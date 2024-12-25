كل ما تحتاج لمعرفته عن انتفاخ العين وعلاجها باستخدام الشاي الأخضر

يعتبر انتفاخ العين من الأمراض المزعجة، ويرافقه العديد من المشاكل كاضطراب الرؤية وحدوث ألم وحساسية فيها كما ترافقها أغلب الأحيان انتفاخات حادة قد تحتاج إلى تدخل طبي

يعتبر انتفاخ العين من الأمراض المزعجة، ويرافقه العديد من المشاكل كاضطراب الرؤية وحدوث ألم وحساسية فيها كما ترافقها أغلب الأحيان انتفاخات حادة قد تحتاج إلى تدخل طبي، ولكن قبل ذلك يمكن استخدام طرق منزلية لتخفيف هذه الأعراض وأهمها كمادات الشاي الأخضر.

الكمادات الباردة للشاي الأخضر على العيون

اشتهر الشاي الأخضر كمشروب منذ سنوات طويلة خاصةً في اليابان والصين، ثم عاد وانتشر إلى دول أخرى. وازداد استخدام الشاي الأخضر وشعبيته بسبب فائدته الكبيرة وطعمه اللذيذ واستخدمت أوراقه أو أكياسه المعبأة لتحضير الشاي. كما استخدم أيضاً من الناحية الطبية في تخفيف عدد لا بأس به من المشاكل الصحية، ومن بينها الفوائد الكبيرة لكماداته على العيون، حيث تساهم كمادات الشاي الأخضر في التخفيف بشكل كبير من انتفاخ العيون وتورمها وذلك بسبب احتوائها على مادة الكافيين.

وللكافيين أثر واضح في تضييق الأوعية الدموية الموجودة في نسيج العيون بمختلف طبقاتها، بالإضافة إلى فعاليتها في الحفاظ على الجلد مشدوداً، كما أن الشاي الأخضر غني جداً بمضادات الأكسدة والالتهابات التي تساهم في تخفيف انتفاخ العيون واحمرارها وتهيجها، ولها دور في سحب السوائل الزائدة من العيون، كما أنها ذات فائدة في التخفيف من السواد تحت العينين.

طريقة استخدام كمادات الشاي الأخضر الباردة للعيون

تطبق كمادات الشاي الأخضر على العينين وذلك باتباع الخطوات التالية:

ننقع كيسين من الشاي الأخضر لبعض الوقت في الماء الساخن.

نعصر أكياس الشاي لتقليل كمية السائل الموجودة فيها.

ننتظر حتى تبرد أكياس الشاي قليلاً وذلك في حال الرغبة باستخدام كمادة ذات حرارة معتدلة، أما إذا رغبت باستخدامها ككمادات باردة فمن الأفضل وضعها في الثلاجة بعض الوقت.

نغلق العينين ثم نضع كمادات الشاي الأخضر عليها، ونبقيها لمدة ربع ساعة تقريباً.

نكرر وضع هذه الكمادات كلما شعر الشخص بالحاجة لوضعها حيث لا يوجد ضرر من تكرارها.

وجبت الإشارة إلى ضرورة إزالة الكمادات عن العينين في حال شعور المريض بحدوث تهيج أو زيادة في الأعراض، كما يمنع استخدام الكمادات الساخنة بجميع أشكالها وبخاصةً على الأطفال.

أهم فوائد الشاي الأخضر على العين

فائدة الشاي الأخضر لالتهاب الملتحمة

إن التهاب الملتحمة هو مرض عيني معدي غالباً يسبب ألما وانزعاجا، كما قد يسبب تورماً وانتفاخاً حول العين ويعرف أيضًا باسم آخر وهو العين الوردية، وإن استخدام أكياس الشاي الأخضر يخفف من أعراض هذه الحالة بما فيها التورم.

في معالجة العين الحمراء

إن الشاي الأخضر يعتبر من العلاجات الفعالة لتقرحات العين والعين الحمراء والتي تسبب أيضاً تورماً وانتفاخاً حول العينين، وربما تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تخفيف التورم والالتهاب.

كمادات الشاي الأخضر كعلاج لانتفاخ العين

إن العين المنتفخة حالة مزعجة جداً، ومن الممكن أن تجعل المريض يبدو متعبًا ومرهقاً، ومن الممكن أن يساعد استخدام أكياس الشاي الأخضر الباردة في التخفيف من هذه الأعراض وهذه تعتبر أهم فوائد الشاي الأخضر للعين.

التخفيف من الهالات السوداء في منطقة تحت العينين

تلعب الأوعية الدموية الموجودة تحت العينين دوراً كبيراً في ظهور الهالات السوداء، ويساعد وضع كيس من الشاي الأخضر البارد أسفل العين إلى الانقباض في هذه الأوعية، مما يقلل من التورم فيها ويخفف الهالات السوداء بشكل كبير.

الحد من ازدياد التهاب الجفن المسبب للانتفاخ

قد يحدث التهاب في الجفون بسبب بكتيريا أو جرثومة ما، أو نتيجة وجود بعض المشاكل التي تصيب الغدد الدهنية مما يسبب انتفاخهما، وقد يساعد وضع كيس من الشاي الأخضر البارد على العين المغلقة لحوالي الدقيقة الواحدة في تخفيف خروج الإفرازات العالقة بالرموش نتيجة الالتهاب ويفتح الغدد الدهنية مما يخفف التورم فيهما.

علاج ما يسمى بالبَرَدَة أو الكالازيون

في بعض الأحيان تسبب الغدة الزيتية حول العين المسدودة بالإصابة بمرض البردة، والذي يؤدي لحدوث تورم فيهما. وإن تطبيق كيس من الشاي الأخضر البارد على الجفن لمدة ربع ساعة من أربع إلى ست مرات كل يوم يساهم في فتح القناة المسدودة وهذه من إحدى فوائد الشاي الأخضر للعين أيضًا.

اختيار الشاي لتطبيق الكمادات على العينين

وتوجد عدة أنواع من الشاي يمكن استخدامها في علاج المشاكل التي قد تصيب العين، ولكن يفضل استخدام الشاي العضوي الطبيعي قدر الإمكان وذلك لتجنب آثار المواد الكيميائية الضارة وأهم هذه الأنواع الشاي الأخضر ثم الشاي الأسود و شاي البابونج.

يتم ذلك بغمر كيسين من الشاي في كوب من الماء، مثلما يتم تحضير الشاي عند شربه، ونعصر السائل الناتج من الأكياس ونتركها إلى أن تصبح دافئة، وهذا قد يستغرق حوالي العشر دقائق، ثم توضع أكياس الشاي على العين المغلقة لمدة نصف ساعة، ونضغط برفق بأطراف الأصابع أو ندلك منطقة ما حول العينين بلطف.

بعض النصائح عند استخدام كمادات الشاي الأخضر على العينين

غسل اليدين والوجه جيدًا قبل البدء بالعلاج.

إزالة أي بقايا للمكياج قبل استخدام هذا النوع من العلاجات.

عدم استخدام أكياس الشاي إذا كانت ساخنة لأنها قد تسبب حروق في المنطقة.

لا يجب استخدام أكياس الشاي المتضمنة مواد غذائية أساسية.

تجنب فرك العين أو لمسها لأن اليدين قد لا يكونان نظيفتين.

فوائد أخرى للشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم حيث يساهم تناول كميات متوسطة من الشاي الأخضر في تخفيف مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية وفي نفس الوقت يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول المفيد.

الشاي الأخضر له دور في تخفيف الوزن إذ أنه يعزز من عملية الأيض داخل الجسم، حيث يزيد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم في اليوم، كما أنه مفيد في دعم عملية حرق الدهون ويقلل من امتصاص الدهون في الجسم ويسد الشهية بشكل واضح ويقلل من إنتاج الخلايا الدهنية.