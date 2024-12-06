كل ما تحتاج لمعرفته عن أفضل الطرق لتخفيف ألم الحلق

تتضمن أعراض التهاب الحلق الألم وخصوصاً أثناء البلع، ولكن يمكن اتباع بعض العلاجات المنزلية للتخفيف من أعراض هذه المشكلة الصحية بما في ذلك العسل والليمون والشوربات المتنوعة وشاي النعناع وغيرها الكثير وخصوصاً مطريات الحلق.

تتضمن أعراض التهاب الحلق الألم وخصوصاً أثناء البلع، ولكن يمكن اتباع بعض العلاجات المنزلية للتخفيف من أعراض هذه المشكلة الصحية بما في ذلك العسل والليمون والشوربات المتنوعة وشاي النعناع وغيرها الكثير وخصوصاً مطريات الحلق.

شاي جذر زهرة المارشميلو

لطالما استخدام الإنسان وفق العديد من طرق الطب البديل والتقليدي خلاصات وشاي نبتة "المارشميلو" التي تعرف أيضاً باسم "Althaea officinalis" لمعالجة الحالات الصحية المتنوعة.

يحتوي جذر هذه النبتة على مادة جيلاتينية تعمل عند تناولها على تغليف الحلق وتطريه خلال بلعها. وقد وجدت الأبحاث التي اختبرت خصائص مطريات الحلق التي تحتوي على جذر المارشميلو على الحيوانات أنها فعالة دون وجود آثار جانبية أو سمية لها حتى عند تناولها بكثرة كما أنها قادرة على تهدئة نوبات السعال الجاف.

يمكن اتباع الطريقة التالية لتحضير شاي جذر نبتة المارشميلو على البارد.

مكونات شاي جذر نبتة المارشميلو

لتر واحد من الماء البارد.

أونصة واحدة أو 28 غ من جذر المارشميلو المجفف.

طريقة تحضير شاي جذر المارشميلو على البارد

نملأ وعاءً عميقاً بالماء البارد. نضع جذر المارشميلو في الماء ضمن كيس قماشي مغلق. نضع كيس جذر المارشميلو في الماء حتى يغمره الماء كلياً. نترك كيس جذر المارشميلو ضمن الماء خلال الليل أو لمدة 8 ساعات على الأقل قبل أن نخرجه منها. نفرغ الكمية المراد شربها من هذا المشروب في كوب ويمكن إضافة أي نوع من المحليات عليه.

استخدام الميرمية والأشانسيا لتخفيف التهاب الحلق

الميرمية من الأعشاب الشائعة الاستخدام في المطبخ إلا أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية كذلك. يعتبر موطن هذه العشبة "Salvia officinalis" حوض البحر المتوسط إلا أنها تنمو حاليا في كل أنحاء العالم. قد يساعد تناول الميرمية في شفاء الحالات الالتهابية وتقترح العديد من الدراسات أنها قادرة على تخفيف أعراض التهاب الحلق.

الأشانسيا من الأعشاب التي يستخدمها الناس وفق تعليمات الطب التقليدي حيث أنها قدرة على محاربة البكتيريا وتقليل الالتهاب وتساعد في شفاء الأمراض التنفسية.

مكونات بخاخ الميرمية والأشانسيا

ملعقة صغيرة من الميرمية المطحونة.

ملعقة صغيرة من الأشانسيا.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير بخاخ الميرمية والأشانسيا

نقوم بغلي الماء. نضع كلاً من الميرمية والأشانسيا في مرطبان صغير ثم نملؤه بالماء المغلي. نترك الخليط ينتقع لمدة 30 دقيقة. نفرغ الخليط في عبوة لها بخاخة بعد تصفيته من الشوائب. نضيف نصف كوب من أي نوع كحول قابل للشرب حسب الرغبة. نقوم باستخدام البخاخ في الفم كل ساعتين من الزمن أو عند الحاجة.

أنواع الشوربات المختلفة تفيد في تخفيف أعراض التهاب الحلق

يعرف عن الشوربة أنها من أدوية نزلات البرد والتهاب الحلق اللطيفة حيث أنها من المأكولات القادرة على تزويد الجسم بالسوائل التي يحتاجها خلال المرض.

يمكن إضافة أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات أو المعروفة بقدرتها على محاربة الالتهابات على الحساء لاكتساب فوائد إضافية مثل الثوم أو البصل. كما يمكن شراء عبوات الشوربة المعلبة وتحضيرها بشكل سريع أو تحضير الشوربة منزلياً وفق الوصفة التالية:

مكونات شوربة الدجاج والخضروات لتخفيف التهاب الحلق

نصف كيلو غرام من صدر الدجاج ويمكن استخدام الفخذ عوضاً عنه في حال تفضيله.

نصف كوب من الفطر الطازج.

بصلة مقطعة.

ملعقة ثوم مهروس.

نصف كوب من الجزر المقطع.

كوب من البروكولي.

ملعقتان من الأرز القصير ويمكن استبداله بالشوفان أو الدقيق أو حتى الشعيرية أو الباستا.

نصف كوب من البازلاء الطازجة أو المجمدة.

نصف كوب من الذرة الحلوة.

البهارات حسب الرغبة ولكن يفضل عدم الإكثار من التوابل وعدم استخدام التوابل الحارة لأنها قد تخرش الحلق.

المطيبات المفضلة مثل القرنفل والقرفة وورق الغار.

لتر من الماء ويمكن أن نحتاج لكمية أكثر.

ملعقتان من الزيت النباتي.

رشة من البقدونس المفروم للتزيين.

ملعقة ملح.

طريقة تحضير حساء الدجاج بالخضروات

نسلق قطع الدجاج المنظفة في قدر عميق مع المطيبات والجزر المقطع والملح إلى أن ينضج الدجاج تماماً. في قدر آخر نضع الزيت ونرفعه على النار ثم نضيف البصل المقطع وباقي الخضروات ما عدا البروكلي والثوم ونقلب. نضيف التوابل التي قررنا استخدامها إلى الخضروات ونغطي المكونات لمدة 5 دقائق على نار ضعيفة. في هذا الوقت نستخرج قطع الدجاج المسلوق و نقطعه إلى قطع صغيرة ونتخلص من العظم والجلد. نضيف الدجاج المقطع والجزر إلى باقي المكونات ثم نضيف مرق الدجاج المصفى. نترك الخضروات والمرق والدجاج على النار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة أو لتنضج جميع المكونات تقريباً. نضيف البروكلي المقطع والذي لا يحتاج إلى وقت طويل حتى ينضج ونضيف الأرز الذي يعمل كمادة مثخنة للمرق. ننتظر 10 دقائق ثم نضيف الثوم المهروس ونرفع القدر عن النار. عند تقديم الحساء نزين الطبق بالبقدونس ويمكن تناوله مع عصرة ليمونة.

زيت جوز الهند يساعد في التخلص من التهاب الحلق

يعتبر زيت جوز الهند واحدا من المكونات ذات الفوائد الصحية المتنوعة وتشير بعض الدراسات أنه قد يساعد على محاربة الالتهابات وتقليل احتمال الإصابة بالعدوى. يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الحلق وتليين منطقة الحنجرة والأغشية الموجودة فيها ويمكن استخدامه لهذه الغاية بعدة طرق مثل:

إضافة ملعقة من زيت جوز الهند إلى شاي الأعشاب الذي يتم تناوله لتهدئة ألم الحلق.

إضافة ملعقة من زيت جوز الهند إلى الشوربة أو الحساء.

المضمضة والغرغرة بزيت جوز الهند وهي من الطرق التقليدية لاستخدامه حيث يتم وضع ملعقة واحدة منه في الفم والمضمضة مطولاً بها.

يفضل الحد من الكمية التي تستهلك من زيت جوز الهند بحوالي ملعقتين فقط يومياً لأنه قد يكون له مفعول ملين للأمعاء عند تناوله بكميات كبيرة.