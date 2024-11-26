علاج السعال الجاف في المنزل باستخدام الزعتر والعسل

يعتبر السعال بأنواعه رد فعل من الجسم من أجل تنظيف وتخليص الممرات التنفسية من المواد التي تسبب تهيجها مثل الغبار وغيرها.

يعتبر السعال بأنواعه رد فعل من الجسم من أجل تنظيف وتخليص الممرات التنفسية من المواد التي تسبب تهيجها مثل الغبار وغيرها.

يطلق على السعال الجاف ألقاب أخرى مثل "الكحة الناشفة" أو "Dry cough" أو "السعال غير المنتج" وهو نوع من السعال الذي لا يترافق معه أي خروج للبلغم أو مواد مخاطية والذي يسبب إحساساً بالدغدغة أو الحكة القوية في الحلق. عادة ما لا يكون السعال الجاف دليلاً على وجود حالة صحية خطيرة أو حرجة إلا فيما ندر، ولكنه أيضاً من أعراض بعض الأمراض والحالات الطبية مثل الانفلونزا والرشح وغيرها.

أسباب السعال الجاف

الربو حيث على الرغم من أن الربو يعرف بأنه يسبب سعالاً مترافقاً مع بلغم، إلا أنه في حالات كثيرة يسبب نوبات من السعال الجاف مصحوبة بضيق في التنفس، أيضاً معظم المصابين بالربو يحدث لديهم ما يسمى "فرط استجابة مجرى الهواء" أي تبالغ المجاري التنفسية في رد فعلها تجاه المهيجات والمفرزات المختلفة.

داء الإرتجاع المعدي المريئي الذي من أبرز أعراضه السعال الجاف وخاصة في الليل والالتهاب في الحلق.

التنقيط الأنفي الخلفي وهو حالة طبية تتسبب بنزول مواد مخاطية ومفرزات سائلة من الجانب الخلفي للأنف ووصولها للحلق، وهذه الحالة تسبب تهيج الحلق والإصابة بنوبات السعال الجاف.

مرض "كوفيد-19" أو "كورونا"، وهو من الأمراض الأكثر شيوعاً في الفترة الحالية، ويصنف السعال الجاف من أهم الأعراض المبكرة للكورونا وقد تستمر أعراض ونوبات السعال الجاف لعدة أيام.

العدوى الفيروسية التي تتسبب بتهيج الممرات التنفسية وينتج عنها نوبات سعال جاف تستمر أحياناً إلى ما بعد انتهاء تلك العدوى بفترة قد تمتد لتصل إلى شهرين.

المحفزات والمهيجات البيئية مثل الغبار والأدخنة والعطور القوية والمنظفات وغيرها من الملوثات للهواء.

وتوجد بعض المسببات الأخرى للسعال الجاف وتعتبر هي الأقل شيوعا مثل السعال الديكي والمواد المهيجة للجهاز التنفسي وبعض الأدوية التي تحتوي على مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل "captopril" و"enalapril". بجانب ذلك فبعض الأمراض المزمنة مثل سرطان الرئة أو قصور القلب أو همود الرئة من أعراضها نوبات السعال الجاف التي تستمر لعدة أيام أو أكثر.

كيف يساعد الزعتر على علاج السعال الجاف؟

تعد عشبة الزعتر البري من الأعشاب المتوفرة بشكل دائم تقريباً في كل منزل وفي كل مكان، ونظراً لفوائدها غير المحدودة يتم استخدامها في علاج الكثير من الأمراض والتخلص من عدة مشاكل صحية ومن أهمها علاج نوبات السعال أو الكحة بنوعيها الجافة والرطبة.

لماذا يعد الزعتر مفيداً للكحة؟

يساعد الزعتر على الحد من شدة الالتهاب في الجهاز التنفسي وتخفيفه وهذا الأمر يساعد على تسهيل عملية التنفس عند الفرد وتقليل نوبات السعال لديه تدريجياً.

يمتلك الزعتر البري العديد من الفوائد والخصائص المضادة للفيروسات والبكتريا حيث تعمل هذه الخصائص على منع تكاثر ونمو الكثير من أنواع البكتريا التي قد تكون سبباً في انتشار العدوى في الجهاز التنفسي بين الأفراد.

يعمل الزعتر على التخفيف من نوبات السعال الجاف بسبب خصائصه المهدئة والمطرية للحلق بالإضافة لاحتوائه على مركبات الفلافونويد التي لها دور مهم ورئيسي في تهدئة السعال واسترخاء عضلات منطقة الحلق التي ترتبط بالسعال.

يحتوي الزعتر على نسبة عالية وجيدة من فيتامين C المسؤول عن تعزيز وظائف الجهاز المناعي لدى الفرد، وهذا بدوره يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تسبب السعال وخاصة نوبات السعال الجاف.

يعمل الزعتر كمسكن ومخفف لآلام الحلق الناتجة عن السعال الجاف.

كيف يستخدم الزعتر في علاج السعال الجاف؟

يتم علاج السعال الجاف عن طريق شاي الزعتر الذي يتم تحضيره باتباع الخطوات التالية:

نغلي مقدار كوب من الماء ونضعه في وعاء. نضيف للماء المغلي ملعقتين صغيرتين من أوراق الزعتر البري المطحون. تنقع أوراق الزعتر المطحونة في الماء المغلي لمدة عشر دقائق. يصفى الشاي من الأوراق ومن ثم يشرب كما هو ويمكن تحليته ببعض العسل.

لماذا يساعد العسل في علاج السعال الجاف؟

يعد العسل من أفضل العلاجات لنوبات السعال وخاصة السعال الجاف عند الكبار والأطفال الصغار وذلك لما يمتلكه من فوائد وخصائص طبية وعلاجية فعالة في تخفيف وعلاج السعال وتهدئته ومن أهم هذه الخصائص أنه من مضادات الالتهاب والبكتريا بجانب غناه بمضادات الأكسدة وعدة مواد فعالة أخرى وكلها تعالج السعال وتقوي المناعة من دون أن تسبب أية آثار جانبية.

كيف يساعد العسل في علاج السعال الجاف؟

يساهم العسل في تكوين طبقة تغلف الحلق المصاب بالالتهاب، الأمر الذي يؤدي إلى منع تهيج المجاري التنفسية وتقليل السعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن العسل يعمل على تهدئة نوبات السعال والحد من حدوثها للأطفال وخاصة عندما تزداد في الليل.

والجدير بالذكر أن العسل يعتبر بديلاً آمناً لبعض الأدوية التي تعالج السعال للأطفال الذين عمرهم بين السنة و6 سنوات.

مشروب العسل والليمون

يعتبر شاي العسل والليمون من أكثر المشروبات الدافئة تميزاً بالكثير من الفوائد والخصائص العلاجية، حيث بجانب العسل وفوائده في علاج السعال الجاف، فإن الليمون يأتي ليكمل عمل العسل، حيث تعمل خصائص الليمون المفيدة على علاج الاحتقان.

يتم تحضير مشروب العسل والليمون عن طريق إضافة ملعقة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ، ثم إضافة ما يعادل عصير نصف ليمونة إلى المزيج ثم يحرك جيداً.

مشروب الزنجبيل والعسل

يتم تحضير شاي الزنجبيل بالعسل بطريقة بسيطة وسهلة، وذلك عن طريق إضافة بعض الشرائح من الزنجبيل إلى الماء المغلي، وبعدها نضيف ملعقة من العسل إلى مغلي الزنجبيل. يفيد هذا المشروب في التخفيف من حدة نوبات السعال الجاف وتهدئة تهيج الحلق والتهابه.