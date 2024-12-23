يمكن معالجة الطفح الجلدي والحكة الناتجة عنه باستخدام العلاجات المنزلية البسيطة مثل ملح إبسوم أو زيت النعناع الأساسي. يمكن أن تساعد هذه العلاجات على ترطيب الجلد وتهدئة البشرة المتخرشة كما أنها قد تساعد في تخفيف الحكة والاحمرار والتخرش والتورم.

الطفح الجلدي عبارة عن رد فعل التهابي للجسم يظهر على بعض مناطق الجسم مثل العنق والرجلين والقدمين والبطن والفم والإبطين والظهر. يمكن أن يرتبط الطفح الجلدي بالعديد من الحالات مثل عض الحشرات أو جفاف الجلد أو حتى الحساسية تجاه الأقمشة.

يمكنك استخدام العلاجات المنزلية للتخلص من الطفح الجلدي عندما تكون البشرة بحالة جيدة وخالية تماماً من الجروح. من المهم قبل تطبيق العلاجات المنزلية تنظيف المنطقة المراد تطبيق هذه العلاجات عليها أولاً ثم تجفيفها. في حال عدم شفاء الطفح الجلدي خلال فترة 1 إلى 3 أيام أو إذا ساءت حالته فيجب زيارة طبيب الجلدية للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

العلاجات الطبيعية للطفح الجلدي والحكة الناتجة عنه

مرهم زيت جوز الهند وصودا الخبز

يساعد المرهم المحضر من صودا الخبز وزيت جوز الهند على موازنة حموضة البشرة، كما تحتوي هذه التركيبة على مضادات الالتهاب وبعض المركبات المرطبة مما يساعد في شفاء أعراض الطفح الجلدي والتخرش والاحمرار والتورم.

مكونات مرهم زيت جوز الهند وصودا الخبز

4 ملاعق من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم).

12 ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير وتطبيق مرهم زيت جوز الهند وبيكربونات الصوديوم

في وعاء نظيف وجاف نقوم بخلط المكونات السابقة حتى تتشكل لدينا عجينة أو مرهم. نقوم بوضع كمية من المرهم على قطنة نظيفة ثم نطبقه بشكل لطيف على مكان الطفح الجلدي لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.

في حال عدم توفر زيت جوز الهند يمكن استخدام الماء عوضاً عنه.

كمادات البابونج

البابونج عشبة طبية تحتوي على مواد مثل الأزولين والبيسابولول والفارنسين. هذه المركبات تحتوي على مضادات الإلتهاب ومضادات الحساسية مما يجعل البابونج خياراً ممتازا لمعالجة الطفح الجلدي. يمكن استخدام شاي البابونج لتخفيف أعراض الطفح الجلدي مثل الاحمرار والتورم والحكة.

مكونات شاي الكاموميل

2- إلى 30 غ من البابونج المجفف.

500 مل من الماء المغلي.

كيف نقوم بتحضير وتطبيق شاي الكاموميل على الطفح الجلدي؟

نقوم بإضافة الكاموميل إلى الماء المغلي ونتركه يتخمر لمدة 15 دقيقة ثم نصفّيه. نقوم بتبليل قطنة أو قطعة قماشية نظيفة ونربت بها مكان الطفح الجلدي مرتين على الأقل في اليوم.

زيت النعناع الأساسي

يعتبر زيت النعناع الأساسي غنياً بالمنثول والمنثون اللذان يحتويان على مضادات البكتيريا ومضادات الالتهاب ولهما خصائص معقمة. تساعد هذه المواد على محاربة الحكة والاحمرار الناتجين عن الطفح الجلدي.

مكونات غسول زيت النعناع الأساسي

كمية صغيرة جدا من زيت النعناع الأساسي (3 نقاط فقط).

كوب واحد من الماء.

كيف نحضر غسول زيت النعناع الأساسي؟

نقوم بإضافة زيت النعناع الأساسي إلى الماء ونحرك جيداً. ثم نبلل قطنة نظيفة أو قطعة قماش بالمحلول الذي ينتج لدينا ونطبقه على الطفح الجلدي مرتين يومياً.

حمام ملح إبسوم للتخلص من الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي

تعتبر أملاح إبسوم غنية بالسلفات والمغنيزيوم التي يتم امتصاصها بسهولة في الجلد. يمكن أن تساعد هذه المعادن في بناء حاجز حماية أقوى للبشرة للحفاظ على رطوبة الجلد وتقليل التورم والالتهاب الناتج عن الطفح الجلدي.

يمكن أن تكون حمامات ملح إبسوم طريقة جيدة للتخفيف من التورم والاحمرار ويمكن أن تساعد على الاسترخاء أيضا.

مكونات حمام ملح إبسوم

كوب واحد من ملح إبسوم.

لتر واحد من الماء الفاتر.

كيف يستخدم حمام ملح إبسوم لتخفيف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي؟

نقوم بخلط ملح إبسوم بالماء الفاتر حتى يتحلل تماماً ثم نقوم بصب هذا الخليط في حوض الاستحمام المملوء مسبقاً ويتم الجلوس فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. ثم يجب تجفيف البشرة وتطبيق مرهم مرطب بعد ذلك ويمكن القيام بهذه الخطوات 3 مرات بالأسبوع.

جيل ماء الورد والألوفيرا

يمكن أن يساعد تطبيق محلول جلدي مصنوع من ماء الورد وجيل الألوفيرا على تهدئة تخرش الجلد المتخرش. يحتوي هذا المحلول على مضادات التهاب ومضادات أكسدة وخصائص شفائية عديدة تساعد على شفاء الطفح الجلدي والتحكم بالأعراض المتنوعة مثل الحكة والتخرش وكذلك له خصائص مرطبة للبشرة.

مكونات محلول ماء الورد وجيل الألوفيرا للجلد

بتلات الورد الطازجة.

ورقة ألوفيرا خضراء.

كيفية تحضير وتطبيق محلول ماء الورد وجيل الألوفيرا

يمكن قطع ورقة الألوفيرا طولياً واستخراج الجيل الموجود فيها ثم يتم خلط الجيل وبتلات الورد في الخلاط ثم يتم تصفيته وتخزينه في وعاء زجاجي جاف. يتم بعد ذلك تبليل قطنة أو قطعة قماش نظيفة بالمحلول وتطبيقه على المناطق المتضررة مرة يومياً.

من المهم تفادي استخدام أي قسم آخر من نبتة الألوفيرا في هذا المحلول لأن قشور ورق الألوفيرا حادة جداً وقد تسبب التخرش أكثر للجلد.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مضادات الالتهاب وعلى خصائص قلوية مما يجعله خياراً ممتازاً لشفاء الاحمرار والتورم والحكة.

مكونات محلول خل التفاح

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

كوب واحد من الماء.

كيف يتم تحضير محلول خل التفاح الجلدي؟

يتم خلط الماء مع الخل وتبليل قطنة أو قطعة قماش نظيفة بالمحلول. نقوم بربت البشرة بالقطنة وتركه على البشرة لمدة 5 إلى 20 ثانية ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها ثم تطبيق مرطب يومي.

يمكن تحضير خل التفاح للجلد في المنزل باستخدام مكونات طبيعية أو شراؤه من المتجر جاهزاً علماً أنه يمكن استخدام أي نوع من الخل وليس بالضرورة خل التفاح.