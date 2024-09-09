كل ما تحتاج لمعرفته عن حمية الصيام المتقطع وأضرارها وفوائدها

يتم اعتماد الصيام المتقطع كنمط للغذاء وليس كحمية غذائية، ويمكن تطبيقه بعدة أساليب أغلبها يعتمد على تقسيم الوقت على فترات يعتمد فيها الشخص على خيارات محددة من الطعام أو أنواع محددة منه أو سوائل مختلفة.

الصيام المتقطع نوع من أنواع الحميات المتبعة لتخفيف الوزن الزائد وقد أصبحت منتشرة بشكل واسع للحصول على وزن مثالي وصحة جيدة. وللصيام المتقطع أثر إيجابي على أعضاء الجسم وخاصة الدماغ والقلب وهو يساعد في تأخير الشيخوخة.

يوصف الصيام المتقطع بأنه نمط من أنماط التغذية ويعتمد بشكل عام على فترات صيام محددة وفترات أخرى لتناول الطعام بدون وجود قيود على نوع الطعام المتناول فيها لذلك فهو يعتمد على الوقت أكثر من النوع.

برنامج الصيام المتقطع

يتم اعتماد الصيام المتقطع كنمط للغذاء وليس كحمية غذائية، ويمكن تطبيقه بعدة أساليب أغلبها يعتمد على تقسيم الوقت على فترات يعتمد فيها الشخص على خيارات محددة من الطعام أو أنواع محددة منه أو سوائل مختلفة.

جميع هذه الأساليب ينتج عنها تخفيف الوزن الزائد بتخفيض السعرات الحرارية وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام في ساعات معينة وبكميات سموحة.

تنوع برامج الصيام المتقطع

تختلف أنواع برامج الصيام المتقطع ويختار الشخص أي نوع يرتاح في اتباعه ومن هذه الأنواع:

صيام متقطع في اثني عشر ساعة

يعتبر هذا النوع للمبتدئين في هذه البرامج وهو أبسط هذه الأنواع ويعتمد على ١٢ ساعة صيام و١٢ ساعة طعام، وهو مريح لأن فترة الانقطاع عن تناول الطعام تعتبر قصيرة ومنها ساعات النوم.

صيام متقطع بنظام ٨/١٦

هي أكثر الطرق المتبعة والشائعة وتعتمد على صيام ١٦ساعة متواصلة وفترة الطعام تبلغ فيها ٨ ساعات.

صيام متقطع ٢٤ ساعة كاملة

هو الانقطاع عن الطعام من وجبة العشاء إلى وجبة العشاء التالية أي مساء اليوم التالي ومن المسموح خلال هذه الفترة شرب السوائل الخالية من السكر كالقهوة والشاي والماء ولكن تطبق مرة واحدة أو مرتين فقط في الأسبوع.

صيام متقطع بنظام ٥/٢

يتم في هذا النظام اختيار يومين خلال الأسبوع ليسا متتاليين وتناول سعرات حرارية بين ٥٠٠ـ٦٠٠ سعرة فقط خلال هذين اليومين وتخفيف الطعام في باقي أيام الأسبوع.

صيام متقطع يوم بيوم

يتضمن كل يومين صيام يوم كامل عن الطعام أو تخفيفه بشكل كبير ولا ينصح بهذا النوع من الصيام للمبتدئين.

صيام متقطع بنظام ٢٠/٤

هو نظام يطلق عليه حمية العسكري أو المقاتل وهو من أوائل أنظمة الصيام المتبعة ويعتمد على تناول كميات قليلة جداً من الخضار والفواكه غير المطبوخة نهاراً ووجبة كبيرة مساءً بحيث تكون الفترة لا تتجاوز الأربع ساعات.

الصيام المتقطع وتأثيره على الجسم

تحدث العديد من التغيرات الخلوية والجزيئية على بنية الجسم وتركيبته خلال فترة الصيام المتقطع، وهذه التغيرات قد تكون هرمونية لذلك قد تؤثر في عدة نواحي من الجسم ولها فوائد وأضرار، وهذه بعض التغيرات التي قد تحدث في الجسم عند اتباع الصيام المتقطع:

تأثير الصيام المتقطع على الأنسولين

يقل مستوى الأنسولين في الجسم أثناء الصيام المتقطع وبالتالي تنخفض مقاومته مما يساعد في التخلص من الدهون المخزنة فيه.

تأثير الصيام المتقطع على هرمون النمو البشري

حيث يرتفع هذا الهرمون عند اتباع الصيام المتقطع مما يساعد على بناء العضلات وتخفيف الدهون بشكل ملحوظ.

تأثير الصيام المتقطع على التعبير الجيني

يؤثر الصيام المتقطع على هذه الناحية من خلال تنشيط الجينات المرتبطة بطول العمر والوقاية من الأمراض.

تأثير الصيام المتقطع على إصلاح الخلايا

تسمى هذه العملية التهام الذات من خلال التهام البروتينات القديمة المتراكمة وإزالتها والتي لا تعمل وليس لها أي فائدة.

تخفيض الوزن الزائد

حيث يساعد هذا النمط الغذائي على التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في كافة أنحاء الجسم وذلك من خلال الحرق النظامي للدهون المختزنة والحصول على الطاقة الضرورية مع التحسن في عملية الأيض وذلك دون تخفيض السعرات الحرارية.

المحافظة على صحة القلب

من خلال تخفيض الكوليسترول وسكر الدم والدهون الثلاثية وهي كلها تسيء لصحة القلب.

تخفيض السكر

يساهم الصيام المتقطع في خفض مستوى السكر والوقاية من الإصابة بداء السكري من خلال تخفيضه لمقاومة الأنسولين.

التحسين من صحة الدماغ

يساهم الصيام المتقطع في تحسين صحة الدماغ من خلال بناء الخلايا العصبية والوقاية من مرض الزهايمر.

الحماية من حدوث الالتهابات

يساهم الصيام المتقطع في الحد من الالتهابات مما يخفف من الإصابة بالأمراض المزمنة.

مقاومة أعراض التقدم بالعمر ومحاربة الشيخوخة

من المرجح أن هذا النمط من الغذاء يزيد من عمر الفرد ولكن ذلك ليس مثبتا علمياً بشكل كامل.

سلبيات الصيام المتقطع

كما لنظام الصيام المتقطع إيجابيات فإن له سلبيات وآثارا جانبية منها:

الإرهاق والتعب وبخاصة في البدايات حتى يتأقلم الجسم مع النظام الجديد المتبع.

يؤثر الصيام المتقطع في بعض الأحيان على الخصوبة عند النساء.

قد تحدث حموضة في المعدة أو قد تصل لحدوث ارتجاع معدي مريئي جراء اتباع نظام الصيام المتقطع.

الحالات التي يجب فيها استشارة الطبيب قبل اتباع الصيام المتقطع

الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

الإصابة بداء السكري أو وجود صعوبة بتنظيم السكر في الدم.

نحافة الجسم المعندة.

تناول بعض الأدوية لأمراض مزمنة.

فترة انقطاع الطمث عند النساء لحساسية الاجسام في هذه المرحلة.

عند الحمل والإرضاع أو وجود قرار بالإنجاب.

حدوث حالات اكتئاب أو قلق وتوتر.

الفئات التي لا يجب أن تتبع نظام الصيام المتقطع