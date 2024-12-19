الصحّة العالميّة: 861 وفاة بالكوليرا في اليمن منذ 2024

ودمّرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما القطاع الصحّيّ، وتسبّبت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانيّة كارثيّة في العالم، حسب الأمم المتّحدة...

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، الأربعاء، ارتفاع وفيات الكوليرا باليمن إلى 861 حالة منذ بداية 2024.

وقالت المنظّمة، إنّ "عدد حالات الكوليرا والإسهال المائيّ الحادّ، إلى جانب الوفيات المرتبطة بها، ارتفع بشكل مطّرد منذ آذار/ مارس الماضي".

وأوضحت أنّ "ذروة انتشار المرض كانت في منتصف تمّوز/ يوليو الماضي، حيث تمّ رصد أكثر من 10 آلاف حالة أسبوعيًّا".

وأضاف التقرير أنّه "خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير وحتّى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تمّ الإبلاغ عن إجماليّ 245 ألفًا و776 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا، بينها 861 حالة وفاة".

ورغم الجهود المستمرّة لاحتواء الوباء، أشارت المنظّمة إلى استمرار التحدّيات، ومنها الفيضانات والأمطار الغزيرة والأوضاع الأمنيّة.

يأتي هذا مع استمرار تفشّي عدد من الأمراض الأخرى في اليمن، بينها الحصبة وحمّى الضنك والملاريا.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوّات الموالية للحكومة الشرعيّة وقوّات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمّرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما القطاع الصحّيّ، وتسبّبت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانيّة كارثيّة في العالم، حسب الأمم المتّحدة.