كل ما تحتاج لمعرفته عن ألم الكتفين وطرق علاجه

يمكن أن يؤثر ألم مفصل الكتف الشائع هذا على أي شخص دون استثناء علماً أنه قد يتضمن الألم في الغضروف والأربطة والعضلات والأعصاب كما أنه قد يمتد إلى عظمة الكتف والعنق والذراع واليد.

يمكن أن يؤثر ألم مفصل الكتف الشائع هذا على أي شخص دون استثناء علماً أنه قد يتضمن الألم في الغضروف والأربطة والعضلات والأعصاب كما أنه قد يمتد إلى عظمة الكتف والعنق والذراع واليد.

قد يساهم العلاج المبكر لهذه المشكلة بحلها علماً أن الشفاء النهائي قد يستغرق 8 أسابيع أو أكثر ولكن يمكن اتباع بعض أساليب العلاج المنزلية الموثق فعاليتها لتسريع الشفاء أو تخفيف حدة الأعراض.

العلاجات المنزلية المبكرة لألم الكتف

عادة ما يتضمن علاج الكتف تخفيف الالتهاب (التورم والاحمرار) وتقوية العضلات في هذه المنطقة. في ما يلي عدة طرق تمكنك من العناية بنفسك من هذه الناحية وتخفف ألم الكتف.

الأدوية المضادة للالتهاب

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تساعد في تخفيف الألم والالتهاب. وتتضمن الأدوية التي يمكن تناولها دون وصفة طبية لتخفيف ألم الكتف الأسبرين و الإيبوبروفين والنابروكسين، ويعتبر تخفيف الالتهاب أمراً هاماً جداً في إصابات خلع الكتف والتهاب الأربطة والتهاب المفاصل وغيرها من الإصابات التي يتعرض لها الكتف.

الكمادات الباردة

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة على تخفيف التورم في الكتف حيث أن عملية التبريد تؤدي إلى تخدير الألم الحاد. لتطبيق الكمادات الباردة على الكتف ليس عليك إلا وضع كيس مليء بالثلج لمدة 20 دقيقة على الكتف على أن يتم رفعه لمدة دقيقتين وتطبيقه لمدة دقيقتين على التواتر علماً أن هذه العملية يمكن تكرارها 5 مرات في اليوم.

يمكنك لهذه الغاية استخدام كيس هلامي مجمد أو كيس من مكعبات الثلج على أن يتم تغليفه بفوطة أو حتى استخدام كيس من الخضروات المجمدة. ومن الضروري أن لا يكون الثلج على تماس مباشر مع الجلد لأنه قد يسبب التخرش وقد يصل الأمر إلى عضة الصقيع.

الضغط على الكتف لتخفيف الألم

يمكن استخدام رباط طبي ضاغط على الكتف لتخفيف التورم والألم كما يمكن استخدام الرباطات الباردة الطبية. من المفترض أن يكون الرباط الضاغط على الكتف مشدوداً بشكل متوسط أي أن لا يكون رخواً وأن لا يكون شديداً لدرجة منع الدم من التدفق إلى الذراع، ومن المهم في هذه الحالة الانتباه في حال الشعور بالخدر في الذراع أو اليد أو إذا لوحظ تغير لونها إلى الأزرق فمن الضروري في هذه الحالة فك الرباط قليلاً.

العلاج بالحرارة

تساعد الحرارة في ترخية العضلات المتشنجة وتهدئة الكتف المتيبسة حيث يمكن أن تساعد الحرارة على تخفيف ألم العضلات وألم التهاب المفاصل. لتطبيق العلاج بالحرارة أو الكمادات الساخنة يمكن اعتماد كيس جيل طبي دافئ أو كيس الماء الحراري العادي.

يلجأ العديدون إلى الدخول إلى حجرة الساونا بهدف الحصول على فوائد العلاج الحراري من البخار، وبكافة الأحوال من المهم جداً الانتباه إلى عدم تطبيق حرارة عالية أكثر من اللازم لدرجة تؤدي إلى حرق الجلد.

المرخيات العضلية

قد تساعد المرخيات العضلية على معالجة الألم في حال الإصابة بتشنج العضلات أو تقلصاتها في منطقة مفصل الكتف. من أهم المرخيات العضلية نذكر الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة مثل:

السيكلوبينزابرين.

التيزانيدين.

الباكلوفين.

وعادة ما يكون هناك حاجة لوجود وصفة طبية للحصول على هذه الأدوية.

من المهم تذكر أن مرخيات العضلات قد تسبب النعاس والدوار ولا يجب أن يتم تناولها في حال القيادة أو إذا كان الشخص يشغل آلياتٍ ثقيلة.

المسكنات العضلية

الأدوية مثل الأسيتامينوفين والأسبرين يمكن أن تعطي راحة من الألم وهذا الأمر يلعب دوراً في التعامل مع الإصابة ويؤدي إلى نوم صحي يساعد على الشفاء.

قد تسبب مسكنات الألم بعض الأعراض الجانبية مثل الحرقة والألم في المعدة لهذا يجب مناقشة تأثيراتها هذه في حال كان المريض يتناولها لأكثر من 4 أسابيع.

من الممكن الاعتماد على الأدوية المسكنة الموضعية مثل الجيل المسكن وكريمات تسكين الألم التي ليس لها نفس الأعراض الجانبية المزعجة مثل مسكنات الألم الفموية. على سبيل المثال يوصف الديكلوفيناك بأنه واحد من الأدوية المسكنة الموضعية الفعالة المعترف بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج التهاب المفاصل. يتوفر الديكلوفيناك بعيار 1% من ديكلوفيناك صوديوم على هيئة جيل و 1.5% من ديكلوفيناك صوديوم على هيئة محلول دوائي.

الراحة وتعديل النشاطات المعتادة

من المهم إيقاف النشاطات التي قد تؤدي إلى ألم الكتف أو تغييرها حيث من المهم تحريك الكتف بلطف وهذا يساعد على الحفاظ على عضلات الكتف قوية ولينة.

تمارين الكتف الرياضية وتمارين الإطالة

يمكن أن تساعد تمارين الكتف الرياضية وتمارين الإطالة لهذه المنطقة في الحفاظ على صحة مفصل الكتف والأنسجة المحيطة به. وفي ما يلي مجموعة من النصائح التي يجب تذكرها قبل البدء بهذه التمارين:

التوقف عن أداء أي تمرين رياضي يحفز الألم أكثر لأنه قد يكون من الباكر أداء حركة ما.

الانتباه إلى وضعية الجسم كاملة حيث أن التمرن بشكل خاطئ يمكن أن يجعل حالة الكتف تسوء.

الإحماء قبل التمارين الرياضية وتمارين الإطالة أمر مهم جداً، حيث يمكن القيام بتمارين حركة الكتف الدائرية والحركات اللطيفة أو حتى أخذ حمام دافئ قصير لتحمية العضلات قبل التمارين الرياضية أو تمارين الإطالة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

قد تحتاج إلى علاج طبي بمحاذاة العلاجات المنزلية إذا كنت تعاني من إصابة بليغة في الكتف. لهذا يجب مراجعة الطبيب مباشرة في الحالات التالية: