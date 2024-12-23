كل ما تحتاج لمعرفته عن علاج التهاب الحلق الخفيف بشاي الزعتر والعسل

يمكن تعريف التهاب الحلق أو "التهاب البلعوم" على أنه حالة التهاب مختلفة الشدة تصيب مجرى الأنبوب الذي يوصل الطعام إلى المريء وينقل الهواء إلى القصبات الهوائية.

التهاب الحلق Sore throat

يمكن تعريف التهاب الحلق أو "التهاب البلعوم" على أنه حالة التهاب مختلفة الشدة تصيب مجرى الأنبوب الذي يوصل الطعام إلى المريء وينقل الهواء إلى القصبات الهوائية. وهذا الالتهاب يتسبب بالشعور بالألم في منطقة الحلق والانزعاج وبشكل خاص عند البلع. عادة يحدث التهاب الحلق نتيجة عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية تسبب تهيجاً في أنسجة الحلق وتحدث التهاباً.

تعتبر الإصابة بالتهابات الحلق أمراً شائعاً ومنتشراً بكثرة وخاصة في فصل الشتاء، ويعود ذلك لارتباطه بعدة مسببات أكثرها شيوعاً أمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا أو الزكام.

ما أسباب التهاب الحلق؟

العدوى الفيروسية

تعتبر العدوى الفيروسية من الأسباب الأكثر شيوعاً لالتهاب البلعوم، ومعظم مسببات التهاب الحلق الفيروسي هي ما يلي:

الرشح ونزلات البرد.

الإنفلونزا ومرض كوفيد (فيروس كورونا).

أمراض مثل الجدري والحصبة.

الخنَاق.

فيروس نقص المناعة البشرية.

العدوى البكتيرية

أيضاً العدوى البكتيرية هي سبب شائع لالتهاب الحلق، ومن أشهر أنواع العدوى البكتيرية التي تسبب التهاباً في البلعوم هي "البكتريا العقدية Streptococcus" التي تصيب اللوزتين والبلعوم وتنتشر بين الأطفال بشكل خاص. يتسم التهاب الحلق في هذه الحاله بأنه شديد وقد يترافق مع ظهور بقع بيضاء في مجرى الحلق.

الحساسية

يمكن أن تتسبب الحساسية في الجهاز التنفسي بحدوث التهاب في الحلق. والحساسية هي ردة فعل مناعية تحدث للفرد عند تعرضه لمؤثرات تثير الحساسية مثل العطور أو المواد الكيميائية السامة أو وبر الحيوانات وغيرها.

أسباب أخرى لالتهاب البلعوم

بعض المهيجات مثل دخان السجائر.

الهواء الجاف، حيث يقوم الهواء الجاف بامتصاص الرطوبة من الحلق والفم، وهذا يسبب حكة وجفافا في الحلق ويصبح معرضاً للالتهاب.

التحدث لفترة طويلة وبصوت عالِ.

التعرض لإصابة في البلعوم مثل توقف الطعام في مجراه أو تناول الأطعمة التي تملك حوافاً جافة أو حادة أو الطعام الحار.

حدوث ارتجاع في المريء.

بعض الأورام مثل أورام الحلق أو أورام الأعضاء القريبة من البلعوم مثل اللسان والحنجرة.

ما أعراض التهاب الحلق؟

ألم في الحلق مترافق مع ألم أثناء التكلم أو البلع بالإضافة لصعوبة في البلع.

سيلان أنفي مع نوبات سعال أو عطاس.

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أعلى من 38.3 درجة، وهذه تعتبر من أعراض العدوى البكتيرية لالتهاب الحلق.

وجود بقع بلون أبيض في البلعوم أو احمراره.

آلام في في الأذن وتورم اللوزتين.

رائحة فم سيئة.

صداع وتقيؤ وغثيان.

تعب عام في الجسم وفقدان الشهية للطعام.

ما علاج التهاب الحلق في المنزل؟

هل يساهم العسل في علاج الحلق؟

يعتبر العسل من العلاجات المنزلية الأقوى والأكثر فعالية في علاج التهابات الحلق، فالعسل يملك خصائص علاجية كثيرة ومتنوعة ومضادات أكسدة ومضادات التهاب، ويحد من نوبات السعال ويقلل إفراز المخاط المسبب للالتهاب في الحلق، بالإضافة إلى خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا في الجسم وخاصة تلك الموجودة في الجهاز التنفسي ويساعد الجسم على التخلص منها، فهو يحاربها ويحد من انتشار العدوى ويخفف من حدة الحساسية.

بجانب ذلك، فإن العسل يشكل طبقة واقية تحمي الحلق من الجفاف وتبقيه رطباً، وبذلك فالعسل يحمي الحلق من التهيج ويعالج بحة الصوت.

ويمكن اتباع العديد من الوصفات للعسل من أجل تهدئة وعلاج التهاب الحلق ومنها:

يمكن شرب كوب حليب دافئ، أو نوع من أنواع الشاي المهدئ العشبي مع إضافة ملعقة عسل كبيرة. ويمكن شرب هذه الوصفة مرتين في اليوم وبشكل يومي من أجل تخفيف الآلام في الحلق.

تناول ملعقة كبيرة من العسل قبل النوم بنصف ساعة، من أجل إبقاء الحلق رطباً خلال النوم وتهدئة الالتهاب بالإضافة إلى تخفيف نوبات السعال الليلي.

تضاف شرائح الليمون أو قطع الزنجبيل إلى كوب ماء كبير ويضاف لها عصير ليمون بمقدار كوب ويوضع المزيج في قدر، ثم يترك ليغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نقوم بتصفية المزيح من قطع الزنجبيل أو شرائح الليمون المضافة ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من العسل، ويتم تناول هذا المزيج قبل النوم.

هل يساهم شاي الزعتر البري في علاج ألم الحلق؟

يمتلك الزعتر البري الكثير من الخصائص العلاجية وذلك يعود لاحتوائه على الكثير من الزيوت الأساسية التي تفيد بكونها مضادة للميكروبات وغنية بمضادات الأكسدة والسرطانات، وهذا ما يجعله من الوصفات الأفضل لعلاج مختلف الأمراض في الجهاز التنفسي وخاصة نزلات البرد والتهاب الحلق الذي يتبعها.

يسيطر الزعتر على أعراض الأمراض التنفسية ويخفف من الالتهابات في الحلق والشعب الهوائية ويعمل على ترطيب الحلق وعلاج أسباب الالتهاب في مجراه لاحتوائه على "الثيمول" الذي يحارب الأنزيم المسبب للالتهاب.

هل تساعد الغرغرة بالماء الملح على علاج التهاب الحلق؟

تعتبر الغرغرة بالماء المالح علاجاً شائعاً بين الأفراد لتعقيم مجرى الحلق ومعالجة التهاباته على الرغم من بساطة المكونات التي هي فقط الملح وبعض الماء الدافئ.

إلى يومنا هذا لا يزال الطب الحديث والطب البديل يدعمان هذه الوصفة للالتهابات الخفيفة والأمراض المختلفة وخاصة الأمراض التنفسية وأمراض الفم، فالغرغرة تقضي على الميكروبات والبكتريا التي في الفم والحلق وتمنعها من العودة للداخل بفضل الحاجز الملحي الذي تشكله في الفم والبلعوم.

خل التفاح

يقتل خل التفاح البكتريا الموجودة في الحلق، ويهدئ من الالتهاب فيه ويخفف من البلغم في مجراه. يمكن تخفيف الخل عند تناوله بالماء الدافئ لتجنب الآثار الجانبية له على المعدة والأسنان، ويمكن إضافة الملح للخل والماء. ومن أفضل وصفات خل التفاح: