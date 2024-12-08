كل ما تحتاج لمعرفته عن معالجة ألم الرقبة وتشنجها

عادة ما ينتج ألم أو تشنج الرقبة عن الوضعيات الخاطئة في الجلوس والمشي وعن إجهادها أو وضعيات النوم الخاطئة.

عادة ما ينتج ألم أو تشنج الرقبة عن الوضعيات الخاطئة في الجلوس والمشي وعن إجهادها أو وضعيات النوم الخاطئة. إلا أن ألم الرقبة قد يشير إلى مرض أو إصابة خطيرة وعندها لا بد من استشارة الطبيب.

أعراض ألم الرقبة

تتفاوت أعراض ألم الرقبة من حيث الشدة والمدة وعادة ما يكون ألم الرقبة حاداً ويدوم لعدة أيام فقط ولكن قد يدوم لعدة أسابيع. يمكن أن يصبح ألم الرقبة أيضاً مزمناً، إلا أن هذا النوع من الألم لا يتدخل بنشاطاتك أو حياتك اليومية مع أنه في البعض من الحالات يتطور ليشكل إعاقة حقيقية.

تتضمن أعراض ألم الرقبة الأمور التالية:

تيبس الرقبة

عادة ما يصف الأشخاص ألم الرقبة بأنه شعور بأن منطقة الرقبة متيبسة أو عالقة وقد يسبب هذا النوع من الألم تناقص القدرة على الحركة.

الألم الحاد

قد يتمثل ألم الرقبة في بعض الأحيان بشعور بالوخز أو "طعنات السكين" في منطقة محددة من الرقبة.

الألم عند الحركة

عادة ما يتفاقم ألم الرقبة عند الحركة أو الثني أو إطالة الرقبة وتحديداً العمود الفقري في جزئه العلوي سواء كانت الحركة شاقولية أو من جانب إلى الآخر.

الخدر والألم غير الدائم

قد يوصف ألم الرقبة بأنه غير دائم أو أنه ينتقل من مكان إلى آخر مثل الرأس والجذع والكتفين والذراعين. إذا كان ألم الرقبة الذي تعاني منه يتضمن انضغاط أحد الأعصاب فقد تشعر بالخدر أو الوخز أو الضعف في أحد الذراعين أو اليدين.

قد يشعر الشخص أن ألم الرقبة الناتج عن انضغاط العصب أشبه بشعور بالحرق أو ألم حاد يبدأ في الرقبة وينتقل إلى الذراعين، وفي حال وجود هذه الأعراض يفضل استشارة الطبيب.

الصداع

يمكن أن يسبب ألم الرقبة ألم الرأس إلا أن ألم الرقبة والرأس في آن معاً قد يكون أحد أعراض الصداع النصفي.

الألم أثناء الفحص السريري

قد يتزايد ألم الرقبة عند فحص العمود الفقري سريرياً.

أسباب ألم الرقبة

تشنج وإجهاد العضلات

يمكن أن تحدث آلام الرقبة لمجموعة متعددة من الأسباب مثل:

وضعية الجلوس أو الوقوف أو المشي الخاطئة. العمل المكتبي لفترات طويلة دون تغير الوضعية أو تحريك الرقبة. النوم بوضعية خاطئة. الحركات المفاجئة للرقبة خلال التمارين الرياضية.

إصابة الرقبة

يعتبر العنق حساساً جداً للإصابات وخصوصاً السقطات والحوادث المرورية والرياضة حيث تتعرض العضلات والأربطة لحركة خارج مجالها الطبيعي. إذا تعرضت فقرات الرقبة للكسور فقد يتعرض الحبل الشوكي أيضاً للضرر.

الأزمات القلبية

قد يكون ألم الرقبة من أعراض الأزمات القلبية وعادة ما يترافق مع أعراض أخرى من أعراض الأزمة القلبية مثل:

اللهاث وضيق التنفس.

التعرق.

الغثيان.

الإقياء.

ألم الذراع أو الفك.

إذا كان لديك ألم في الرقبة وتعاني من الأعراض الأخرى للأزمة القلبية يفضل الاتصال بالإسعاف أو زيارة الطوارئ.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب يصيب الأنسجة الرقيقة المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، وعادة ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة الصحية من أعراض مثل:

تيبس الرقبة.

الصداع.

الغثيان.

الإقياء.

حساسية الضوء.

الحمى.

قد يكون التهاب السحايا من الأمراض الخطيرة والتي تؤدي إلى الموت في حال عدم معالجتها، لذلك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض يفضل استشارة طبيبك على الفور.

التهاب المفاصل الروماتويدي

يتسبب التهاب المفاصل بألم الرقبة وتورم المفاصل وأطراف العظام، وعند الإصابة بهذه الحالة في الرقبة ينشأ فيها الألم.

متى يتوجب مراجعة الطبيب لعلاج ألم الرقبة؟

إذا استمرت أعراض ألم الرقبة لمدة تتجاوز أسبوعاً من الزمن يجب استشارة الطبيب خصوصاً في حال وجود الأعراض التالية:

ألم الرقبة الحاد دون وجود سبب واضح له.

وجود كتلة في العنق.

الحمى.

الصداع.

تورم الغدد.

الغثيان.

الإقياء.

مشاكل في البلع أو التنفس.

الضعف العام.

الخدر.

الإحساس بالوخز.

الألم الذي ينتشر إلى الذراعين أو الرجلين.

عدم القدرة على تحريك اليدين أو الذراعين.

مشاكل في الأمعاء أو المثانة.

كيف نعالج ألم الرقبة بتمارين الإطالة وزيت اللافندر؟

تمارين الإطالة للتخلص من ألم الرقبة

قد تكون تمارين الإطالة قادرة على إزالة الألم والتيبس الموجود في الرقبة ومنع تكراره في المستقبل. ومن المهم ممارسة تمارين الإطالة بلطف وبطء والحرص على التنفس العميق. من المهم أيضا عدم القيام بالحركات المفاجئة أو الإطالة المبالغ بها لأنها قد تؤدي إلى ألم أكبر أو إلى إصابة جديدة.

التمارين الرياضية التي يتم القيام بها لإطالة الرقبة والتخلص من ألمها بسيطة ويمكن القيام بها في المنزل أو أثناء الجلوس على المكتب. وعادة ما تتضمن هذه التمارين:

تدوير الكتفين للأمام ثم للخلف بشكل دائري.

تقريب شفرات الظهر إلى بعضهما البعض بشكل لطيف والحفاظ على هذه الوضعية لعدة ثواني ثم معاودة الحركة عدة مرات.

الالتفات من جهة إلى الأخرى بالرأس بالقدر الأقصى ولكن غير المزعج.

استخدام زيت اللافندر للتخلص من ألم الرقبة

يمكن استخدام زيت اللافندر أثناء تدليك منطقة الرقبة والكتفين في جلسة المساج المخصصة للتخلص من ألم وتيبس الرقبة. قد يكون المساج هو ما تحتاجه بالضبط للتخلص من ألم الرقبة الذي تعاني منه. من الطبيعي أن يستخدم أخصائي المساج أو التدليك نوعاً من الزيوت الأساسية المعالجة لألم العنق التي تساعد أيضاً في تطبيق المساج.

يفضل أن يتم استخدام زيت اللافندر لهذه الغاية لكي يحصل المريض على فوائد هذا الزيت المثبتة في علاج العضلات على أن يتم خلط الزيت الأساسي بزيت حامل آخر. ومن المفيد أن يتم تسخين الزيت المستخدم في التدليك إلى درجة حرارة الجسم أو أن يتم استخدام كمادات دافئة بالترافق مع التدليك.

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