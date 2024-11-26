كل ما تحتاج لمعرفته عن التنفس العميق ومشروبات الأعشاب للتخلص من القلق والتوتر

قد يكون التنفس واحداً من أهم الوسائل التي تساعد على التخلص من التوتر والقلق خصوصاً إذا أصبحت هذه التمارين جزءاً من الروتين اليومي.

التنفس العميق للتخلص من التوتر والقلق

قد يكون التنفس واحداً من أهم الوسائل التي تساعد على التخلص من التوتر والقلق خصوصاً إذا أصبحت هذه التمارين جزءاً من الروتين اليومي.

نصائح لتمارين التنفس العميق

يجب اختيار المكان الذي تقوم فيه بتمارين التنفس بعناية ليكون موقعاً مريحاً مثل سريرك الشخصي أو مقعداً مريحاً.

لا تحاول أن تجبر نفسك على تمارين التنفس العميق لأن ذلك قد يكون له مفعول عكسي.

حاول تحديد موعد يومي للقيام بتمارين التنفس.

من المهم ارتداء ملابس مريحة خلال تمارين التنفس.

ما هو التنفس العميق وكيف نقوم به؟

يعتاد الكثيرون على أخذ نفس قصير وسطحي من الصدر وليس أنفاساً عميقة وهذا يؤثر سلباً في طاقة الشخص، مع تقنيات التنفس العميق يمكنك أن تتعلم كيف تأخذ نفساً عميقاً أكثر وكأنه ينشأ من البطن.

من المهم أن يشعر الشخص بالراحة التامة أثناء القيام بتمارين التنفس ولذلك يفضل الاستلقاء على الأرض أو في السرير مع وضع وسادة تحت الرأس ووسادة أخرى تحت الركبتين. يمكن أيضاً الجلوس في كرسي مريح على أن يكون الرأس والكتفين والعنق مرتكزين على خلفية الكرسي.

حاول التنفس بشكل عميق من الأنف في الشهيق لكي يمتلئ البطن بالهواء.

يجب أن يتم الزفير من الأنف أيضاً.

ضع يداً على بطنك واليد الأخرى على الصدر.

من المفترض أن تشعر بالبطن وهو ينتفخ أثناء الشهيق بينما ينخفض في الزفير وهو يفرغ من الهواء وبهذا تنخفض يد لترتفع الأخرى أثناء عملية التنفس.

قم بتكرار التنفس لخمس مرات.

التركيز خلال التنفس

من المهم أثناء تمارين التنفس أن يقوم الشخص خلال التنفس العميق بالتركيز على فكرة أو صورة أو حتى عبارة إيجابية لتحفيز الشعور بالاسترخاء. من الممكن إغلاق العينين خلال عملية التنفس العميق والتركيز المرافق لها. خذ عدة أنفاس عميقة. أثناء الشهيق حاول تخيل أن الهواء مليء بالسلام والهدوء وأنه يدخل إلى رئتيك ليكسبها الأمان وينشره في جسمك. أثناء الزفير تخيل أن القلق والمخاوف والمشاعر السلبية تغادر جسدك مع الهواء الذي يخرج من رئتيك. حان الوقت لاستخدام العبارة أو الصورة الإيجابية التي تحدثنا عنها، وعلى سبيل المثال قم بترديد عبارة "أنا استنشق السلام والهدوء" في ذهنك عدة مرات خلال الشهيق وعبارة "أنا أخرج القلق والتوتر من جسمي" خلال الزفير. حاول تكرار هذه العملية لمدة تتراوح بين 10 و 20 دقيقة.

هل يجب أن يستغرق الشهيق والزفير نفس الزمن؟

هناك تمارين تنفس تركز على زمن الشهيق والزفير بالدرجة الأولى، ولكن يمكن إدخال هذه التقنية في تمارين التنفس سابقة الذكر عبر العد ذهنياً حتى 5 خلال الشهيق ثم حبس النفس والعد حتى 5 قبل البدء بالزفير خلال خمس عدّات كذلك.

التخلص من التوتر والقلق عبر شرب أنواع شاي الأعشاب المتنوعة

لطالما تم استخدام الأعشاب وشاي الأعشاب للحصول على فوائدها المتنوعة ولتحسين الصحة العامة. ومن المعروف أن بعض الأعشاب تتمتع بخصائص مزيلة للتوتر والقلق وقد يكون بعضها مفيداً في النوم أيضاً.

ما الذي يجعل الأعشاب تساعد في التخلص من التوتر؟

قد تلعب تجربة الشاي الكلية دوراً في قدرته على تخفيف التوتر بما في ذلك الطقوس المرافقة لتحضيره ودفء الكوب في اليدين والبيئة المحيطة لشرب الشاي بالإضافة إلى العلاج بالرائحة الذي قد يعتمد على العطور المميزة لكل عشبة وتلعب دوراً مهماً في قدرة الشاي على التخلص من التوتر.

بالإضافة إلى ذلك فقد تلعب بعض المركبات الموجودة في شاي الأعشاب دوراً مهماً في قدرته على التخلص من التوتر مثل البوليفينولات و الكاتشينات وغيرها من مضادات الأكسدة والـ-ثيانين وحتى الكافيين.

أشهر أنواع شاي الأعشاب التي تساعد في التخلص من التوتر

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني اسمه الـ-ثيانين يدعم إفراز الدوبامين والسيروتونين و GABA ويعطي شعوراً بالاسترخاء. يحتوي هذا الشاي أيضاً على EGCG الذي يحارب الالتهابات ويخفض مستويات هرمون التوتر. ولكن يجب الانتباه إلى أن الأبحاث على الشاي الأخضر بينت تأثيراته على خفض مستوى التوتر عند تناول 200 مغ منه أي ما يعادل حوالي 8 أكواب من الشاي يومياً.

شاي البابونج

يتميز الكاموميل بخصائص مخفضة للتوتر تأتي من مركب يعرف بأنه من الفلافونويدات وهو يدعى الأبيجينين. يوجد هذا المركب الطبيعي في بعض أنواع الشاي وفي البصل والبرتقال والعديد من الأعشاب مثل الحبق. يلعب الأبجنين دوراً مشابهاً للمستقبلات الدماغية التي تستهدفها بعض الأدوية المضادة للاكتئاب والتي تعرف تجاريا باسم "بينزوديازيبين".

هناك حاجة لدراسات موسعة حول الجرعة المطلوبة من شاي أو خلاصة الكاموميل للحصول على فائدة في خفض التوتر، إلا أن دراسة مصغرة بينت انخفاض أعراض التوتر بشكل ملحوظ بعد تناول المشاركين المصابين باضطراب التوتر لـ 500 مغ من خلاصة البابونج ثلاث مرات يومياً.

من المهم تذكر أن شرب البابونج بكميات معينة يمكن أن يتداخل دوائياً مع بعض الأدوية ولذلك من المهم استشارة طبيبك قبل تناوله بشكل منتظم ضمن حميتك الغذائية.

شاي النعناع

يمكن أن يساعد تناول شاي النعناع في خفض مستوى التوتر حيث بينت دراسة مصغرة انخفاض مستويات التوتر بعد استنشاق رائحة النعناع وهو ما يعرف بالعلاج بالروائح أو بعد تناول شاي النعناع.

شاي اللافندر

بالرغم من كون معظم الدراسات التي تم إجراؤها حول تأثير اللافندر على مستويات التوتر تعتبر دراسات مصغرة فهناك نتائج أولية تشير إلى قدرة كبسولات زيت اللافندر الأساسي وشايه على خفض مستويات التوتر العامة. وفي إحدى الدراسات تبين أن المشاركين في الدراسة أظهروا مستويات توتر أقل بعد تناول 2 مغ من شاي اللافندر.