كل ما تحتاج لمعرفته عن زيت الأفوكادو وزيت الزيتون

يعرف عن كل من زيت الزيتون وزيت الأفوكادو أنهما يتضمنان فوائداً عظيمة لصحة الإنسان حيث يحتويان دهونا مفيدة للقلب وقد أثبتت الدراسات أنها قادرة على تقليل الالتهاب وحماية الجسم من أمراض القلب.

يعرف عن كل من زيت الزيتون وزيت الأفوكادو أنهما يتضمنان فوائداً عظيمة لصحة الإنسان حيث يحتويان دهونا مفيدة للقلب وقد أثبتت الدراسات أنها قادرة على تقليل الالتهاب وحماية الجسم من أمراض القلب.

مع ذلك يمكن أن يتساءل المرء عن الفرق ما بين هذين النوعين من الزيوت وإذا ما كان أحدهما أكثر فائدة من الآخر. تتناول هذه المقالة الفروقات ما بين زيت الأفوكادو وزيت الزيتون وتنصحكم بالزيت الأفضل لكم.

ما هو زيت الأفوكادو؟

يتم الحصول على زيت الأفوكادو عبر كبس ثمار شجرة الأفوكادو (Persea americana) والتي يقدّر محتواها من الزيوت بنسبة 60% من الثمرة.

بالرغم من أن الأفوكادو ثمرة موطنها الأصلي أمريكا الوسطى، إلا أنها منتشرة عالمياً ويتم زراعتها في كل دول العالم بما في ذلك نيوزيلندا والولايات الأمريكية المتحدة وجنوب أفريقيا.

يمكن شراء زيت الأفوكادو الصافي (مكرر) أو غير الصافي (غير مكرر) علماً أن النوع غير المكرر منه يتم عصره على البارد مما يحفظ لون الثمرة وطعمها. أما زيت الأفوكادو المكرر فيتم استخلاصه باستخدام الحرارة وبعض المواد الكيميائية الحالة أيضاً في العديد من الأحيان، ومن المعتاد أن يكون زيت الأفوكادو المكرر ذا لون فاتح وأن لا يحتوي على رائحة الأفوكادو مما يؤدي إلى منتج ليس له طعم.

يعتبر زيت الأفوكادو متعدد الاستعمالات ويستخدم أيضاً للعناية بالبشرة، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن زيت الأفوكادو له فوائد صحية عديدة بما في ذلك خفض مستوى الكولسترول الضار والشحوم الثلاثية.

ما هو زيت الزيتون؟

يتم الحصول على زيت الزيتون عبر عصر ثمار شجرة الزيتون، وتتوفر العديد من الأصناف والأنواع لهذا الزيت بما في ذلك زيت الزيتون النقي وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر إكسترا.

يتم استخراج زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر إكسترا بعملية العصر على البارد، أما زيت الزيتون العادي أو زيت الزيتون النقي فيحتوي على خليط من زيت الزيتون المعصور على البارد وزيت الزيتون المكرر الذي يتم استخراجه بواسطة المواد الكيماوية أو بالحرارة.

من السهل إدخال زيت الزيتون في الحمية الغذائية حيث يستخدم في الطبخ أو تحضير أنواع الغموس المتنوعة أو السلطات.

مثل زيت الأفوكادو، لطالما عرف زيت الزيتون بفوائده الصحية العظيمة بما في ذلك خفض احتمال الإصابة ببعض أنواع السرطان وتحسين مستوى الكولسترول والسكر.

الفوائد الصحية لزيت الأفوكادو وزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون وزيت الأفوكادو متشابهين من حيث الفائدة والمحتوى الغذائي. يبين الجدول التالي المحتوى الغذائي الموجود في ملعقة (15 مل) من كل من زيت الأفوكادو وزيت الزيتون البكر إكسترا.

المحتوى الغذائي زيت الزيتون البكر إكسترا زيت الأفوكادو السعرات الحرارية 120 120 الدهون 14 غ 14 غ الدهون المشبعة 2 غ 2 غ الدهون الأحادية غير المشبعة 10 غ 10 غ الدهون المتعددة غير المشبعة 2 غ 1.5 غ فيتامين E 23% من حاجة الجسم اليومية 33% من حاجة الجسم اليومية

كما يبين الجدول فزيت الأفوكادو وزيت الزيتون يحتويان على كمية مماثلة من السعرات الحرارية في الحصة الواحدة، كما أن محتواهما من الأحماض الدهنية متشابه أيضا وكذلك الدهون المشبعة. هناك فرق في كمية الدهون المتعددة غير المشبعة ما بين نوعي الزيت إلا أن هذا الفارق بسيط.

يتكون كل من زيت الأفوكادو وزيت الزيتون بشكل أساسي من حمض الأوليك وهو حمض دهني أحادي الإشباع من أحماض أوميغا 9.

وقد أظهرت الدراسات أن المأكولات الغنية بحمض الأوليك قد تكون مفيدة لصحة الإنسان وخصوصاً أنها قد تكون مفيدة لتقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم.

هل يفضل استخدام زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون في الطبخ؟

لطالما كان زيت الزيتون من ثوابت الطبخ للعديد من السنين إلا أن زيت الأفوكادو اكتسب خلال السنين الأخيرة سمعة وشعبية واسعة في الطبخ أيضاً. قد يكون تمييز الزيت المناسب للطبخ أمراً صعباً نظراً للشبه الكبير بين الزيتين من حيث المظهر والفائدة. وبعد دراسة وتجارب كثيرة توصلنا إلى نقاط القوة التي يتمتع بها كل من هذه الزيوت.

بالنسبة للطهاة المخضرمين يعتبر زيت الزيتون وزيت الأفوكادو خيارين ممتازين وقد يكمن تفضيل البعض لأحد النوعين في التفاصيل الدقيقة مثل الطعم والرائحة والاستخدامات المتنوعة، إلا أن الأمور ليست حاسمة أو واضحة أبدا بالنسبة للاختيار الأفضل.

زيت الزيتون زيت الأفوكادو عتبة تدخين منخفضة عتبة تدخين مرتفعة متعدد الاستعمالات طعم خفيف طعم قوي سعر أعلى

كما نرى فعتبة تدخين زيت الأفوكادو أعلى من عتبة تدخين زيت الزيتون، ولذلك يمكن القول أن الطهي باستخدام زيت الأفوكادو أفضل من الطهي باستخدام زيت الزيتون. ويقصد بعتبة التدخين درجة الحرارة التي يبدأ الزيت بالتأكسد وإطلاق الأبخرة عند الوصول إليها.

يعتمد على عتبة تدخين الزيت لمعرفة مدى ملاءمته للطهي علماً أن الزيوت المكررة عادةً ما يكون لها عتبة تدخين أعلى من الزيت غير المكررة إلا أنها بنفس الوقت قد تحتوي على دهون مشبعة أكثر بالمقارنة بالزيوت غير المكررة.

هل يحبّذ تناول زيت الزيتون وزيت الأفوكادو بكثرة؟

من الصحيح أن زيت الأفوكادو وزيت الزيتون يعتبران من الزيوت الصحية بشكل عام، إلا أن الإكثار من تناولهما قد يكون ضاراً بسبب محتواهما العالي من السعرات الحرارية. تحتوي المواد الدهنية بشكل عام على كمية أكبر من السعرات الحرارية بالمقارنة مع البروتينات والكربوهيدرات ولذلك يجب الحذر من كمية الزيوت التي يتم تناولها.

مما لا شك فيه أن تناول زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو أفضل من تناول الدهون المشبعة أو الزبدة أو السمنة، إلا أنه يفضل الالتزام بتناول حصص صحية منهما. على سبيل المثال، ينصح الأشخاص بتناول ما يعادل ملعقة واحدة من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو في الحصة الغذائية الواحدة.