كل ما تحتاج لمعرفته عن استخدام العسل والزنجبيل في علاج التهاب الحنجرة

من الطبيعي أن يصاب أي شخص بالتهاب الحنجرة أو الحلق بين الفترة والأخرى نتيجة للعديد من الأسباب

من الطبيعي أن يصاب أي شخص بالتهاب الحنجرة أو الحلق بين الفترة والأخرى نتيجة للعديد من الأسباب مثل:

الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية.

محفزات الحساسية.

التهاب اللوز.

ارتجاع الحمض المعدي المريئي.

مخرشات الحلق مثل التدخين والأطعمة الحارة.

عادة ما يتمثل هذا الالتهاب بأعراض مزعجة مثل الاحتقان الأنفي والوهن والضعف وكذلك السعال. عادة ما يلجأ المرضى إلى زيارة الطبيب ليصف لهم العقاقير الدوائية، ولكن من الممكن اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية لتخفيف الأعراض المزعجة مثل العسل والزنجبيل.

استخدام العسل لعلاج وتخفيف أعراض التهاب الحلق

لطالما كان العسل من العلاجات المنزلية المعتمدة لالتهاب الحلق وأعراضه المزعجة وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد تناول العسل في علاج التهاب الحلق عبر تخفيف الالتهاب والتخرش في حنجرتك. وتشير إحدى الدراسات إلى أن العسل قادر على تقليل الإفرازات المخاطية خلال فترة المرض مما يعني أنه قادر على تخفيف أعراض السعال كذلك سواء كان سعالاً جافاً أو رطباً.

هل من الآمن استخدام العسل من قبل الأطفال؟

من المعروف أن إعطاء العسل للأطفال دون سن عام واحد غير مفضل أبداً حيث قد يحتوي على جرثومة لا يستطيع جسم الطفل مقاومتها على غرار أجسام البالغين. تدعى هذه الجرثومة "Clostridium botulinum" وهي نادرة الوجود في الحقيقة إلا أنها في حال تناولها من قبل الأطفال تحت سن عام واحد تهاجم الجهاز العصبي وتسبب أضراراً جسيمة لحياة الطفل.

كيف يستخدم العسل لمعالجة التهاب الحلق؟

عادة ما تشفى معظم حالات التهاب الحلق خلال أسبوع أو أقل، ولكن بإمكان البالغين تناول ملعقة واحدة من العسل لمعالجة السعال والالتهاب.

يمكن أيضاً حل ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ أو الشاي أو حتى العصير لتهدئة ألم الحنجرة الناتج عن الالتهاب. وينصح الأطباء بعدم استخدام العسل أكثر من أربع مرات يومياً خلال فترة التهاب الحلق.

تعود هذه النصيحة إلى أن العسل يحتوي على السكر ومن غير المحبذ تناول كميات كبيرة منه يومياً. وفي حال كان هناك قلق حيال كمية السكر التي يتم تناولها أو استهلاكها، يفضل تناوله على فترات متباعدة أو فقط قبل النوم للحصول على فوائده في ترطيب وتخفيف ألم الحلق.

يتميز العسل بإمكانية تناوله بالترافق مع العقاقير الدوائية المخصصة لهذه الحالة خصوصاً إذا لم يكن يعطي النتائج المرجوة لوحده.

استخدام الزنجبيل لعلاج التهاب الحنجرة

يمكن تناول الزنجبيل لعلاج الحلق أو الحنجرة بعدة طرق للحصول على فوائده المتنوعة مثل:

الزنجبيل يساعد في التخلص من الألم

يعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الألم بشكل فوري بما في ذلك ألم الأذن وتشنج العضلات وألم الحلق. بالإضافة إلى ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل قادر على تخفيف آلام الدورة الشهرية وانقباضات الرحم علماً أنه قادر على تخفيف الغثيان خلال أيام الطمث.

الزنجبيل قادر على تخفيف الالتهابات

يتميز الزنجبيل باحتوائه على مضادات الأكسدة القادرة على تخفيف تلف الخلايا وكذلك منع الالتهابات وذلك عبر قطع بعض إشارات الخلايا.

الزنجبيل قادر على ترخية المعدة المرتبكة

للزنجبيل مفعول هائل على المجرى الهضمي بما في ذلك المرارة والبنكرياس والمعدة والمعي الدقيق والمعي الغليظ والمستقيم وحتى فتحة الشرج. يمكن أن تساهم بعض قطع الزنجبيل على علاج العديد من المشاكل الهضمية ولذلك ينصح بتناوله عند الإصابة بتلبك المعدة الناتج عن الانزعاج العام جراء الإصابة بنزلات البرد وغيرها من الأعراض المرتبطة بهذه الحالة.

كيف يمكن تناول الزنجبيل والعسل لتخفيف التهابات الحلق والحنجرة؟

شاي الزنجبيل بالعسل لعلاج الحلق

يعتبر شاي الزنجبيل بالعسل واحداً من أكثر طرق تناول الزنجبيل شيوعاً ويمكن تحضيره بسهولة وإضافة المكونات التي يرغب بها الشخص حسب الذوق والتفضيل الشخصي مثل الزعتر أو الليمون.

مكونات شاي الزنجبيل بالعسل

كوب من الماء.

شريحتان من الزنجبيل الطازج أو ربع ملعقة من الزنجبيل المجفف المطحون.

ملعقة صغير من عسل المانوكا أو أي نوع عسل يفضله المريض كعسل السدر أو عسل الليمون.

طريقة تحضير شاي الزنجبيل بالعسل

نقوم بغلي الماء ونرفعه عن النار. نضع شرائح الزنجبيل في الماء ونغطي الإناء لمدة 5 دقائق. نقوم بتحلية الشاي بعد استخراج شرائح الزنجبيل بالعسل لأنه يفضل عدم تعرض العسل للحرارة العالية لكي لا يفقد بعض خصائصه الهامة. يمكن عند الرغبة إضافة الليمون الحامض سواءً كعصير أو كشرائح إلى شاي الزنجبيل بالعسل. يمكن تحضير شاي الزنجبيل بالعسل باستخدام أي نوع شاي أعشاب آخر عوضاً عن الماء لوحده.

بونبون الزنجبيل بالعسل

من المتعارف عليه أن أنواعاً طبية من البونبون الطبي يمكن تناولها لتخفيف ألم الحلق وجعله أكثر طراوة، ولكن معظم هذه الأنواع تحتوي على كمية ضخمة من السكريات. لذلك يمكن تحضير بونبون الزنجبيل بالعسل منزلية بطريقة بسيطة دون أن يتضمن كمية ضخمة من السكر.

مكونات بونبون الزنجبيل بالعسل

نصف كوب من العسل.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزنجبيل الأخضر المطحون ناعماً جداً أو المبشور يدوياً.

ملعقة من الزنجبيل المجفف المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

رشة قرفة ناعمة.

عصرة ليمون ويمكن إضافة رشة من بشر الليمون.

سكر بودرة للتغليف.

يمكن إضافة عكبر العسل للحصول على فوائد أكبر.

طريقة تحضير بونبون الزنجبيل بالعسل