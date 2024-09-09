دليلك الشامل عن البروتينات وعلاقتها بفقدان الوزن وبناء العضلات

كتلة الجسم الصحيحة هي العضلات والأعضاء والعظام خالية من الدهون، وللحفاظ عليها يجب حرق الدهون بطريقة صحية، وأغلب الدراسات تشير إلى أن تناول نظام غذائي ذو بروتينات عالية له فوائد كبيرة على الجسم.

يميل عشاق الرياضة بكافة أشكالها إلى بناء جسم صحيح سليم ورياضي مع الرغبة بإبراز عضلاتهم بشكل واضح وخاصة لاعبو كمال الأجسام.

ويعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يعتمد عليها هؤلاء الأشخاص لتحقيق هذه الغاية فهو مفتاح أساسي لبناء كتلة العضلات خالية الدهون والوصول إلى لياقة بدنية عالية مع التدريبات المتواصلة والمكثفة.

لذلك من الضروري على أي لاعب رياضي معرفة كمية البروتين الواجب تناولها وتوقيت تناولها وكيفية تأثيره على فقدان الوزن ومنح الجسم الشكل المراد الوصول إليه.

علاقة مواعيد وكميات البروتينات اليومية

تختلف الكمية المتناولة من البروتين اليومي حسب عدة عوامل كالوزن والجنس والعمر ومستوى النشاط وتوقيت الأكل.

بالنسبة للتوقيت فيجب توزيع الكميات المتناولة من البروتين اليومي على عدة مواعيد وليس تناولها في وجبة واحدة والحرمان منها في وجبات أخرى حتى يتم هضمها بطريقة منتظمة لتحقيق أكبر فائدة منها، ويمكن اتباع النصائح التالية:

البروتين المتناول قبل الرياضة

حيث أن تناول البروتينات قبل البدء بالتمرينات الرياضية يزود الجسم بأحماض أمينية لازمة لإنتاج الطاقة وتوليد البروتين العضلي خلال ممارسة التمارين. لذلك ينصح بتناول وجبة بروتين غنية أو خفيفة قبل ساعة إلى ساعتين من ممارسة الرياضة ويفضل أن تحتوي هذه الوجبة على اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والسمك والبيض أو البروتين من مصادر نباتية كالعدس والفول والحمص.

البروتين بعد الرياضة

وهي فترة حرجة لاستهلاك البروتينات لذلك يفضل تناولها بعد ساعة إلى ساعتين من التمرينات الرياضية مما يساعد على خلق البروتين العضلي ويعزز نمو العضلات ويصلح الأنسجة العضلية.

تناول البروتين خلال اليوم

يفضل تناول الكمية المطلوبة من البروتين اليومي موزعة بالتساوي على طول اليوم وليس تناولها بوجبة واحدة مما يضمن استمرار دعم العضلات بكميات معتدلة منه يومياً.

البروتين قبل النوم

وهو أمر جيد لأنه مفيد لنمو العضلات ليلاً وينصح الخبراء بتناول كميات بطيئة الهضم منه لأنها توفر تدفقا مستمرا للبروتين طوال الليل وهذا يساعد في بناء العضلات.

علاقة البروتين بفقدان الوزن

إن تناول البروتينات خلال برامج الحمية الغذائية يحافظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بطريقة صحية.

وكتلة الجسم الصحيحة هي العضلات والأعضاء والعظام خالية من الدهون، وللحفاظ عليها يجب حرق الدهون بطريقة صحية، وأغلب الدراسات تشير إلى أن تناول نظام غذائي ذو بروتينات عالية له فوائد كبيرة على الجسم.

لماذا يجب تناول البروتين؟

هناك عدة أسباب إيجابية لتناول البروتينات منها:

البروتينات تخفض من مستويات الجوع وتقلل الشهية حيث أنها تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول من غيرها من أنواع الطعام حتى لو كانت كمياتها أقل من الأصناف الأخرى فهو يقلل من هرمون الجوع ويزيد من مستويات الببتيد الذي يمنح الشعور بالشبع فيخفض الشهية.

يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء الحمية الغذائية.

البروتينات مفيدة للعظام وخاصة البروتينات الحيوانية وذلك بعد دراسات طويلة الأمد أثبتت فائدتها على قوة العظام.

البروتينات أساس لقوة العضلات وبنائها فتناول كميات جيدة منها يحافظ على كتلة عضلات الجسم ويزيد نموها خاصة عند القيام بتمرينات القوة وتمرينات رفع الأثقال والنشاط البدني وهذا يساعد في اكتساب العضلات.

تخفف البروتينات بشكل كبير من الرغبة في تناول الوجبات الصغيرة بين وجبات الطعام الرئيسية أو في وقت متأخر من اليوم وذلك بنسبة ٦٠٪ خاصة إذا كانت وجبة الفطور غنية بالبروتينات.

البروتينات تزيد من حرق الدهون وتزيد التمثيل الغذائي لأن الجسم يهضم الطعام باستخدام السعرات الحرارية ليستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبات ويختلف التأثير الحراري للغذاء حسب نوع الطعام وتأثير البروتينات أعلى بدرجات من الكربوهيدرات أو الدهون.

للبروتينات فوائد كبيرة في مراحل ما بعد الإصابات حيث تسمح للجسم بإصلاح نفسه لأنه يعتبر أساس الأعضاء والأنسجة وهذا يساهم في سرعة التعافي والشفاء.

يساهم البروتين في المساعدة على تخفيف الوزن كونه يؤدي بشكل تدريجي إلى تخفيض السعرات الحرارية وتخفيف الرغبة في تناول الطعام لذلك يميل الأشخاص الذين يتبعون الحميات المعتمدة على البروتينات إلى فقدان الوزن بطريقة صحيحة.

للبروتينات دور مهم في الحفاظ على اللياقة مع تقدم العمر حيث أن العضلات تضعف بشكل تدريجي وتميل إلى الارتخاء والليونة لذلك فتناول البروتين يساهم في التقليل من تراجع العضلات والحفاظ على الحيوية والنشاط البدني واللياقة.

أبرز أنواع البروتينات الخاصة للعضلات

بروتين مصل اللبن

يحتوي على مصل اللبن بشكل أساسي أي أن بودرة البروتين تحتوي على بروتين مصل اللبن، ويشرب هذا النوع بعد التمرين ويمكن أن يشرب قبله، ويساهم في زيادة كتلة العضلات وقوتها ويحسن سرعة الأداء الرياضي وسرعة التعافي من الإصابات التي تحدث أثناء التمارين عند الكبار كما يعمل هذا البروتين مع أي بروتين غذائي آخر مثل بروتين الصويا لتحسين وتقوية العضلات.

البروتينات النظيفة

هي البروتينات الخالية من الإضافات الخطرة حيث أنه توجد إضافات ممنوعة للبروتينات.

ما هي المواد التي يحذر من تناولها في البروتين؟

الستيروئيد

وهو عادةً يتوفر بوصفة طبية لعدة أسباب إلا أنه عند إساءة استخدامه لزيادة الكتلة العضلية ينتج عنه آثار جانبية ضارة مثل ارتفاع ضغط الدم وتلف القلب والكلى والكبد بشكل مباشر وبدء ظهور حب الشباب بالإضافة للاختلاط الجنسي.

الهرمونات

منها هرمون النمو وهو هرمون غير قانوني وينتج عن استخدامه أيضاً عدة آثار جانبية مثل احتمال الإصابة بمرض السكري وتورم الساقين والذراعين والإصابة بمتلازمة النفق الرسغي وآلام مختلفة في مفاصل الجسم بالإضافة إلى ظهور ظاهرة التثدي لدى الرجال ويمكن الإصابة ببعض هذه الأعراض وليس كلها مجتمعة.

قد يلجأ لاعبو رياضة كمال الأجسام إلى تناول مكملات البروتينات بدلاً من تناول نظام غذائي صحي يحتوي عليه علماً أن استهلاك هذه المنتجات بشكل مستمر لفترة طويلة نوعاً ما قد يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام أو ظهور مشاكل الكلى، لذلك وجب النصح باتباع نظام غذائي يتضمن البروتينات بشكل أساسي مثل الدواجن كلحم الدجاج والديك الرومي والبط واللحوم الحمراء مثل لحوم البقر والضأن والألبان ومنتجاتها كالحليب واللبن والأجبان.