المغرب: منح 3371 ترخيصًا لاستعمال القنب الهنديّ طبيًّا في 2024

يحذّر رافضون لتقنين زراعة القنّب الهنديّ من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدّرات، وتفاقم ظاهرة الاتّجار فيها داخل المملكة...

أعلن المغرب، الخميس، منح 3371 ترخيصًا للاستعمالات الطبّيّة والصناعيّة للقنّب الهنديّ خلال عام 2024.

أفادت بذلك الوكالة الوطنيّة لتقنين الأنشطة المتعلّقة بالقنّب الهنديّ (حكوميّة) خلال اجتماع لمجلسها الإداريّ، وفق وكالة الأنباء المغربيّة الرسميّة.

وذكرت الوكالة أنّ المملكة "عرفت خلال عام 2024 زراعة 2169 هكتارًا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربّع) من القنّب الهنديّ المشروع من قبل 2647 فلّاحًا".

وأضافت: "بذلك، ارتفع إنتاج القنّب الهنديّ المشروع في البلاد خلال العام الجاري إلى 4 آلاف و82 طنًّا، بمتوسّط مردوديّة يبلغ 20 قنطارًا للهكتار".

ولفتت الوكالة إلى أنّها منحت 3371 ترخيصًا للاستعمالات الطبّيّة والصناعيّة للقنّب الهنديّ خلال 2024، مقابل 721 ترخيصًا العام الماضي.

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، "خطّة عمل" لاستغلال القنّب الهنديّ طبّيًّا وصناعيًّا، وبدأ في يوليو/ تمّوز من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.

ويحذّر رافضون لتقنين زراعة القنّب الهنديّ من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدّرات، وتفاقم ظاهرة الاتّجار فيها داخل المملكة.