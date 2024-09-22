كل ما تحتاج لمعرفته عن فلفل الكايين وفوائد الصحية

ما هو فلفل الكايين؟

فلفل الكايين عبارة عن نوع فلفل مطاول ونحيف ويتميز بلون مائل للون الكرزي وله لمعة طفيفة. يعرف فلفل الكايين علمياً باسم Capsicum annum وهو ينتمي إلى عائلة Solanaceae نباتياً التي تعتبر من أقرباء بعض الأصناف النباتية الأخرى مثل البطاطا والباذنجان والطماطم ولو بشكل بعيد.

يعتقد أن الموطن الأصلي لفلفل الكايين هو أمريكا الجنوبية إلا أن هذا البهار المميز وسهل الاستخدام قد اكتسب شعبية عالمية مؤخراً.

يتميز طعم فلفل الكايين بأنه لاذع ولكن ليس كثيراً، وعلى مقياس سكوفيل الذي يعتبر وحدة القياس الرسمية لمستوى حدة الطعام، يحصد فلفل الكايين ما بين 30,000 إلى 50,000 نقطة وهو رقم لا يستهان به. وللعلم ففلفل الهالبينو المشهور والمستخدم بكثرة ينال فقط 5,000 نقطة على مقياس سكوفيل، ولهذا السبب يصعب أن ترى شخصاً ما يقضم فلفل الكايين النيء على سبيل التسلية.

هل فلفل الكايين مفيد حقاً لصحة الجسم؟

مثل معظم الثمار الملونة في عالم النبات، يعتبر فلفل الكايين من المصادر الغذائية المحترمة وهو غني على وجه الخصوص بالعناصر التالية:

فيتامين C.

فيتامين A.

فيتامين B6.

فيتامين K.

تحتوي ثمار فلفل الكايين الطازجة على كمية أكبر بالطبع من العناصر الغذائية والعديد من الفيتامينات المغذية حيث تحتوي ثمرة طازجة واحدة منه على 72% من الكمية الموصى بها يومياً من فيتامين C وعلى 50% من فيتامين A.

أما الشكل المألوف لفلفل الكايين وهو مسحوق الكايين فهو لا يحتوي على نفس القيمة الغذائية أو كمية الفيتامينات، ومع ذلك فمسحوق الكايين يعتبر مصدراً جيداً لفيتامين A حيث تقدم معلقة صغيرة منه ما يعادل 15% من حاجة الجسم اليومية لهذا الفيتامين علماً أنه يلعب دوراً مهماً في العديد من العمليات الحيوية في الجسم مثل:

الرؤية.

الصحة الإنجابية.

صحة الجهاز المناعي.

وظائف القلب الصحية والرئتين والكلى وغيرها من الأعضاء.

فوائد فلفل الكايين الصحية للجسم

تتجاوز فوائد فلفل الكايين محتواه من الفيتامينات بفضل محتواه من مادة الكابسيسين وهو مركب نباتي مسؤول عن الطعم اللاذع في أنواع الفلفل المتنوعة.

فلفل الكايين يقدم للجسم مركبات نباتية مفيدة للجسم

يعتبر فلفل الكايين مصدراً مهماً لمضادات الأكسدة وغيره من المركبات النباتية التي تعمل على حماية الخلايا وتعزز صحة الجسم. فمضادات الأكسدة مع بعض المركبات النباتية الأخرى ذات المفعول المشابه مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات مركبات توجد طبيعياً في النباتات وتعرف بتأثيرها الإيجابي على الجسم.

تحمي هذه المركبات الخلايا من الضرر الذي يشهده الجسم جراء وجود بعض المواد المعينة في الجسم فتؤخر عملية الشيخوخة وتحافظ على صحة الخلايا وبالتالي الجسم بشكل عام.

فلفل الكايين قد يحمي القلب ويعزز صحته

يمكن لفلفل الكايين أن يعزز صحة القلب بعدة طرق حيث أن هناك دلائل على قدرة الكابسيسين على حماية الجسم من الالتهابات. والالتهابات تلعب دوراً مهماً في الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب، ويفيد الخبراء أن فلفل الكابسيسين قادر على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وقد وجدت الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يتناولون فلفل الكابسيسين بشكل منتظم يتمتعون باحتمال أقل بـ 13% بالموت المبكر بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون التوابل الحارة. كما أن محبي التوابل الحارة لديهم فرصة أقل للإصابة بالأمراض القلبية والجلطات والخثرات.

بالإضافة إلى ذلك فقد وجد الخبراء أن الأشخاص الذين يستخدمون التوابل بما في ذلك فلفل الكايين في وجباتهم الغذائية لديهم احتمال أقل لاستخدام الملح المعروف أنه من المواد الضارة للقلب في حال الإفراط به.

فلفل الكايين يحسن الهضم

يربط الكثيرون فلفل الكايين بالإصابة بالحرقة أو القلس أو اضطراب المعدة بشكل عام، ولكن بالنسبة للكثيرين فتناول الفلفل الحار مثل الكايين قد يكون له مفعول معاكس تماماً حيث أنه قادر على تسهيل عملية الهضم. يرفع تناول فلفل الكايين من مستوى الحمض والإنزيمات في المعدة مما يجعل تفكيك الطعام أسهل.

هناك أدلة علمية تفيد بأن المأكولات الحارة مثل فلفل الكايين يمكنها رفع مستوى البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي الهامة للهضم وللجهاز المناعي.

فلفل الكايين يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي

يمكن أن يساعد فلفل الكايين وغيره من الأطعمة التي تحتوي على مادة الكابسيسين على خسارة الوزن حيث أن المأكولات الحارة تدعم الاستقلاب بعض الشيء عبر المساهمة في حرق السعرات الحرارية كما أنها تساهم في إعطاء الشعور بالشبع.

بالطبع فتأثير المأكولات الحارة ليس كبيراً بما فيه الكفاية ليعكس تأثير الحمية الغذائية الضارة على سبيل المثال إلا أنه قد يكون إضافة مثالية إلى النظام الغذائي الصحي الذي يدعم خسارة الوزن.

فلفل الكايين لتخفيف الألم وأعراض الاحتقان المزعجة

تشير بعض الدراسات إلى أن فلفل الكايين قد يكون له مفعول إيجابي على الصداع أو حالة الاحتقان. يفيد فلفل الكايين في التخلص من حالة الصداع أو ثقل الرأس كما أن الكابسيسين يستخدم في العديد من الأدوية الموضعية المخففة للألم مثل المراهم والكريمات وخصوصاً لتخفيف آلام التهاب المفاصل.

كيف يستخدم الكايين؟

يعتبر فلفل الكايين إضافة ممتازة إلى النظام الغذائي سواء كان طازجاً أو مجففاً ومطحوناً. وأهم ما يميز فلفل الكايين أنه يليق مع العديد من التوابل والنكهات الأخرى ويمكن استخدامه في أي مطبخ عالمي. وهذا يجعله إضافة رائعة لأي طبق في العالم وخصوصاً بالنسبة للطباخين المبتدئين.

يمكن استخدام فلفل الكايين في الأطباق المطبوخة سواءً كانت نباتية أم تحتوي على اللحم وعلى السلطات المتنوعة واللحم المشوي إلى جانب صوص الباربيكيو، وإذا كنتم من محبي أطباق الحلو الحار فننصحكم بالاعتماد على فلفل الكايين فيها لأن مذاقه يناسبها جداً.