كل ما تحتاج لمعرفته عن أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من آثار الكدمات

تنتج الكدمات على الجلد جراء التعرض لصدمة أو إصابة على الجلد مما يسبب نزف الأوعية الدموية. عادة ما تشفى الكدمات من تلقاء نفسها ولكن يمكن أخذ بعض الخطوات التي قد تخفف الألم وتسرع اختفاء الكدمة مثل العلاجات التالية:

أفضل العلاجات المنزلية للكدمات

العلاج بالثلج

لتطبيق تقنيات العلاج بالثلج ليس عليك إلا وضع الثلج المغلف بفوطة على مكان الإصابة مباشرة بعد التعرض لها بهدف تقليل تدفق الدم إليها. قد يساعد تبريد الأوعية الدموية على تقليل كمية الدم التي تتسرب إلى الأنسجة المحيطة مما قد يمنع ظهور الكدمة ويقلل التورم.

يمكن استخدام كيس حراري قابل للاستخدام المتكرر أو كيس ثلج عادي أو كيس من الخضروات المجمدة الملفوفة بفوطة أو قطعة قماش نظيفة لتطبيق العلاج البارد هذا على أن يتم تطبيقه لمدة 10 دقائق ثم يتم الانتظار لمدة 20 دقيقة قبل تطبيق الثلج مجدداً.

العلاج بالحرارة

يمكن تطبيق الكمادات الدافئة على منطقة الكدمة بهدف تحسين التروية الدموية وتدفق الدم. تساعد هذه العملية في التخلص من الدم المحجوز في الأنسجة النازفة والذي يشكل مظهر الكدمة الاعتيادي. يمكن أن تساعد الحرارة أيضاً على فك تشنج العضلات والتخلص من الألم.

يمكن استخدام كيس الماء الساخن المطاطي لتطبيق الحرارة على مكان الكدمة بعد مضي فترة من الوقت وتوقف النزف أو الجلوس في حمام مائي دافئ.

الضغط على مكان الكدمة

يمكن ضغط المنطقة المصابة بالكدمة بضماد مطاطي لتقريب الأنسجة من بعضها البعض ومنع الأوعية الدموية من تسريب الدم. قد تساعد تقنية الضغط على تخفيف حدة الكدمة وتساعد على تقليل الألم والتورم الناتج عنها.

رفع المنطقة المصابة

قد يكون من المفيد رفع المنطقة المعرضة للكدمة فوق مستوى القلب مما يساعد في تخفيف الألم وإزالة السوائل الزائدة من المنطقة المصابة. كما أنه قد يكون من المفيد رفع منطقة الكدمة أيضاً لتخفيف الضغط في منطقة الكدمة مما يعطي فرصة مثالية للراحة والاسترخاء مما يساعد في عملية الشفاء كذلك.

استخدام عشبة الأرنيكا للكدمات

الأرنيكا عشبة علاجية تساعد في الالتهابات والتورم مما يجعلها مثالية لعلاج الكدمات. وقد أظهرت دراسة تعود لعام 2010 أن الاستخدام الموضعي لمرهم الأرنيكا يؤدي إلى تخفيف الكدمات الناتجة عن العلاج بالليزر. ويمكن استخدام مرهم أو جيل هذه النبتة عدة مرات في اليوم على موضع الكدمة للتخفيف من الآثار السلبية له.

مرهم فيتامين K

فيتامين K من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تخثر الدم، وقد أظهرت الدراسات أن كريم فيتامين K قادر على تخفيف حدة الكدمات مثل بعض أنواع العلاجات مثل العلاج بالليزر وذلك وفق دراسة تعود لعام 2002. لاستخدام هذا المرهم ليس عليك إلا تدليك منطقة الكدمة بمرهم فيتامين K مرتين يومياً.

جيل الألوفيرا

تفيد الدراسات والأبحاث العلمية أن الألوفيرا قادرة على تقليل الألم والالتهاب. يمكن تطبيق جيل الألوفيرا موضعياً على المنطقة المصابة على أن يتم استخدام جيل الألوفيرا الصافي حصراً والتأكد من هذا الأمر عبر قراءة الملصق الموجود على المنتج أو عبر تطبيق جيل الألوفيرا الطازج الذي يتم استخراجه من أوراق الألوفيرا مباشرة.

فيتامين C

يتميز فيتامين C بخصائصه المضادة للالتهاب التي يمكن استخدامها لتحفيز شفاء الجروح. يمكن إيجاد فيتامين C على هيئة مرهم أو جيل أو كريم أو سيروم يحتوي على فيتامين C وكل هذه المنتجات يتم تطبيقها موضعيا أو يمكن أخذ هذا الفيتامين كمتمم غذائي أو الحرص على تناول كمية جيدة من الخضروات والفواكه.

الأناناس

البروميلايين عبارة عن مزيج من الأنزيمات الموجودة في الأناناس وهو قادر على تقليل حدة الكدمات وتخفيف الالتهاب. يمكن تناول الأناناس أو أخذ متممات البروميلايين للحصول على فوائده الصحية كما يمكن تطبيقه موضعياً على شكل كريم.

أهم مسببات الكدمات

إن المسبب الأساسي للكدمات يتمثل بالصدمات والضربات على المنطقة المصابة جراء ممارسة الرياضة والسقطات العرضية وإسقاط الأغراض الثقيلة على أعضاء الجسم والحوادث.

إلا أن الكدمات قد تظهر على الجسم نتيجة مجموعة ضخمة من الأسباب مثل الحقن أو إدخال الأبر الطبية لسحب الدم أو بعد العلاج بالحجامة أو بعد بعض الإجراءات التجميلية مثل شفط الدهون.

عادة ما تكون هذه الكدمات بسيطة وغير خطيرة وتختفي من تلقاء نفسها إلا أن استخدام واحدة من الوسائل المنزلية لمعالجة الكدمات قد يساعد كثيراً في شفائها.

بالإضافة إلى ذلك فقد تظهر الكدمات نتيجة اضطرابات التخثر وبناء على مدى هذه الكدمات وحدتها يتوجب الحصول على الرعاية الطبية لأن هذه الأمراض قد تسبب النزف الحاد.

متى يجب استشارة الطبيب بخصوص الكدمات؟

من الأفضل اللجوء إلى استشارة الطبيب في حال ملاحظة أي من الأمور التالية: