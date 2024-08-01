بسبب التغير المناخي: تمّوز أكثر الشهور حرارة منذ بدء تسجيل الأرقام الرسميّة في الصين

ذكر التقرير بأنّ متوسّط درجة الحرارة في كلّ مقاطعة كان أيضًا "أعلى من المعدّل للسنوات السابقة" إذ سجّلت مقاطعتا قويتشو ويونان أعلى معدّلات لهما على الإطلاق...

أعلنت السلطات الصينيّة المعنيّة بالطقس أن تمّوز/يوليو كان الشهر الأكثر حرًّا في البلاد منذ بدء تسجيل الأرقام قبل ستّة عقود، وفق ما ذكر الإعلام الرسميّ الخميس، في وقت تشهد أجزاء كبيرة من العالم ظروف طقس حادّة.

وأفادت شبكة البثّ الرسميّة "سي سي تي في" نقلًا عن السلطات المعنيّة بالطقس أنّ الشهر الماضي كان "تمّوز/يوليو الأكثر حرًّا منذ بدأت عمليّات الرصد الكاملة في 1961 والشهر الأكثر حرًّا في تاريخ الرصد".

بلغ معدّل حرارة الجوّ في الصين 23,21 درجة مئويّة الشهر الماضي، متجاوزًا رقمًا قياسيًّا بلغ 23,17 درجة مئويّة عام 2017، وفق ما أفادت "سي سي تي في" نقلًا عن المصدر ذاته.

وذكر التقرير بأنّ متوسّط درجة الحرارة في كلّ مقاطعة كان أيضًا "أعلى من المعدّل للسنوات السابقة" إذ سجّلت مقاطعتا قويتشو ويونان أعلى معدّلات لهما على الإطلاق.

والصين أكبر متسبّب بانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم الّتي يقول علماء بأنّها تتسبّب بتغيّر المناخ وتجعل ظروف الطقس الحادّة أكثر تكرارًا وشدّة.

وتعهّدت بكين بأن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030 وإلى صافي صفر بحلول 2060، لكنّها قاومت الدعوات للقيام بإجراءات أكثر جرأة.

وعانت البلاد من أحوال طقس صعبة هذا الصيف إذ شهدت أجزاء من الشمال موجات حرّ شديد بينما تسبّبت الأمطار الموسميّة بحدوث فيضانات وانزلاقات للتربة في مناطق وسط وجنوب البلاد.