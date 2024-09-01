كل ما تحتاج لمعرفته عن فوائد أوميغا 3 للقلب والدماغ

وجدت عدة دراسات أن هناك علاقة بين تناول زيت السمك المليء بأوميغا 3 وتحسين وظائف الدماغ لدى الأشخاص المصابين بأنواع بسيطة من الأمراض الدماغية المعرفية

فوائد أوميغا 3 لصحة الدماغ

أوميغا 3 يساعد على تحسين الذاكرة

تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية دوراً مهماً في وظائف الدماغ وتطوره. هناك أيضاً إفادات علمية تشير إلى قدرة الدماغ على تحسين وظائف الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الذاكرة مثل الأشخاص المصابين بداء ألزهايمر أو غيره من المشاكل المعرفية الأخرى.

وداء ألزهايمر واحد من أكثر المشاكل المعرفية شيوعاً وهو يؤثر في وظائف الدماغ ونوعية الحياة لدى ملايين الأشخاص من كبار السن. لهذا السبب تعتبر قدرة المتممات الغذائية القادرة على تحسين هذه الحالة لدى هذا العدد الهائل من الأشخاص أمراً مهماً جداً على مستوى الحياة.

وقد وجدت عدة دراسات أن هناك علاقة بين تناول زيت السمك المليء بأوميغا 3 وتحسين وظائف الدماغ لدى الأشخاص المصابين بأنواع بسيطة من الأمراض الدماغية المعرفية أو الأمراض التي ترتبط بالتراجع المعرفي المرتبط بالعمر.

هل يحسن زيت السمك من وظائف الدماغ لدى الأشخاص الأصحاء

من الصحيح أن أوميغا 3 يحسن من بعض الحالات الدماغية والمعرفية مثل ألزهايمر والعته وأن تناوله يرتبط بشكل مباشر بتحسين وظائف الدماغ، إلا أن الدراسات لا تثبت وجود أثر لتحسين وظائف الدماغ لدى الأشخاص الأصحاء أو الذين لا يعانون من مشاكل معرفية حقيقية جراء استهلاك أوميغا 3.

في دراسة تضمنت 159 شخصاً يافعاً ممن يتناولون 1 غ من زيت السمك يومياً تبين أن وظائف الدماغ لم تتحسن بالمقارنة بالأشخاص الذين تناولوا دواءً وهمياً.

كما تناولت عدة دراسات أخرى تأثير أوميغا 3 على المسنين وتبين أن تناول متممات أوميغا 3 أو زيت السمك لا يحسن وظائف الذاكرة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل الذاكرة.

فوائد أوميغا 3 على صحة القلب

يمكن أن يؤدي تناول السمك بانتظام إلى صحة قلبية أفضل، إلا أن الأمر أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بمتممات أوميغا 3. وقد وجدت مراجعة دراسات تضمنت 79 دراسة سريرية أنه لا يوجد أدلة دامغة على أن تناول متممات أوميغا 3 قادر على خفض احتمال الإصابة بالجلطات أو الموت جراء الأمراض القلبية.

بالإضافة إلى ذلك تشير دراسة أخرى تضم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الشحوم الثلاثية أن الأشخاص الذين يتناولون متممات أوميغا 3 يتمتعون بصحة قلبية أفضل من الذين لا يتناولون هذا النوع من المتممات.

أفضل مصادر أوميغا 3 في الطعام

سمكة الماكريل (4,580 مغ من أوميغا 3 في الحصة)

الماكريل نوع من الأسماك الدهنية الصغيرة ويتم تناوله في العديد من البلدان مشوياً أو مدخناً.

هذا النوع من الأسماك غني بالعناصر الغذائية حيث أن حصة واحدة منه بوزن 3.5 أونصة أو 100 غ تحتوي على 500% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين B12 وعلى 130% من حاجة الجسم اليومية من السيلينيوم.

سمك السلمون (2,150 مغ في الحصة)

السلمون واحد من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على الإطلاق.

يحتوي السلمون على كمية كبيرة من البروتين النوعي وعلى عناصر غذائية أخرى كثيرة بما في ذلك كميات هائلة من فيتامين D وعلى السلينيوم وفيتامين B.

تفيد الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام مثل سمك السلمون لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب والعته والاكتئاب.

زيت كبد الحوت (2,438 مغ للحصة)

زيت كبد الحوت من المتممات الغذائية أكثر منه أن يصنف كطعام. وكما يشير الاسم فهذا الزيت يستخرج من كبد الحوت أو سمكة القد.

يعتبر زيت كبد الحوت غنياً جداً بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين D و A حيث أن ملعقة واحدة منه تقدّم للجسم 170% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين D و 453% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين A.

لهذا السبب يمكن أن يساهم تناول ملعقة واحدة من زيت كبد السمك في مد الجسم بالعناصر الأساسية الضرورية لصحة الجسم بما في ذلك أوميغا 3.

سمكة الرنجة أو الهيرينغ (2,150 مغ في الحصة الواحدة)

سمكة الزنجة سمكة متوسطة الحجم وعادة ما يتم تناولها مدخنة أو مخللة أو يتم تحضيرها مسبقاً وبيعها كوجبة معلبة. كما أن سمكة الرنجة من أطباق الإفطار الشائعة في العديد من المدن البريطانية ويتم تناولها مع البيض.

تحتوي حصة غذائية واحدة بوزن 3.5 أونصة (100 غ) من سمكة الرنجة على ما يعادل 100% من الحاجة اليومية للجسم من السيلينيوم و779% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين B12.

المحار (329 مغ في الحصة الواحدة)

تعتبر القشريات وثمار البحر من أكثر المأكولات غنى بأوميغا 3. والمحار واحد من الخيارات المثلى التي تحتوي على الزنك وغيره من العناصر الغذائية الضرورية. تحتوي 6 محارات متوسطة الحجم بوزن (3 أونصة أو 85 غ) على 289% من الحاجة اليومية للجسم من الزنك وعلى 69% من النحاس وعلى 567% من فيتامين B12.

يمكن تناول المحار كمقبلات للطعام أو وجبة خفيفة أو كوجبة رئيسية كما يعتبر المحار النيء واحداً من الوجبات الفاخرة في العديد من البلدان.

السردين (1,463 مغ للحصة الواحدة)

السردين عبارة عن سمكة دهنية صغيرة يتم تناولها كمقبلات أو وجبات خفيفة وهو من أكثر أنواع الأسماك المعلبة شهرة وشيوعاً.

أسماك السردين غنية جداً بالعناصر الغذائية خصوصاً عند تناولها كاملةً وهي تحتوي على كل أنواع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريباً.

تحتوي حصة غذائية واحدة من السردين بوزن 100 غ على ما يعادل 370% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين B12 وعلى 24% من فيتامين D وعلى 96% من حاجته للسيلينيوم.

بذر الكتان (2,350 مغ للحصة الواحدة)

الصنف النباتي الوحيد في لائحتنا هذه الذي غالباً ما يتم استهلاكه كمتمم غذائي لأوميغا 3. بذور الكتان مصدر جيد أيضاً للألياف والمغنيزيوم وغيرها من العناصر الغذائية وتوازن مثالي لأحماض أوميغا 3 و أوميغا 6.