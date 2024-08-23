كيف تؤثّر أشعّة الشمس على ظهور الهالات السوداء تحت العين؟

شدّد على استخدام الواقي الشمسيّ، وارتداء النظّارات الشمسيّة لحماية العينين من الأشعّة فوق البنفسجيّة، والبقاء في الظلّ خلال ساعات الذروة للحماية من هذه الهالات...

قال الطبيب المختصّ بالأمراض الجلديّة في مستشفى "ميديكانا تشامليجا" بإسطنبول عمر تشالكا، إنّ التعرّض لأشعّة الشمس يمكن أن يزيد الهالات السوداء تحت العينين.

وبحسب بيان صادر عن المستشفى، أشار تشالكا إلى أنّ الهالات السوداء مشكلة جلديّة شائعة يمكن ملاحظتها على شكل تغيّر في لون المنطقة تحت العينين، ويمكن أن تكون ناجمة عن أسباب عديدة مثل فرط تصبغ الجلد أو ظهور الأوعية الدمويّة والأنسجة الأساسيّة بسبب بنية الجلد.

وشدّد على استخدام الواقي الشمسيّ، وارتداء النظّارات الشمسيّة لحماية العينين من الأشعّة فوق البنفسجيّة، والبقاء في الظلّ خلال ساعات الذروة للحماية من هذه الهالات.

وأكّد الطبيب التركيّ أنّ التعب الناجم عن قلّة النوم يرتبط بشكل عامّ بظهور السواد تحت العين.

وذكر أنّ "الفرك المتكرّر للعينين بسبب الحكّة يمكن أن يؤدّي إلى تمزّق الأوعية الدمويّة وظهور الهالات السوداء".

ولفت إلى أنّه من أجل تقليل ظهور الهالات السوداء، يجب وضع الكريمات الّتي تحوي مكوّنات مثل الكافيين والنياسيناميد والببتيدات وحمض الهيالورونيك والريتينول حول العينين يوميًّا، مشيرًا إلى أنّه يمكن استخدام شرائح الخيار أو أكياس الشاي المثلّج بديلًا لذلك.

وقال إنّ "الجفاف يمكن أن يتسبّب في تقلّص أنسجة الجسم، بما في ذلك منطقة تحت العين، ما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا، لذلك من المهمّ شرب كمّيّة كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة".

ونصح بتجنّب الإفراط في تناول الكحول والتدخين، وباتّباع نظام غذائيّ متوازن غنيّ بالموادّ المغذّية الضروريّة إلى جانب ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدمويّة.