دليلك الشامل عن حموضة المعدة وقرحتها وبعض العلاجات المنزلية لهما

حموضة المعدة هي حالة معروفة ومنتشرة عند عدد كبير من البشر، وتحدث عندما يصل حمض المعدة إلى مجرى الطعام

حموضة المعدة هي حالة معروفة ومنتشرة عند عدد كبير من البشر، وتحدث عندما يصل حمض المعدة إلى مجرى الطعام، ويتم تشخيص هذه الحالة عندما يرتجع الحمض من المعدة لأكثر من مرة أسبوعياً، وهذا يؤدي إلى بعض المضاعفات الخطيرة في بعض الأحيان.

أهم أسباب حموضة المعدة

إن السبب الرئيسي لحموضة المعدة هو حدوث خلل في المعدة يحدث عندما يصل الجزء العلوي من المعدة لفوق الحجاب الحاجز.

ومن الأسباب الخطيرة أيضاً لحرقة المعدة تناول الوجبات الكبيرة أو الاستلقاء مباشرةً بعد الوجبة وزيادة الوزن وتناول وجبة خفيفة قبل النوم وتناول أنواع محددة من الأطعمة كالشوكولا والطماطم والحمضيات والثوم والبصل والنعناع والأطعمة التي تحتوي على التوابل أو الدهون.

قد يؤدي شرب بعض المشروبات إلى حدوث حموضة المعدة كالمشروبات الغازية والكحول والشاي أو القهوة.

التدخين والحمل وتناول الأسبرين أو الأيبوبروفين أو بعض أدوية ضغط الدم.

أعراض حموضة المعدة

إن أعراض حموضة المعدة كثيرة، ومن أهمها:

ألم حارق أو إزعاج ينتقل من المعدة إلى البطن أو الصدر أو يصل إلى الحلق.

مذاق حامض أو مر في الفم أو الحلق.

الشعور بالنفخة.

براز أسود أو قيء دموي.

التجشؤ والغثيان.

صعوبة في البلع مع الشعور أن الطعام عالق داخل الحلق.

نقصان الوزن من دون سبب واضح.

الصفير والسعال الجاف والبحة.

التهاب متكرر في الحلق.

علاج حموضة المعدة

تغيير النظام الغذائي

أحد أكثر الطرق فعالية تتمثل بتجنب الأطعمة والمشروبات المسببة للأعراض:

تناول وجبات صغيرة لأكثر من مرة في اليوم وتعديل نوعية الأطعمة التي نتناولها.

الإقلاع عن التدخين.

الأكل قبل النوم بفترة جيدة.

اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن إذا كان يوجد سمنة.

العلاج دوائياً

في الكثير من الأحيان يؤدي التغيير في نمط الحياة والطعام الذي نتناوله إلى جانب بعض الأدوية التي نشتريها بدون وصفة طبية إلى تخفيف أعراض حموضة المعدة. إذا لم تخفف مضادات الحموضة من هذه الحالة فحينها لا بد من زيارة الطبيب لوصف بعض الأدوية، مثل:

الأدوية الرغوية التي تلطف المعدة وتمنع الارتجاع.

حاصرات مستقبلات الهيستامين 2 والتي تقلل إنتاج الحمض داخل المعدة.

مثبطات مضخة البروتون وهي أيضاً تقلل من إنتاج الأحماض التي تصنعها المعدة.

صودا الخبز، أو ما يعرف باسم بيكربونات الصوديوم، وتأثيرها على حموضة المعدة

تساعد صودا الخبز في علاج حرقة المعدة أو ما يعرف بارتجاع الحمض، وهو مشكلة صحية تسبب الحرقة والألم في أعلى المعدة ويمكن أن ترتفع لتصل إلى الحلق. تخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب ماء دافئ ثم يشرب الخليط ببطء.

وُجد أن صودا الخبز يمكن أن تساعد في رفع فعالية أدوية العلاج الكيميائي فتجعل البيئة أقل حمضية، ومع ذلك ما زالت الأدلة تقتصر على مؤشرات أولية من عدة دراسات أجريت على خلايا حيوانية وتوجد حاجة إلى المزيد من البحوث على الإنسان.

وعلى الرغم من هذه الفائدة لصودا الخبز، إلا أنه قد يُسبب بعض الأضرار كتمزق بطانة المعدة الداخلية، وهذا الضرر ينتج إذا تم تناول كميات كبيرة جدًا من صودا الخبز وبشكلٍ متكرر لذا فهو قليل الحدوث.

إن أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا هو حموضة المعدة، والتي تسبب الحرقة في المعدة والحرقان في الصدر والمعدة والحلق وعدم الراحة فى البطن وخاصة إذا كانت المعدة فارغة كما قد تؤدي إلى الغثيان أو الإمساك وربما القيء، والتي ذكرنا أنها تنتج عن تهيج أنابيب الطعام بسبب أحماض المعدة أو الصفراء، وأحيانًا قد تحدث على شكل نوبات متكررة مزعجة في المعدة، وهناك عدد من الأطعمة تعتبر بمثابة علاجات منزلية طبيعية، تستخدم لمحاربة الحموضة بكل سهولة.

استخدام العسل لعلاج قرحة المعدة

أظهرت بعض الأبحاث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل مع بعض الماء الدافئ بالتأكيد يساعد في علاج حموضة المعدة، كما أن إضافة القليل من عصير الليمون إليه يجعله عاملا قلويا جيدا يعمل على تحييد الحمض داخل المعدة.

أما كيف يمكن علاج قرحة المعدة بالعسل، وكيف يمكن للعسل أن يساعد على مقاومة قرحة المعدة؟ فقرحة المعدة هي بضع تقرحات تنشأ في جدار المعدة الداخلي، حيث تصاب بطانة المعدة بتلف في عدة نقاط جراء تعرضها لبعض العوامل المخرشة.

وتعرف قرحة المعدة طبيًّا باسم آخر وهو القرحة المعدية، وهي أحد أكثر أنواع القرحة الهضمية شيوعاً وانتشاراً، ويلجأ البعض إلى استخدام العسل كعلاج منزلي طبيعي مفيد في التخفيف من حرقة المعدة وآلامها.

على الرغم من أن أغلب الأدلة العلمية الموجودة بخصوص علاج قرحة المعدة بالعسل ما تزال غير كافية لأخذ قرار نهائي وتحديد مدى قدرة هذه الوصفة الطبيعية على علاج قرحة المعدة، إلا أنها تعد مبشرة وواعدة. وأهم ما توصلت إليه إحدى أهم المراجعات العلمية التي تم فيها دراسة مختلف فوائد العسل المحتملة، أن عسل المانوكا تحديدًا قد يساعد على مقاومة البكتيريا بمختلف أشكالها وخاصةً الأنواع من البكتيريا التي قد تسبب قرحة المعدة والجهاز الهضمي.

وضمن مراجعة علمية أخرى تم خلالها البحث في نتائج دراسات سابقة تناولت فوائد العسل على علاج قرحة المعدة، لوحظ أن العسل بالفعل قد يسهم في تحفيز تعافي والتئام الطبقة المخاطية الداخلية في جدار المعدة.

وحسب دراسة علمية ثالثة تم فيها التطرق للعديد من فوائد العسل بشكل عام، لوحظ أن العسل قد يساهم بالفعل في المساعدة بعلاج قرحة المعدة.

على الرغم من وجود كل هذه الدراسات الأولية التي تفيد بأن علاج قرحة المعدة باستخدام العسل منزلياً قد يكون ممكنًا، إلا أن الباحثين يفضلون التريث باعتماد جواب نهائي ريثما يتم التأكد من هذه الفوائد علمياً للعسل، وريثما يتم تحديد العناصر الفعالة في العسل والتي قد تسهم في علاج قرحة المعدة.