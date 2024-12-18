دليلك الشامل عن التهاب اللثة وبعض طرق علاجه

التهاب اللثة هو شكل شائع وخفيف من أشكال أمراض اللثة التي تُسبب التهيج والاحمرار والتورم فيها

التهاب اللثة هو شكل شائع وخفيف من أشكال أمراض اللثة التي تُسبب التهيج والاحمرار والتورم فيها، ومن المهم أن لا نهمل التهاب اللثة ونأخذه على محمل الجد ونعالجه على الفور لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة تُدعى التهاب دواعم السّن وبالتالي فقدان الأسنان.

أسباب التهاب اللثة

يعتبر السبب الأكثر شيوعاً لحدوث التهاب اللثة هو قلة الاهتمام بنظافة الفم، مما يُسبب تكون ما يعرف بطبقة البلاك على الأسنان وهذا يؤدي إلى حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة بها، وهذا له دور أساسي في التهاب اللثة.

كما قد يؤدي تغير الهرمونات والذي يحدث خلال سن البلوغ ودورة الحيض وانقطاع الطمث وسن اليأس والحمل إلى أن تصبح اللثة أكثر حساسية مما يزيد من خطر الالتهاب.

هناك بعض الأمراض المرتبطة بالتهاب اللثة مثل السرطان ومرض السكري وفيروس نقص المناعة المكتسب والتي لها دور في ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

تساهم بعض الأدوية التي تخفض إنتاج اللعاب في التأثير على صحة الفم للشخص الذي يأخذها مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الحساسية و العلاج الكيماوي وأدوية علاج الضغط المرتفع والأدوية المستخدمة في علاج حالات الصرع لأنها تسبب تضخم في اللثة مما يرفع خطر حدوث الالتهاب فيها.

نقص بعض الفيتامينات مثل نقص فيتامين C وفيتامين B12 وفيتامين D.

بعض العادات السيئة مثل التدخين لها دور كبير في التهاب اللثة.

مع التقدم في العمر تزداد حساسية الأسنان وتضعف اللثة كما أن التاريخ العائلي له دور في ذلك.

علاج التهاب اللثة بالقرنفل

بالرغم من أن فوائد القرنفل على صحة الفم لا تزال قيد البحث إلا أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن علاج التهاب اللثة بالقرنفل هو أمر ممكن.

ففي دراسة تم فيها البحث عن تأثير غسول مضمضة الفم المصنوع من مزيج من القرنفل مع الريحان، تبين أن استخدامه بشكل منتظم قد يساعد على مقاومة تراكم بلاك الأسنان ومقاومة التهاب اللثة.

ويساعد مركب اليوجينول الموجود بشكل طبيعي في القرنفل على مقاومة عدد كبير من أنواع البكتيريا الفموية التي قد تسبب التهابات في اللثة والأسنان.

لذا، يعتبر علاج اللثة بالقرنفل حلًّا جيدًا أحيانًا، وإن كان لا يغني عن زيارة طبيب الأسنان في حالات الالتهابات الشديدة.

أهم فوائد المضمضة بالقرنفل للثة والتهاباتها

يساعد استخدام القرنفل على التخفيف من الإصابة ببعض أمراض اللثة وأكثرها شيوعاً التهاب اللثة والتهاب دواعم السن. حيث يخفف من حدة التهابات اللثة والعمل على تهدئة اللثة المصابة بالتهيج، كما يساعد على تسكين آلام اللثة التي قد تنشأ لسبب ما ويساهم في تحسين وتقوية الدورة الدموية في اللثة.

فوائد القرنفل على صحة الفم

بالإضافة إلى أهمية القرنفل في علاج التهاب اللثة، قد يكون له العديد من الفوائد الأخرى للصحة كإبقاء أعداد البكتيريا والفطريات التي قد تتواجد في الفم تحت السيطرة، مما يقلل من فرص الإصابة بالكثير من الأمراض الفموية، ومقاومة وعلاج الكثير من التقرحات التي تظهر في منطقة الفم والتخفيف من رائحة الفم الكريهة وتحسين رائحته بشكل ملحوظ وسريع.

تعود فوائد القرنفل للصحة الفموية على احتوائه على مادة اليوجينول وبعض المواد المفيدة الأخرى التي تتمتع بخواص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا والفطريات وكذلك معقمة ومسكنة للألم ومضادة للالتهاب.

طريقة علاج التهاب اللثة بالقرنفل

توجد عدة طرق لمعالجة التهابات اللثة باستخدام القرنفل وأهمها

استخدام غسول طبيعي أي مغمضة فموية من القرنفل

لتحضير هذا الغسول من القرنفل تحضر مكوناته وهي كوب من الماء وملعقة صغيرة من حبات القرنفل وملعقة من القرفة المطحونة وبضع قطرات من زيت النعناع العطري، ثم يوضع الماء على النار في قدر.

بعد ذلك يضاف القرنفل والقرفة إلى الماء، ويتم رفع القدر عن النار بعد أن تبدأ المكونات بالغليان، ثم يغطى القدر ويترك جانبًا لمدة 10 دقائق، ثم يصفى السائل الناتج من القرنفل والقرفة عدة مرات، بعد ذلك يتم تخزين السائل المتكون في عبوة مغلقة بإحكام وتضاف إليه قطرات من زيت النعناع ثم توضع العبوة في الثلاجة كي تبقى صالحة للاستخدام لعدة أيام.

استخدام معجون عشبي طبي من ضمن مكوناته القرنفل

يستخدم هذا النوع من المعاجين في تسكين آلام اللثة التي ترافق المشكلات الفموية، ويتم تحضيره من الكركم المطحون والقرنفل المطحون وبعض الماء الدافئ، حيث يخلط القرنفل مع الكركم والماء ويطبق على اللثة ويترك بضع دقائق قبل غسله.

علاج التهاب اللثة بالمضمضة بالماء والملح

تُعد اللثة السليمة دليلا على التمتع بصحة جيدة للفم، ولكن توجد مشكلات تُهددها ومن ضمنها الالتهاب، وعلاج التهاب اللثة بالماء والملح يعتبر حلا بسيطا وسهلا.

تتميز المياه المالحة بخصائص تساهم في تطهير وتنظيف اللثة وبالتالي تسهيل الشفاء من الالتهاب. ولكن يجب التنويه بعدم اعتماد محلول الماء والملح كعلاج وحيد لالتهاب اللثة، وإنما يجب مراجعة طبيب الأسنان للحصول على العلاج الفعلي ولكن يتم استخدام هذا المحلول لتخفيف أعراض الإصابة كعلاج مساعد.

كيفية استخدام الماء والملح في علاج التهاب اللثة

لتحضير محلول الماء والملح واستخدامه نقوم بغلي كوب من الماء ومن ثُمَّ يُتركُ ليبرد قليلاً ويصبح فاترًا، ونضيف ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح ونحرك المكونات جيدًا ونمضمض بالمحلول الناتج جيدًا لمدة 15 - 30 ثانية، ونكرر هذه العملية ثلاث مرات يوميُا.

أهم فوائد علاج التهاب اللثة بالماء والملح

يساعد في إزالة بقايا الطعام العالقة في الأسنان واللثة.

يعقم ويطهر اللثة والفم من البكتيريا الموجودة فيها.

يخفف بشكل كبير من التورم والالتهابات المتعلقة بأمراض اللثة.

يخفف من الألم المرافق لانتشار البكتيريا في اللثة.

محاذير استخدام محلول الملح والماء لعلاج التهاب اللثة

يجب تجنب المُبالغة باستخدام المضمضة بالماء والملح بكثرة لأن هذا له أضرار على مينا الأسنان.

الاستخدام طويل الأمد قد يؤدي إلى حدوث تآكل في الأسنان بسبب خصائصه الحمضية.

ابتلاع الغسول يؤدي إلى حدوث جفاف في الفم.









