دليلك الشامل عن أسباب الدوخة البسيطة وطرق علاجها منزليا

الدوخة أو الدوار شيء يختبره أي شخص في مرحلة ما من مراحل الحياة. قد تكون الدوخة على شكل خفة في الرأس أو عدم اتزان أو فقدان التوازن بشكل تام مما قد يؤدي إلى السقوط وقد يهدد صحة الشخص جراء الإصابات

الدوخة وأسبابها وأعراضها

الدوخة أو الدوار شيء يختبره أي شخص في مرحلة ما من مراحل الحياة. قد تكون الدوخة على شكل خفة في الرأس أو عدم اتزان أو فقدان التوازن بشكل تام مما قد يؤدي إلى السقوط وقد يهدد صحة الشخص جراء الإصابات التي قد تنجم عنه. تعتبر الدوخة واحدة من أعراض بعض الحالات الصحية الاخرى مثل انخفاض ضغط الدم أو المشاكل القلبية أو الاضطرابات العصبية أو فقر الدم أو الحساسية أو انخفاض سكر الدم أو التهاب الأذن أو الجلطات أو الأعراض التي تتعلق بمشاكل الرؤية أو الصداع النصفي أو التوتر أو إصابات الرأس.

يمكن أيضاً الإصابة بالدوخة جراء حالات صحية أبسط مثل نقص السوائل في الجسم أو دوار الحركة أو التوتر والقلق أو الإفراط في التمارين الرياضية أو التغيرات الهرمونية في الجسم أو كعارض أو من الآثار الجانبية لتناول أي نوع من الدواء.

قد تسبب الدوخة في بعض الحالات وخزاً أو خدراً في الأذنين وألماً في الصدر والوهن والغثيان والإقياء وقد يصبح المرء شاحب اللون أو يفقد توازنه.

في حال الإصابة بالدوخة بشكل متكرر أو إذا كنت تشعر بأعراضها أو الأعراض السابقة فقد يكون من المفيد اتباع بعض الطرق المنزلية لعلاجها، ولكن إذا استمرت الأعراض أو تكرر ظهورها بتواتر قريب فمن المهم زيارة الطبيب.

العلاجات المنزلية لمشكلة الدوخة

التنفس العميق

قد يكون حل مشكلة الدوخة بسيطاً جداً ولا يتطلب إلا التنفس السريع والعميق. يساهم التنفس العميق في إيصال الأكسجين للدماغ مما يحفز الجهاز العصبي على الاسترخاء ويسمح بالتخلص من مشكلة الدوخة. ولتطبيق تقنيات التنفس الكفيلة بالتخلص من الدوخة ليس عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

من المهم في البداية الجلوس في وضعية مريحة.

نضع إحدى اليدين على البطن ونغلق فتحة أنف واحدة باستخدام اليد الأخرى ونغلق الفم.

يجب التنفس بشكل بطيء عبر فتحة الأنف الأخرى حتى يمتلىء البطن بالهواء.

نحبس النفس داخل الجوف ويمكن إغلاق الفتحتين الأنفيتين وزم الشفاه للتأكد من ذلك.

بعد عدة ثواني نقوم بالزفير وإخراج كامل الهواء الموجود في الرئتين عبر الفم.

نقوم بتكرار عملية التنفس لعشر مرات.

بعد تمرين التنفس هذا ننتظر عدة دقائق بهدوء قبل أن نعيد التمرين مرة أخرى.

شرب الماء لمنع الدوخة والتخلص منها

يعتبر نقص السوائل من أسباب الإصابة بالدوخة الشائعة. عادة ما يواجه الأشخاص هذه المشكلة عندما يتوقفون عن تناول الماء لفترة طويلة من الزمن خصوصاً أثناء بذل مجهود ما علماً أن نقص السوائل قد يسبب الدوخة والصداع وقد يصل الأمر إلى الغثيان والإقياء والإسهال.

عندما يشعر المرء بالدوخة عليه شرب الماء بكميات كافية لتروية الجسم و تعويض كمية الماء التي تم فقدانها لأي سبب من الأسباب خلال اليوم لمنع الدوخة وغيرها من المشاكل التي تنجم عنه.

ينصح الأطباء باصطحاب زجاجة من الماء في كل الأوقات خلال اليوم لأن ذلك يحفز على شرب الماء خصوصاً أن الكثيرين يفيدون أنهم ينسون أن يشربوا الماء. يعتمد البعض أيضاً على تناول المشروبات المتنوعة مثل العصير أو الشاي أو شاي الأعشاب وبالرغم من أن هذه المشروبات تقدم للجسم بالفعل كمية جيدة من الماء إلا أنها غير كافية ولا تقوم مكان شرب الماء.

عصير الليمون قد يساعد في التخلص من الدوخة

الليمون من علاجات الدوخة الفعالة خصوصاً أنه يحتوي على فيتامين C الذي يعمل على دعم المناعة ويحارب الأمراض. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الليمون على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة له بطريقة طبيعية ويحافظ على تروية الجسم بسرعة مما يساعد على الشعور بالانتعاش والنشاط.

يمكن استخدام الليمون للتخلص من الدوحة أو منعها عبر إضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء الفاتر ويمكن تحليته بالطريقة المفضلة أو عبر إضافة بعض الملح والفلفل الأسود المطحون إلى كمية من عصير الليمون وتناولها ثلاث مرات في اليوم.

العسل يساعد في التخلص من الدوخة

يحتوي العسل على السكر الطبيعي مما يجعله قادراً على رفع مستوى الطاقة ويمنع الدوخة أيضاً. لا يسبب تناول العسل ارتفاع مستوى سكر الدم عندما يتم تناوله باعتدال مما يجعله من أفضل علاجات الدوخة المنزلية ويمكن استخدامه بعدة طرق.

العسل والخل للتخلص من الدوخة

لتحضير المزيج الأول القادر على التخلص من الدوخة يجب خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع ملعقتين صغيرتين من الخل ثم يتم مزج المكونات جيداً في كوب من الماء قبل شربه. ويمكن تناول هذه الوصفة مرتين يومياً لمنع الدوخة.

العسل وعصير الليمون

يتم خلط ملعقة واحدة من العسل مع عصرة ليمون في كوب من الماء الفاتر وتناوله فور الشعور بالدوار للتخلص من هذه الحالة فورياً.

العسل والقرفة للتخلص من الدوار

نقوم بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع كمية صغيرة من القرفة المطحونة والشوفان ليلاً ثم يترك الخليط خلال الليل ويمكن إضافة الحليب أو اللبن عند الرغبة. ويتم تناول هذا الخليط في الصباح لعدة أسابيع لمنع الإصابة بالدوخة.

الطعام الصحي يمنع الدوخة

من المهم اتباع حمية غذائية صحية لمنع الإصابة بالدوخة. يمكنك منع الدوخة الناتجة عن الأنيميا أو انخفاض الضغط أو انخفاض مستوى السكر عبر تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين A وحمض الفوليك والألياف، كما أنه من المهم اختيار الأصناف الغذائية الغنية بالسكريات الطبيعية والدهون الصحية.

من المهم تنويع الأصناف الغذائية التي يتم تناولها بشكل دائم مثل الخضروات الورقية واللوز والتمر للحصول على الحديد والفواكه المتنوعة للحصول على الفيتامينات والمعادن والمكسرات وحتى القهوة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مع الحرص على عدم الإفراط في الطعام.