"طاعون المجترّات": اليونان تحظر نقل الأغنام والماعز

طاعون المجتّرّات الصغيرة هو مرض شديد العدوى يصيب الأغنام والماعز، لكنّه لا يؤثّر على البشر. وتقول السلطات إنّ تناول اللحوم والحليب المبستر آمن ولا ينقل العدوى...

منعت وزارة الزراعة اليونانيّة عمليّات نقل الأغنام والماعز بعد ظهور طاعون المجترّات في مناطق جديدة إثر تسجيل حالات ماثلة في البلاد في 11 تمّوز/يوليو.

وقالت الوزارة في بيان "يمنع نقل الأغنام والماعز المخصّصة للتربية والتسمين والذبح في كلّ أنحاء البلاد".

وأوضحت أنّ الأطبّاء البيطريّين التابعين لها اكتشفوا طاعون المجترّات في منطقتي كورنثيا ولاريسا بعد تتبّع "المسار الّذي سلكته الحيوانات المستوردة من بلد معيّن".

وتمّ تحديد الحيوانات المصابة بالمرض قبل ظهور أعراضه الأولى.

ولم تذكر السلطات اسم البلد الّتي استوردت منه الحيوانات لكنّ الوزارة أعلنت في السابق أنّ اليونان تستورد الأغنام والماعز من رومانيا وتركيّا وألبانيا بشكل رئيسيّ.

وأعلن المسؤولون الرومانيّون تفشّي المرض في 19 تمّوز/يوليو، بعد ثمانية أيّام من ظهور الإصابة الأولى في مزرعة في بايا قرب ساحل البحر الأسود.

وبحلول 26 تمّوز/يوليو، كان الوباء قد انتشر في العديد من المزارع الرومانيّة، ما دفع بالسلطات إلى قتل قرابة 58 ألف رأس من الأغنام والماعز.

وطاعون المجتّرّات الصغيرة هو مرض شديد العدوى يصيب الأغنام والماعز، لكنّه لا يؤثّر على البشر. وتقول السلطات إنّ تناول اللحوم والحليب المبستر آمن ولا ينقل العدوى.

وزاد مربّو الماشية اليونانيّون وارداتهم الحيوانيّة بعدما نفقت قطعانهم بسبب الفيضانات الّتي سبّبتها العاصفة "دانيال" العام الماضي.