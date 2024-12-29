كل ما تحتاج لمعرفته عن التدليك وأساليبه وأنواعه

هل لاحظت في السابق أن هناك العديد من أنواع المساج والتي بدأت تنتشر تفاصيلها وتصبح معلومة في الوقت الحالي؟

ما هو المساج؟

هل لاحظت في السابق أن هناك العديد من أنواع المساج والتي بدأت تنتشر تفاصيلها وتصبح معلومة في الوقت الحالي؟ ربما تساءلت في السابق عما إذا كانت هذه الأنواع التي تسمع عنها للمرة الأولى من المساج مجرد صيحة أو حقاً تقنية خارقة للمساج.

تتراوح أساليب العلاج بالمساج ما بين الحركات الطويلة السلسة إلى القصيرة والقوية. ويستخدم العديد من المعالجين بالمساج الزيوت والكريمات المتنوعة بينما يمتنع الآخرون عن استخدامها. كما تختلف درجة خلع الملابس بين أنواع المساج ويتراوح وقت جلساتها ما بين 5 دقائق إلى ساعتين كاملتين.

قبل أن تقرر نوع المساج الذي تفضل اعتماده من الضروري أن تسأل نفسك سؤالاً مهماً، هل أنت بحاجة إلى مساج يعطيك الاسترخاء والهدوء والقدرة على التحكم بالقلق؟ أو هل تعاني من بعض الأعراض المزعجة جراء إصابة أو حالة صحية معينة قد يكون المساج قادراً على حلها؟ قبل أن تحجز جلسة المساج القادمة لا ضير في قراءة هذا المقال للتعرف على نوع المساج المناسب لك.

بكافة الأحوال ننصحكم بالحصول على المساج من قبل مختصين محترفين لأن بعض حركات التدليك العنيفة أو في مناطق الألم قد تعطي نتائج سلبية بدلاً من الإفادة.

أنواع المساج الأكثر شهرة في العالم

المساج السويدي

أكثر أنواع المساجات شيوعاً وشهرة وهو يتضمن حركاتٍ ناعمة طويلة من التدليك مشابهة للعجن وكذلك حركات خفيفة ناعمة على الطبقات الخارجية من العضلات. تجتمع هذه الحركات مع تحريك المفاصل بطريقة معينة وتهدف إلى تخفيف التشنج الحاصل في العضلات.

قد يكون العلاج بالمساج السويدي مريحاً يدعو للاسترخاء ومنشطاً يعطي طاقة للجسم بنفس الوقت، كما أنه قد يعطي الشخص راحةً واضحة بعد الإصابات المتنوعة.

مساج الأنسجة العميق

يعتبر مساج الأنسجة العميق مثالياً للعناية بمناطق معينة تعاني من الشد في الجسم. يستخدم أخصائي المساج في هذا النوع من المساج حركات بطيئة منظمة ومدروسة تركز الضغط على عدة طبقات من العضلات والأربطة وغيرها من الأنسجة تحت الجلد.

يعتبر هذا النوع من المساج أقل من غيره من حيث الرتابة الإيقاعية إلا أنه أسلوب علاجي فعال يريح من التوتر والتشنج ويساعد في شفاء إصابات العضلات مثل تشنج الظهر على سبيل المثال.

المساج الرياضي

تم تطوير تقنية المساج الرياضي للعناية بالعضلات التي تستخدم بشكل مركز في بعض الرياضات علماً أن هذا النوع من المساج يتسخدم عدة مقاربات تساعد الرياضيين في تمرينهم قبل وخلال وبعد اللقاءات والأحداث الرياضية.

يمكنك الاعتماد على المساج الرياضي لدعم المرونة ومنع الإصابات كما أنه قد يكون مفيداً جداً في إزالة الشد العضلي وتسريع عملية الشفاء بعد الإصابات الرياضية.

المساج على الكرسي

عادة ما يتم تقديم المساج على الكرسي في بعض المنتجعات أو حتى إلى جانب الرصيف في بعض دول شرق آسيا كما أن بعض المطارات الكبرى تقدمه للمسافرين. تعتمد بعض الشركات أيضاً على المساج على الكرسي لإراحة الموظفين من الشد والإرهاق الذي يصيبهم جراء الجلوس لفترات طويلة خلف المكاتب بهدف تنشيطهم وتحفيزهم على العمل. وقد يكون المكان الأكثر عرضاً للمساج على الكرسي هو فيديوهات يوتيوب العديدة والمتنوعة التي يقوم خلالها حلاق الشعر بإعطاء الزبون المساج قبل تصفيف شعره.

باختصار المساج على الكرسي يتضمن جلوس الزبون على كرسي خاص وتطبيق مساج يركز على الرأس والرقبة والكتفين والذراعين دون أن يخلع أي قطعة من ملابسه وهو شائع في العديد من البلدان وخصوصاً الهند وباقي دول شرق آسيا.

مساج شياتسو

تعني كلمة شياتسو "Shiatsu" باليابانية "الضغط بالأصابع". ويستخدم مختص المساج في هذا الأسلوب من التدليك مجموعة من أنواع الضغط الإيقاعي على نقاط محددة من الجسم، وتدعى هذه النقاط "acupressure points" ويعتقد أنها مهمة جداً لتدفق الطاقة الطبيعي في الجسم وهو ما يطلق عليه تسمية "تشي".

يفيد الأشخاص الذين يدعمون استخدام هذا الأسلوب في التدليك أنه قادر على تخفيف الضغط والاحتقان في نقاط الضغط المفيدة في الجسم.

المساج التايلندي

خلال المساج التايلندي يقوم مختص المساج باستخدام ثقل الجسم لتحريك الزبون في عدة وضعيات وهو يتضمن الضغط على العضلات وتحريك المفاصل والضغط في مناطق ونقاط محددة من الجسم.

مساج تروية الغدد اللمفاوية

يعمل هذا النوع من المساج على تطبيق حركات لطيفة على الجسم بهدف رفع التروية الدموية في الغدد اللمفاوية ونشر السوائل التي تفرزها هذه الغدد في كل أنحاء الجسم. واللمف عبارة عن سائل غني بالبروتين يتحرك في الجسم كاملاً عبر القنوات اللمفاوية ويعمل على إزالة الشوائب والأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات والفضلات ويحملها إلى الغدد اللمفاوية. ثم تقوم الغدد أو العقد اللمفاوية بعد ذلك بتصفية السائل هذا للتخلص من أي شوائب في الجسم.

عادة ما يتم تطبيق هذا النوع من المساج باستخدام الضغط الخفيف بحركات طويلة ناعمة على الجلد لدعم حركة اللمف ضمن الجسم.

المساج بالأحجار الدافئة

يتم ضمن هذا المساج وضع بعض الأحجار الدافئة على مناطق محددة من الجسم بشكل مشابه لنقاط الضغط فيه. قد تستخدم ذات الأحجار أيضاً لتطبيق المساج بعد وضعها لزمن كافي على النقاط سابقة الذكر.

تستخدم الأحجار الدافئة بمحاذاة بعض أساليب المساج المتعارف عليها وتوصف بأنها مهدئة وتعطي الاسترخاء وأنها قادرة على إعطاء الحرارة في الجسم بشكل عميق.

مساج النقاط المحفزة

خلال جلسة المساج على النقاط المحفزة يقوم مختص المساج بتطبيق الضغط مباشرة على نقاط محددة في الجسم للتخلص من التوتر والألم المرافق أو الناتج عنه. قد تتراوح شدة الضغط في هذا النوع من المساج كما أن المعالج قد يستخدم أصابعه واليدين والكوع وغيرها من الأدوات لتطبيق المساج بشكل فعال.