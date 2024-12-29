كل ما تحتاج لمعرفته عن تناول المغنيزيوم للتخلص من تشنج العضلات

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من تشنجات العضلات المتكررة فقد يعود الأمر إلى حاجة جسمك لبعض العناصر والفيتامينات وأهمها المغنيزيوم. ففي دراسة تعود لعام 2017 تبين أن ثلثي الأمريكيين يعانون من نقص المغنيزيوم.

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من تشنجات العضلات المتكررة فقد يعود الأمر إلى حاجة جسمك لبعض العناصر والفيتامينات وأهمها المغنيزيوم. ففي دراسة تعود لعام 2017 تبين أن ثلثي الأمريكيين يعانون من نقص المغنيزيوم.

المغنيزيوم هو رابع أكثر المعادن الغذائية توفراً في الجسم وهو مهم جداً لتنظيم وظائف الجسم المتنوعة ويدخل في أكثر من 300 عملية بيوكيميائية بما في ذلك تقلص العضلات وإرسال الإشارات العصبية.

يستخدم المغنيزيوم بشكل خاص كعلاج لتشنجات عضلات الرجلين إلا أن الدليل على مدى فاعليته محدود جداً. وفي هذا المقال نقدم لكم كل المعلومات التي قد تحتاجونها للتخلص من تشنج العضلات الذي يمكن علاجه باستخدام المغنيزيوم.

هل يفضل تجربة المغنيزيوم لعلاج التشنجات؟

يعتبر المغنيزيوم مفيداً بالنسبة للكثيرين كما أنه آمن الاستخدام. إذا كنت تعاني من نقص المغنيزيوم فإن رفع مستوى المغنيزيوم في جسمك قد يكون له فوائد كبيرة.

بالنسبة للرياضيين على وجه الخصوص فهناك حاجة لتناول كميات محددة من المغنيزيوم للوصول إلى الأداء المطلوب، وقد وجد أن المغنيزيوم مفيد في علاج الأشخاص المصابين بالحالات التالية:

الربو.

هشاشة العظام.

الصداع النصفي.

السكري.

أمراض القلب.

الاكتئاب.

الجرعة الموصى بها من المغنيزيوم

تعتمد حاجة الجسم على المغنيزيوم على عوامل مثل الجنس والعمر. حيث وفق توصيات المعهد الوطني الصحي الأمريكي يعتبر الرجال فوق سن السبعين والفتيات المراهقات أكثر الفئات التي تعاني من نقص المغنيزيوم.

يبين الجدول التالي الكميات الموصى بها من المغنيزيوم يومياً لكل من الفئات:

الجرعة الموصى بها من المغنيزيوم الفئة 400- 420 مغ الرجال 310- 320 مغ للنساء 350- 360 مغ للنساء الحوامل

يمكن أن تتفاعل بعض الادوية سلباً مع المغنيزيوم، لهذا إذا كنت تتناول أي أدوية مزمنة فيفضل التأكد من الصيدلي أو الطبيب الخاص أنه بإمكانك تناول متممات المغنيزيوم.

المصادر الموصى بها للمغنيزيوم

يمكن أن يضمن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيزيوم وصول المغنيزيوم إلى المستويات المطلوبة يومياً، علماً أن الجسم يمتص حوالي 30 إلى 40% من المغنيزيوم الذي يتم تناوله ضمن الطعام. ومن أهم مصادر المغنيزيوم الغذائية نذكر:

الصنف الغذائي كمية المغنيزيوم في الحصة الغذائية الواحدة اللوز 80 مغ السبانخ 78 مغ الكاجو 74 مغ الفستق 63 مغ حليب الصويا 61 مغ حبوب القمح المدقوق 61 مغ

يمكن بالطبع تناول متممات المغنيزيوم التي تتوفر في العديد من الأشكال مثل أوكسيد المغنيزيوم وكلوريد المغنيزيوم وسيترات المغنيزيوم. وفي دراسة تم إجراؤها 2015 حول الاستخدامات الطبية للمغنيزيوم تمت التوصية بتناول متممات سيترات المغنيزيوم لأنه أسهل امتصاصاً في الجسم.

يوصى أيضاً بأن يكون استهلاك المغنيزيوم متناسباً مع استهلاك الكالسيوم بشكل تكون فيه نسبة المغنيزيوم معادلة لنصف إلى ثلثي نسبة الكالسيوم.

على سبيل المثال، إذا كنت تتناول ما بين 500 و 700 مغ فيجب أن يكون استهلاكك من الكالسيوم 1000 مغ أو أكثر. بكلمات أبسط من الأفضل أن تتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة وأن تتضمن حميتك الغذائية مصادر كالسيوم جيدة بالإضافة إلى المغنيزيوم.

ماذا تعرف عن عوز المغنيزيوم؟

يمتص الجسم المغنيزيوم بنسبة أقل كلما تقدمت بالعمر، وقد تصل هذه النسبة إلى 30% من النقصان.

التدخين والكحول يؤديان إلى خفض مستوى المغنيزيوم.

الأطعمة المكررة تحتوي على نسبة أقل من المغنيزيوم.

الكثير من الأدوية الشائعة مثل الستاتينات والأنتاسيدات تؤدي إلى نقص امتصاص المغنيزيوم.

يؤدي عوز فيتامين D إلى تخفيف امتصاص المغنيزيوم.

هل يفيد المغنيزيوم في علاج تشنجات عضلات الأرجل؟

يستخدم المغنيزيوم بشكل كبير لمعالجة تشنجات الساقين، إلا أن معظم الدراسات السريرية حول هذه الفائدة وجدت أن هذا الاستخدام غير نافع بالفعل. وفي ما يلي مجموعة من نتائج الدراسات التي تناولت استخدام المغنيزيوم لعلاج التشنجات.

ركزت دراسة تعود لعام 2017 تضمنت 94 شخصاً بالغاً على حقيقة فائدة أوكسيد المغنيزيوم بالمقارنة مع دواء وهمي لتخفيف تشنجات الساقين الليلية. وقد وجدت الدراسة السريرية أن متممات أوكسيد المغنيزيوم لا تعطي نتائج أفضل من الدواء الوهمي في تخفيف التشنجات.

وفي مراجعة دراسات أخرى تعود لعام 2013 حول استخدام المغنيزيوم لعلاج تشنجات الساقين تبين أن العلاج بالمغنيزيوم غير فعال بالنسبة لمعظم الأشخاص. وتفيد الدراسة أن المغنيزيوم قد يكون له تأثير إيجابي طفيف بالنسبة للنساء الحوامل.

ما هي العوامل التي تؤثر على تشنج الساقين؟

المتممات الغذائية قد تكون مفيدة بالفعل لتشنج الساقين

تشير الدراسات على استخدام المغنيزيوم لعلاج تشنج الساقين إلى أن هذه المتممات آمنة الاستخدام وهي ليست باهظة الثمن.

الانتباه إلى عوز العناصر الأخرى

من أحد الأسباب المعقولة لقلة استجابة الجسم للمغنيزيوم لعلاج التشنجات تظهر علاقة استهلاك المغنيزيوم بغيره من العناصر الغذائية، على سبيل المثال الكالسيوم والبوتاسيوم من العناصر التي يرتبط وجودها بتشنج العضلات أو عدمه.

بهذه الحالة قد يكون عوز أحد هذه العناصر هو السبب الذي يؤدي إلى تشنج العضلات وفي هذه الحالة فمن المؤكد أن تناول المغنيزيوم لن يكون مفيداً.

المغنيزيوم مفيد لبعض الأشخاص

بالرغم من أن معظم الأبحاث العلمية تشير إلى عدم وجود علاقة مباشرة أو فعالة ما بين نقص المغنيزيوم وتشنج العضلات، فإن بعض المشاركين في الدراسات السريرية حول هذا الأمر يفيدون استجابة وإفادة من هذه الناحية عند تناول متممات المغنيزيوم.

في النهاية نخبركم أن تناول المغنيزيوم ضمن الحمية الغذائية من مصادره الطبيعية يعتبر الخيار الأفضل لتزويد الجسم بهذا المعدن المهم خصوصاً في حال الإصابة بتشنجات الساقين. يمكن تناول متممات المغنيزيوم في حال عوز هذا المعدن ولكن يفضل عدم تناوله دون التأكد مخبرياً من نقصه واتباع إرشادات الطبيب أو تعليمات المصنع حول استخدامه هذا.