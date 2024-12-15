كل ما تحتاج لمعرفته عن فائدة الجنسنج للصحة العقلية

تم استخدام الجنسنج قديماً كعشبة علاجية في الصين وهناك سجلات تاريخية تتحدث عن خصائص هذه العشبة من سنة 100 قبل الميلاد.

ما هي الجنسنج؟

تم استخدام الجنسنج قديماً كعشبة علاجية في الصين وهناك سجلات تاريخية تتحدث عن خصائص هذه العشبة من سنة 100 قبل الميلاد.

بحلول القرن السادس عشر أصبحت عشبة الجنسنج ذات شعبية واسعة لدرجة أن التحكم بحجم زراعة هذه العشبة خرج عن السيطرة في وقت من الأوقات. تصنف عشبة الجنسنج عالمياً في يومنا هذا كواحدة من أكثر الأعشاب الطبية زراعة وانتشاراً في العالم وتحظى بترويج إعلامي كبير في أكثر من 35 بلداً، ويتوقع أنه بحلول 2027 سيصل إجمالي تجارة هذه العشبة إلى 12.6 مليار دولار أمريكي.

تدعي المركبات المفيدة في عشبة الجنسنج أو أصناف باناكس النباتية "ginsenosides" وهذه المركبات تحت الاختبار العلمي لمعرفة مدى قدراتها الطبية. تحتوي سلالات الجنسنج الآسيوية والأمريكية على هذه المركبات ولكن بكميات متفاوتة.

مع ذلك تتضارب نتائج الأبحاث العلمية من حيث النتائج ويفيد الخبراء أنه لا تتوفر أدلة علمية كافية أو جازمة حول فائدة عشبة الجنسنج الطبية وقدراتها المزعومة، مع ذلك فقد اقتنع الناس باستخدامات الجنسنج الطبية منذ عصور.

أنواع عشبة الجنسنج

هناك 11 صنفاً من عشبة الجنسنج وتنتمي جميعها لنوع Panax من عائلة Araliaceae علماً أن كلمة Panax تعني باللغة الإغريقية "الشفاء الكامل".

الجنسنج الآسيوي

يعرف هذا النوع أيضاً باسم الجنسنج الأحمر وهو الصنف الأساسي والكلاسيكي ذو السمعة التاريخية من حيث الفوائد الصحية. يستخدم الجنسنج الآسيوي في الطب التقليدي الصيني لعلاج الكثير من الحالات مثل مشاكل الذاكرة وانخفاض التركيز والوهن.

الجنسنج الأمريكي

ينمو Panax quinquefolius في كافة مناطق أمريكا الشمالية بمناخاتها المتنوعة، وقد بينت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أنه يحارب الاكتئاب ويعمل على موازنة سكر الدم كما أنه يدعم الهضم ويحسن من التركيز ويدعم ويقوي المناعة.

الجنسنج السيبيري

يعرف علميا باسم Eleutheroccus senticosus وينمو في مناطق روسيا وآسيا ويحتوي على مستويات عالية من مركبات eleutherosides المشابهة جداً لخصائص ginsenosides الموجودة في بعض أنواع عشبة الجنسنج الأخرى.

الجنسنج الهندي

Withania somnifera وتعرف أيضاً باسم اشواغاندا وهي من الأعشاب المستخدمة بكثرة في طب الأيوفيردا لتحسين الصحة العامة كما أن لها قدرات مشابهة لخصائص الجنسنج الأصلية.

الجنسنج البرازيلي

Pfaffia paniculata وتعرف أيضاً باسم جذر السوما وتنمو في الغابة المطيرة في أمريكا الجنوبية ولها فوائد متنوعة حيث تدعم المستويات الصحية من التستيرون لدى الرجال والنساء وقد يكون لها فوائد عضلية وتقلل الالتهابات وتحارب السرطان.

فوائد عشبة الجنسنج للصحة العقلية

الجنسنج تحسن المزاج وتقلل التوتر

تضمنت دراسة محكمة تم إجراؤها في مركز أبحاث الغذاء والأداء العقلي Brain Performance and Nutrition Research Centre في المملكة المتحدة 30 متطوعاً تم إعطاؤهم جرعات علاجية من الجنسنج بمحاذاة دواء وهمي. تم إجراء هذه الدراسة خصيصاً لجمع البيانات عن قدرة عشبة الجنسنج في تحسين المزاج والوظائف الدماغية.

تبين أن جرعة 200 مغ من الجنسنج يتم تناولها على مدار 8 أيام قادرة على إبطاء انحدار المزاج وهي أيضاً قادرة على تأخير رد فعل الجسم الانفعالي. أما جرعة 400 مغ من الجنسنج على مدار نفس المدة الزمنية فهي قادرة على تحسين الهدوء والأداء العقلي خلال فترة تلقي العلاج.

وفي دراسة أخرى تم إجراؤها في قسم الدراسات الدوائية في المعهد المركزي لأبحاث الدواء كان هناك تركيز على تأثيرات فصيلة panax على الجرذان التي تعاني من التوتر وتبين أنها تتميز بخصائص مضادة للتوتر والقلق ويمكن استخدامها لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن التوتر.

وقد تبين في هذه الدراسة أن جرعة 100 مغ من باناكس قادرة على تخفيض مؤشر التقرحات ووزن الغدة الكظرية ومستوى غلوكوز البلازما، مما يجعلها خياراً طبياً قوياً للتوتر المزمن وطريقة ممتازة لشفاء التقرحات وضعف الغدة الكظرية.

عشبة الجنسنج تحسن وظائف الدماغ

تعمل الجنسنج على تحفيز خلايا الدماغ وتحسن التركيز والنشاطات المعرفية. وتفيد الأدلة العلمية أن تناول مادة باناكس الموجودة في معظم أنواع عشبة الجنسنج لمدة 12 أسبوعاً قادر على تحسين الأداء العقلي لدى الأشخاص المصابين بداء ألزهايمر.

تناولت دراسة تم إجراؤها في قسم الأعصاب في مركز البحوث السريرية في كوريا الجنوبية حول تأثير وفاعلية عشبة الجنسنج على الأداء المعرفي لدى المرضى المصابين بالزهايمر. وبعد العلاج بالجنسنج ضمن الدراسة تبين بالفعل أن المشاركين قد شهدوا تحسناً واضحاً استمر لمدة 3 أشهر بعد توقف العلاج.

بعد إيقاف العلاج بالجنسنج في الدراسة السابقة لوحظ تراجع الفوائد التي تم ملاحظتها سابقاً بالتدريج.

يفيد ذلك بأن عشبة الجنسنج قد تكون قادرة على تحسين أعراض ألزهايمر ودعم الصحة المعرفية، ولكن هناك حاجة لإجراء دراسات أوسع بهذا الخصوص حيث تشير دراسة أولية أن جمع الجنسنج الأميركية مع عشبة جنكو بيلوبا قد يكون مفيداً أيضاً لمرضى فرط النشاط.

تضمنت الدراسة أطفالاً مصابين بفرط النشاط تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عام، وقد أظهرت أن تناول الجنسنج الكلاسيكية (الجنسنج الأحمر) مع متممات أوميغا 3 الغذائية قادر على تحسين أعراض فرط النشاط لدى الأطفال وكذلك الوظائف المعرفية بما في ذلك الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية.

شاي الجنسنج

قبل أن نتحدث عن شاي الجنسنج يجب التنويه إلى أن معظم الدراسات التي تحدثنا عنها في هذا المقال تتناول استخدام خلاصة الجنسنج أو الجذر المطحون وليس الشاي المصنوع باستخدامه.

مع ذلك يمكن إضافة الجنسنج إلى روتينك اليومي عبر تناول شاي الجنسنج الذي يتناوله الناس في الصين منذ أكثر من 5000 عاماً. يمكن شراء شاي الجنسنج التجاري المعد للاستخدام الفوري مع أهمية الانتباه إلى عدم وجود مكونات أو أعشاب أخرى فيه، أو الحصول على جذر الجنسنج الطازج أو المجفف وتقشيره وبشره أو طحنه وتحضير الشاي بواسطته بالطريقة الاعتيادية لصنع شاي الأعشاب. يذكر أنه بالإمكان تناول قطع الجنسنج التي يتم تحضير الشاي بها لتعزيز فوائده الصحية.