام، حيث ستكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي.

وأوصت وزارة الصحّة الجمهور، وتحديدًا كبار السّن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بتوخّي الحذر والامتناع قدر الإمكان عن التعرّض لأشعّة الشمس والحرارة، وعدم القيام بجهد جسماني غير ضروري، وشرب كمّيات كبيرة من المياه والتواجد في الأماكن المكيّفة قدر الإمكان.

كما أوصت السائقين بالتوقّف من وقت لآخر للاستراحة، ونصحت الأشخاص الذين يتواجدون تحت أشعة الشمس، باعتمار قبّعة واسعة الأطراف وارتداء ملابس بألوان فاتحة ومريحة ووضع كريم للوقاية من أشعّة الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت وزارة الصحة بأنه لا ينبغي ترك الأطفال والرّضع وكبار السن ومن لا حول ولا قوّة له في مركبات غير مكيّفة وبدون مراقبة. كما لا ينبغي ترك الحيوانات في السيارات أو المباني بدون ماء وبدون تهوئة وبدرجة حرارة معقولة.

وأكدت أنه يتوجب الانتباه إلى خطر الإصابة بضربة شمس، والتي تحدث عندما يكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه في البيئة الحارّة. يكون خطر الإصابة بضربة الشمس أعلى في سن الشيخوخة، والأعمار 0-4 عامًا، والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يعانون من السمنة المفرطة، والمصابين بأمراض مزمنة أخرى، وأولئك الذين يتناولون بعض الأدوية، والذين يعانون من مرض حادّ أو من الجفاف.

توصيات للمتنزّهين في الطبيعة:

عندما يكون الطقس حارًا، يوصى بعدم المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، أما إذا قرّرتم الخروج، اتّبعوا التوصيات التالية:

*يجب تخطيط النزهة مسبقًا، فحص المسار وملاءمته للمتنزهين.

*من الضروري إبلاغ شخص مقرّب عن خروجكم إلى النزهة والمسار المخطط له حتى إذا كان هناك، لا سمح الله، تأخير في تاريخ العودة المخطط له، فسيكون من الممكن معرفة الضائقة المحتملة التي يتعرّض لها المتنزِّه.

*ضرورة التزوّد بمياه للشرب وشرب الكميات التي توصي بها الجهات الصحّية.

*ارتداء الملابس وانتعال الأحذية المناسبة للنزهة مع المواظبة على وضع كريم الحماية ونظارات شمسية.

*يجب الانتباه في حال الاصابة لضربة شمس.

*يجب الحرص على الانصياع لتعليمات مفوّض الإطفاء والإنقاذ فيما يتعلق بإشعال النيران.

في حالة ظهور علامات مثل درجة حرارة الجسم فوق 39.5 درجة مئوية، احمرار الجلد، جلد ساخن وجاف (بدون تعرق)، ضربات قلب سريعة، صداع شديد (و/ أو الشعور بـ"خفقان القلب" في الرأس)، دوران، غثيان، بلبلة وانخفاض الوعي - اتصلوا بالطوارئ لتلقّي العلاج فورًا.

يجب البقاء في منطقة باردة ومظلّلة حتى وصول المساعدة والاهتمام بتبريد الجسم. والأهم من ذلك: في ضربة الشمس - يحظر تقديم المياه للمصاب! الطاقم الطبي هو من يقدم له العلاج بالسوائل عن طريق الوريد.