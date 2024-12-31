ما فوائد الزنجبيل واستخداماته وآثاره الجانبية؟

الزنجبيل من النباتات التي موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا وهو من الأطعمة الشائعة والعلاجات العشبية المعروفة حول العالم. يعتبر نبات الزنجبيل غنياً بالمواد الكيميائية الطبيعية التي بإمكانها تحفيز الصحة والعافية.

نبات الزنجبيل

الزنجبيل من النباتات التي موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا وهو من الأطعمة الشائعة والعلاجات العشبية المعروفة حول العالم. يعتبر نبات الزنجبيل غنياً بالمواد الكيميائية الطبيعية التي بإمكانها تحفيز الصحة والعافية.

أما ماء الزنجبيل أو شاي الزنجبيل فهو أحد أهم الطرق للاستفادة من الزنجبيل. وفي هذا المقال نتعرف على الفوائد الصحية المحتملة للزنجبيل واستخداماته المتنوعة وكذلك الآثار الجانبية المحتملة لتناول مائه.

ما الفوائد الصحية لماء الزنجبيل؟

مثل العديد من العلاجات العشبية فإن هناك حاجة لإجراء دراسات أوسع وأفضل لفهم وإثبات استخدامات الزنجبيل وماء الزنجبيل.

وتشير العديد من وسائل الطب البديلة إلى أن ماء الزنجبيل من المشروبات الفعالة صحياً، ولكن هناك أبحاثا محدودة تدعم هذه الفوائد.

ما الخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل؟

الالتهاب واحد من ردود الفعل الطبيعية للجسم التي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف المتنوعة، علماً أن الحمية الغذائية والتغيرات على أسلوب الحياة قد تكون ضرورية لمنع الالتهاب المزمن.

يمكن أن يساهم تناول الزنجبيل في منع الالتهابات أو شفائها. فوفق دراسة تعود لعام 2020، تبين أن استخدام الزنجبيل موضعياً أو فموياً يساعد في تقليل حالات الالتهاب المزمن.

وفي مراجعة دراسات أخرى تم إجراؤها في 2020 تبين أن الدراسات على الإنسان والحيوان تفيد أن بعض المكونات الموجودة في الزنجبيل تساعد في تقليل الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

قد ينصحك الطبيب باستخدام العقاقير الدوائية لعلاج الحالات الالتهابية ولكن قد يكون من الأفضل مناقشة الفوائد المحتملة لإضافة الزنجبيل إلى حميتك الغذائية.

هل يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة؟

مضادات الأكسدة تحارب التوتر المؤكسد وتلف الخلايا لأنها تحارب ما يعرف باسم ROS أو السلالات المستجيبة للأوكسجين. يتم تصنيع ROS طبيعياً في الجسم ولكن خيارات أسلوب الحياة مثل شرب كميات ضخمة من الكحول أو التدخين أو التعرض للتوتر المزمن يمكن أن تؤدي إلى إفراز كمية كبيرة من هذه المركبات.

في المقابل يمكن أن يؤدي تناول بعض أنواع الغذاء التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل شاي الزنجبيل إلى منع ومحاربة الأعراض الجانبية لهذه المركبات.

وفي مراجعة دراسات تعود لعام 2022، تبين أن الدراسات السريرية المتنوعة تفيد بوجود خصائص مضادات الأكسدة المتنوعة في الزنجبيل. وتفيد المراجعة أن الزنجبيل قد يكون من العلاجات التكميلية لبعض الأمراض مثل:

البدانة.

السكري.

أمراض الكلية المزمنة.

الأمراض القلبية الوعائية.

مع ذلك يفضل استشارة طبيبك الخاص حول الفوائد المتنوعة للزنجبيل من حيث محتواه من مضادات الأكسدة لعلاج حالتك الصحية التي تمر فيها.

ما فوائد الزنجبيل في تخفيف الغثيان وفوائده الهضمية؟

تستخدم العديد من الحضارات الزنجبيل من حول العالم لشفاء المشاكل الهضمية و الإقياء والغثيان.

وفي مقالة تم نشرها عام 2016 تبين أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في التحكم بالغثيان والإقياء. وتشير ذات المقالة إلى أنه من الضروري إجراء دراسات موسعة أكثر لفهم المركبات الموجودة في الزنجبيل التي قد تعطي هذه الفائدة.

الزنجبيل للتحكم بضغط الدم

تفيد مراجعة دراسات حصلت في 2019 أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الإنقباضي والإنبساطي على حد سواء. وتشير المراجعة إلى أن هناك حاجة لإجراء دراسات موسعة أكثر لمعرفة تفاصيل أكثر حول أهم الفوائد الصحية للزنجبيل في ما يتعلق بضغط الدم.

هل يمكن للزنجبيل أن يساعد في التحكم بالسكري؟

في دراسة تم إجراؤها في 2015 تبين أن الزنجبيل قادر على تحسين سكر الدم الصيامي لدى الأشخاص المصابين بالسكري. وهذه النتائج وغيرها تبين أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في علاج نواحي القلق الصحية التي يسببها السكري المزمن.

في المقابل تفيد دراسة تم إجراؤها في 2019 أن تناول الزنجبيل لا يؤثر بشكل فعال على سكر الدم الصيامي، إلا أنه يحسن الهيموغلوبين الجلايسيمي (HbA1c) مبدئيا.

هل يساعد الزنجبيل بالتحكم بالكوليسترول؟

في دراسة تعود لعام 2018 تبين أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في التحكم بالشحوم الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم.

وقد تبين أيضاً أن جرعة منخفضة لا تتجاوز 2 غ من الزنجبيل في اليوم يمكن أن تساعد في خفض الشحوم الثلاثية والكوليسترول العام في الجسم.

هل يدعم الزنجبيل خسارة الوزن؟

في مراجعة دراسات تعود لعام 2019 تضمنت 14 دراسة محكمة بما مجموعه 473 مشاركاً، تبين أن متممات الزنجبيل قادرة على خفض وزن الجسم ونسبة الخصر للورك على حد سواء.

مع ذلك فقد وجدت المراجعة أن الزنجبيل ليس فعالاً أبداً في خفض مؤشر كتلة الجسم.

ما مخاطر تناول الزنجبيل والأعراض الجانبية المحتملة؟

مثل أي متمم غذائي، قد يتفاعل الزنجبيل مع بعض الأدوية التي تتناولها. وتتضمن الأعراض الجانبية لتناول الزنجبيل والتي يحتمل مواجهتها عند تناول الزنجبيل بجرعات ضخمة ما يلي:

الحرقة المعدية.

الانزعاج البطني.

الإسهال.

التخرش في الفم والحنجرة.

من المهم التحدث مع الطبيب حول إجراءات السلامة التي يمكن اتباعها أثناء تناول الزنجبيل خصوصاً في حال الحمل أو الإرضاع أو عند إجراء عمل جراحي.

هل ماء الزنجبيل آمن للمرأة الحامل؟

تناولت العديد من الأبحاث دور الزنجبيل في تخفيف الغثيان والإقياء والدوار خلال فترة الحمل. وفي دراسة تعود لعام 2012 تبين أن هناك أدلة علمية تدعم فعالية الزنجبيل لعلاج الغثيان المرافق للحمل ولكن قد يكون هناك خطورة جراء تناوله من قبل بعض الفئات.

وفي دراسة أخرى تعود لعام 2016 تبين أنه لا يوجد أي آثار جانبية لتناول الزنجبيل من قبل النساء الحوامل.

مع ذلك يفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من المتممات أو الأعشاب خلال الحمل، ففي بعض الحالات يمكن أن تؤثر الحمية الغذائية وأسلوب الحياة على تخفيف الغثيان لدى النساء الحوامل مثل: