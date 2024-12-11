كل ما تحتاج لمعرفته عن معالجة الجيوب الأنفية منزليا

التهاب الجيوب الانفية عبارة عن التهاب أو تورم يصيب الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية. والجيوب عبارة عن تشكيلات عظمية في منطقة الوجه تحتوي عادة على الهواء.

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الانفية عبارة عن التهاب أو تورم يصيب الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية. والجيوب عبارة عن تشكيلات عظمية في منطقة الوجه تحتوي عادة على الهواء. يمكن أن تتخرش الجيوب الأنفية جراء الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الحساسيات مما قد يسبب انسدادها وامتلاءها بالسوائل.

يمكن أن يسبب ذلك الضغط والألم في الوجه والاحتقان الأنفي وبعض الأعراض المزعجة الأخرى.

ما هي العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لمعالجة الجيوب الأنفية؟

استنشاق البخار لتحسين حالة الجيوب الأنفية

يمكن أن يزيد الهواء الجاف والجيوب الأنفية الجافة من الضغط على الجيوب الأنفية مما قد يؤدي إلى الصداع والألم. لهذا يمكن استخدام البخار لإضافة بعض الرطوبة إلى الجو وترطيب الجيوب الأنفية وإسالة المخاط الذي قد يتراكم ويصبح كثيفاً مع الوقت. من أهم طرق استنشاق البخار نذكر:

أخذ حمام ساخن.

استنشاق البخار المتصاعد من شاي الأعشاب.

استخدام مبخرة هواء كهربائية.

في حال كانت حالة التهاب الجيوب الأنفية متفاقمة فيمكن اتباع الخطوات التالية علماً أن هذه الطريقة مستخدمة في الطب التقليدي:

نقوم بغلي إبريق من الماء.

عندما يغلي الماء نضيف ملعقة من زهور البابونج أو يمكن استخدام العشبة المفضلة ذات الخصائص العلاجية.

نضع فوطة فوق الرأس على شكل خيمة لحبس البخار.

نقرب الرأس فوق إبريق شاي الأعشاب ونستنشق البخار مع الحرص على ألا يتسبب بحرق الجلد أو العينين.

استخدام زيت الأوكاليبتوس

إذا كان التهاب الجيوب الأنفية الذي تعاني منه ناتجاً عن عدوى فيروسية فقد يكون من المفيد إضافة زيت الأوكاليبتوس إلى ماء الحمام الساخن أو آلة التبخير لتسريع عملية الشفاء. يحتوي الأوكاليبتوس على السينول وهو مركب قد يساعد في شفاء التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي.

كما يمكن أن يساعد الزيت على تقليل الانسداد الأنفي وفتح المجاري التنفسية.

يتميز زيت الأوكاليبتوس برائحته المنعشة وهو يدخل في تركيب العديد من المستحضرات والمنتجات المخصصة للحالات التنفسية بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية.

غسول السيالين الأنفي

يمكن تحضير غسول السيالين الأنفي في المنزل للتخلص من ضغط الجيوب الأنفية والاحتقان. عادة ما يتضمن غسول السيالين الأنفي ماء الملح المعقم الذي يتم تمريره في الممرات الأنفية لإزالة الشوائب ومسببات الحساسية. يمكن أيضاً تجريب بخاخ السيالين الأنفي لزيادة الرطوبة داخل الأنف وتقليل ضغط الجيوب.

يمكنك شراء بخاخ السيالين العقيم من الصيدليات أو تحضيره بسهولة منزلياً باستخدام صودا الخبز والماء المقطر والملح الخالي من اليود. من المهم أنه خلال تحضير محلول السيالين منزلياً لا بد من استخدام الماء المقطر أو المصفى أو الماء المغلي لأن مصادر الماء الأخرى قد تحتوي على بكتيريا ضارة يفضل عدم دخولها في الأنف خصوصاً خلال الإصابة بالالتهاب.

الراحة والاسترخاء مهمة للشفاء من التهاب الجيوب

قد يكون نوم ليلة كافي من أهم عوامل الشفاء للجسم. بالإضافة إلى ذلك عندما يكون جسمك مرتاحاً يكون الجسم قادراً على إنتاج كريات دم بيضاء أكثر مما يساعد في التعافي من الفيروسات وغيرها من البكتيريا.

يمكن أن تسمح إراحة الجسم خلال الليل بشفائه وتقليل الألم وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية مما يعطيك شعوراً أفضل بكثير خلال الليل. إذا كان الضغط الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية يبقيك مستيقظاً خلال الليل ويعيق نومك فيمكن اعتماد الخطوات التي تخفف أعراض نزلات البرد المفيدة خلال الليل مثل تناول دواء يساعد على النوم بعد استشارة الطبيب أو تطبيق أي من العلاجات المنزلية الموصوفة في هذا المقال.

رفع منطقة الجيوب الأنفية

قد تكون وضعية النوم بذات الأهمية مثل الحصول على النوم الكافي في الذي يساعد في الشفاء وهي قادرة على تحسين أعراض التهاب الجيوب الأنفية بشكل كبير. يسبب الاستلقاء على الظهر تراكم المخاط داخل الممرات الأنفية والجيوب مما يرفع الضغط في الأخيرة ويؤدي إلى قطع دورة النوم الصحية.

لهذا السبب يفضل رفع الرأس على وسادة عالية نسبياً خلال الليل ليكون الرأس فوق مستوى القلب. قد تساعد وضعية النوم هذه على منع تراكم الشوائب في الجيوب الأنفية وتسمح بالتنفس بشكل مريح أكثر.

التمارين الرياضية المناسبة تحسن من حالة الجيوب الأنفية

تعمل التمارين الرياضية على تخفيف ضغط وألم الجيوب الأنفية تماماً مثل اليوغا. قد تساعد التمارين الرياضية في زيادة تدفق الدم وتخفيف الاحتقان مؤقتاً وتسهيل عملية التنفس. ومن الصحيح أن ممارسة التمارين الرياضية أثناء احتقان الجيوب الأنفية قد تكون مهمة صعبة إلا أن التمارين منخفضة الشدة يمكن أن تحسن وقت الشفاء وتسرعه، وقد تتضمن هذه التمارين المشي أو تمارين اليوغا البسيطة.

الكمادات الدافئة لتخفيف مشاكل الجيوب الأنفية

يمكنك استخدام الكمادات الساخنة أو الدافئة على منطقة الجيوب الأنفية لتخفيف التورم والاحتقان عبر وضع قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ على الوجه مما قد يساعد في فتح القنوات الأنفية.

تناول مضادات الأكسدة قد يكون مفيداً في علاج الجيوب الأنفية

قد تساهم الحمية الغذائية الصحية في شفاء أي مرض كان، والحمية الغنية بمضادات الأكسدة قد تكون مفيدة لشفاء الالتهابات مثل التهاب الجيوب الأنفية. تعتبر مضادات الأكسدة مواداً موجودة في بعض أنواع الطعام وهي تحارب تأثير الجذور الحرة التي قد تشكل تهديدا حقيقياً للجهاز المناعي.

من أهم الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة نذكر:

الأفوكادو.

الفلفل الرومي.

البروكلي.

الشمام.

الجزر.

القرنبيط.

الخضروات الورقية.

البرتقال.

الفريز.

الطماطم.

البطيخ الأحمر.

القرع الشتوي.

تتوفر متممات مضادات الأكسدة أيضاً على شكل كبسولات أو حبوب ومعظمها يتضمن فيتامين C والبيتا كاروتين وفيتامين E. وبالرغم من توفر مضادات الأكسدة بشكلها الدوائي إلا أنه يفضل الاعتماد على الحمية الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة للحصول على هذه المواد بشكلها الخام.