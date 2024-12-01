كل ما تحتاج لمعرفته عن العلاجات المنزلية لألم الأسنان

يوصف ألم الأسنان بأنه ألم يتراوح بالشدة ما بين الطفيف والألم الشديد في الأسنان أو حولها ويمكن أن يدل على وجود مشكلة في اللثة.

يوصف ألم الأسنان بأنه ألم يتراوح بالشدة ما بين الطفيف والألم الشديد في الأسنان أو حولها ويمكن أن يدل على وجود مشكلة في اللثة. في حال المعاناة من ألم الأسنان فمن الضروري معرفة سبب المشكلة ويمكن بعدها الانطلاق إلى مرحلة العلاج من الألم والتورم وغيرها من الأعراض.

يمكن أن تساهم المضمضة بمحلول ملحي بتخفيف الألم الطفيف إلا أن الآلام الشديدة تحتاج إلى عناية خاصة وقد تتطلب تدخل طبيب الأسنان.

ما هي العلاجات المنزلية لألم الأسنان؟

المضمضة بالماء المالح

بالنسبة للكثير من الناس قد تكون المضمضة بالماء المالح فعالة وتعتبر الحل الأولي لمشاكل الأسنان. يعود ذلك إلى أن الماء المالح مادة مطهرة كما أنه قادر على إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

يمكن أيضاً أن تساعد المضمضة بالماء المالح في تقليل الالتهاب وشفاء الجروح الفموية. وللحصول على الفوائد الصحية للماء المالح يمكن مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء واستخدامه كغسول فموي مرتين في اليوم أو عند الحاجة.

المضمضة ببيروكسيد الهيدروجين

قد تساعد المضمضة بالماء الهيدروجيني على التخلص من الألم والالتهاب، بالإضافة إلى ذلك فهذا المحلول قادر على قتل البكتيريا وتقليل البلاك وشفاء نزف اللثة.

من المهم تمديد بيروكسيد الهيدروجين قبل استخدامه ولذلك نقوم بمزج كمية من بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% مع كمية مساوية من الماء ونستخدمه كغسول فموي مع الانتباه إلى عدم بلعه.

كمادات الماء البارد

يمكنك استخدام كمادات الماء البارد للتخلص من ألم الأسنان الذي تعاني منه خصوصاً في حال كان الألم ناتجاً عن كدمة أو ضربة خارجية.

عند تطبيق الكمادات الباردة على مكان الألم فهو يتسبب بانقباض الأوعية الدموية مما يجعل الألم أقل، كما أن الحرارة المنخفضة قد تؤدي إلى تقليل الالتهاب والورم.

لاستخدام هذه الطريقة يمكن استخدام كيس من مكعبات الثلج الملفوف بفوطة لمدة 20 دقيقة على المنطقة المصابة علماً أنه من الضروري رفع الثلج عن الخد أو الفم لدقيقة كل دقيقتين من الوقت خلال الـ 20 دقيقة سابقة الذكر.

كمادات أكياس الشاي بالنعناع

يمكن أن تساهم كمادات أكياس الشاي بالنعناع في تسكين الألم وتهدئة اللثة الحساسة. يفضل استخدام كيس مستعمل من الشاي بالنعناع على المنطقة المصابة على أن يكون دافئاً قليلاً.

يمكن أيضاً استخدام هذه الطريقة أيضاً لتبريد المنطقة المصابة بدل تدفئتها وذلك عبر وضع كيس الشاي في الثلاجة لعدة دقائق حتى يبرد ثم نقوم بتطبيق كيس الشاي على الأسنان.

الثوم لتسكين ألم الأسنان

لطالما تم استخدام الثوم لتهدئة ألم الأسنان ولأغراض طبية كثيرة لآلاف السنين خصوصاً أن له خصائص مضادة للبكتيريا وليس فقط لقتل البكتيريا الضارة التي تسبب البلاك السني إلا أنه يمكن استخدامه أيضاً كمسكن للألم.

لاستخدام الثوم لعلاج ألم الأسنان يمكن هرس سنة من الثوم جيداً حتى نحصل على معجونة متجانسة ثم نقوم بتطبيقها على المنطقة المصابة ويمكن إضافة كمية بسيطة جدا من الملح أو يمكن مضغ سنة الثوم ببطء شديد والتركيز على وضعها في المنطقة المصابة.

خلاصة الفانيليا لتخفيف ألم الأسنان

تحتوي خلاصة الفانيليا على الكحول التي يمكن أن تساهم في تخفيف ألم الأسنان خصوصاً أن لها خصائصاً مضادة للأكسدة مما يجعلها مادة علاجية فعالة. ولكن من المهم استخدام خلاصة الفانيليا الحقيقية عوضاً عن بدائلها أو المواد المقلدة لها.

لاستخدام الفانيليا كعلاج لألم الأسنان يمكن وضع كمية صغيرة من خلاصة الفانيليا على الأصبع أو على قطنة نظيفة ويمكن استخدامها عدة مرات في اليوم على المنطقة المصابة.

القرنفل

يمكن استخدام القرنفل لمعالجة ألم الأسنان ولطالما تم استخدامه لهذه الغاية. يمكن أيضاً استخدام زيت القرنفل لتخفيف ألم الأسنان والحد من الالتهاب. يحتوي القرنفل على اليوجينول وهو مطهر طبيعي يساعد في قتل البكتيريا وحماية الفم من الأمراض.

لاستخدام القرنفل لتخفيف ألم الأسنان نقوم بتمديد زيت القرنفل بواسطة زيت حامل مثل زيت الجوجوبا أو زيت دوار الشمس وذلك بنسبة 15 نقطة من زيت القرنفل لكل أونصة من الزيت الحامل.

بعد ذلك نقوم بتطبيق كمية صغيرة من الزيت الممدد على قطنة نظيفة ونضعها على المنطقة المصابة لعدة مرات في اليوم. يمكن أيضاً وضع عدة قطرات من زيت القرنفل في كوب من الماء وخضه جيداً للحصول على غسول فموي مثالي.

أوراق الجوافة لتسكين ألم الأسنان

تتميز أوراق الجوافة بخصائص مضادة للالتهاب تساعد على شفاء الجروح كما أن لها قدرات مضادة للميكروبات قادرة على دعم الصحة الفموية.

لاستخدام أوراق الجوافة لعلاج ألم الأسنان ليس عليك إلا مضغ بعض الأوراق الطازجة أو إضافة بعض أوراق الجوافة إلى الماء المغلي للحصول على غسول فموي طبيعي وصحي.

متى يجب اللجوء إلى طبيب الأسنان؟

إذا كنت تعاني من ألم الأسنان الشديد أو إذا كان ناتجاً عن حالة صحية أكثر خطورة فمن المهم استشارة الطبيب ليتم معالجتها بشكل مناسب. تتطلب العديد من حالات الألم السني العناية الطبية. ويمكن تناول المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين لتسكين الألم إلى حين رؤية طبيب الأسنان.

من المهم مراجعة طبيب الأسنان في حال اختبار أي من الأعراض التالية:

الحمى.

مشاكل في التنفس أو البلع.

الألم العام الذي يدوم لأكثر من يومين.

التورم.

الألم عند العض.

احمرار اللثة بشكل غير طبيعي.

وجود إفرازات سيئة الطعم في الفم.

ويمكن حماية الأسنان من أمراض اللثة أو النخور عبر اتباع نظام نظافة جيد وذلك عبر تنظيفها بالفرشاة ومعجون الأسنان وخيط تنظيف الأسنان وكذلك عبر استخدام الغسولات الفموية. من أهم النصائح التي يتغاضى الجميع عن الاستماع إليها عدم استخدام الأسنان لقص أو كسر الأشياء لأن ذلك قد يؤدي إلى كسرها أو تضررها.