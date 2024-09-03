إسبانيا سجّلت في 2024 أكثر أشهر آب حرّارة

استنادًا إلى درجات الحرارة المسجّلة حتّى الآن هذا العام قد يصبح عام 2024 الأكثر دفئًا في إسبانيا منذ بدء تدوين السجلّات، على غرار عام 2022...

سجّلت إسبانيا في 2024 أكثر أشهر آب/أغسطس حرًّا مع وصول معدّل الحرارة إلى 25 درجة مئويّة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة.

وأفادت الوكالة في منشور على منصّة إكس مساء الإثنين أنّ "آب/أغسطس 2024 كان الأكثر دفئًا في التاريخ في البرّ الرئيسيّ الإسبانيّ".

وأضافت أنّ متوسّط درجة الحرارة كان أعلى بعشر مرّات مقارنة بعامي 2003 و2023 اللّذين كانا في السابق أكثر أشهر آب/أغسطس دفئًا في إسبانيا.

واستنادًا إلى درجات الحرارة المسجّلة حتّى الآن هذا العام قد يصبح عام 2024 الأكثر دفئًا في إسبانيا منذ بدء تدوين السجلّات، على غرار عام 2022.

حتّى الآن كان عام 2022 هو الأكثر دفئًا على الإطلاق عندما بلغ معدّل الحرارة 15,7 درجة مئويّة.

في أغسطس/آب قال مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبّيّ المتخصّص في دراسات تغيّر المناخ، إنّ "من المرجّح بشكل متزايد" أن يصبح عام 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق في أنحاء العالم.