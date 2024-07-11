الصين: عمليّات واسعة لنقل زيوت مخصّصة للطهو في صهاريج المحروقات

نقلت صحيفة "بكين نيوز" عن الخبير في علوم الأغذية تشو يي قوله إنّ الاستهلاك طويل الأمد لزيوت يحتمل أن تكون ملوّثة بهذا النوع من المحروقات قد يؤدّي إلى التسمّم...

تشهد الصين فضيحة صحيّة وغذائيّة جديدة مع كشف صحافيّين محلّيّين عن عمليّات نقل زيت مخصّص للطهو في صهاريج تستخدم في الوقت عينه لنقل المحروقات.

ونشرت صحيفة "بكين نيوز" اليوميّة الرسميّة في العاصمة الصينيّة خلال الأسبوع الفائت، نتائج تحقيق أجراه صحافيّون تشير إلى أنّ عددًا كبيرًا من الصهاريج استخدمت لنقل كمّيّات من زيت الطهو الصالح للأكل، مباشرة بعد تفريغها من المحروقات ومن دون تنظيفها.

وقال سائقو شاحنات للصحيفة إنّ هذه الممارسة تساعد في خفض التكاليف ممّا يتيح مواجهة المنافسة بشكل أفضل.

ونقلت صحيفة "بكين نيوز" عن الخبير في علوم الأغذية تشو يي قوله إنّ الاستهلاك طويل الأمد لزيوت يحتمل أن تكون ملوّثة بهذا النوع من المحروقات قد يؤدّي إلى التسمّم.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء فتح تحقيق رسميّ، واعدة باتّخاذ إجراءات صارمة في حقّ المسؤولين في هذه الفضيحة.

وتعهّدت الصين بتشديد قوانينها المتعلّقة بالسلامة الغذائيّة لاستعادة ثقة الصينيّين الّتي تضرّرت بصورة كبيرة إزاء فضائح عدّة على مدى العقدين الفائتين، من بينها كمّيّات من الحليب المجفّف المغشوش الّتي أدّت عام 2008 إلى تسميم نحو 300 ألف طفل ووفاة ستّة بسبب مشاكل في الكلى.