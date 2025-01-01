ميلانو تطبّق قرار حظر التدخين في المساحات الخارجيّة العامّة

يندرج الإجراء الّذي اتّخذته ميلانو في حركة عامّة تهدف إلى القضاء على التبغ، على غرار ما فعلت مدينة مكسيكو الّتي حظرت التدخين عام 2022 في عدد من شوارع مركزها التاريخيّ...

سيصبح التدخين في شوارع ميلانو موضة قديمة من الآن فصاعدًا، إذ يسري اعتبارًا من الأوّل من كانون الثاني/يناير قرار عاصمة الأزياء والقطاع الماليّ الإيطاليّة بحظره حتّى في المساحات الخارجيّة العامّة، في خطوة هي الأولى من نوعها في شبه الجزيرة.

فبموجب "المرسوم التشريعيّ في شأن نوعيّة الهواء" الّذي أصدرته ميلانو عام 2020، "يمتدّ حظر التدخين ليشمل اعتبارًا من الأوّل من كانون الثاني/يناير 2025 كلّ الأماكن العامّة، بما في ذلك الشوارع".

وفي حال عدم الامتثال لهذا الحظر، يتعرّض المخالف لغرامة تتراوح بين 40 و240 يورو.

وسبق أنّ حظر التدخين في العاصمة اللومبارديّة منذ العام 2021 في المساحات الخضراء العامّة، إلّا عندما يكون من الممكن الإبقاء على مسافة أمان تبلغ عشرة أمتار، وكذلك في مناطق لعب الأطفال، وفي محطّات الحافلات والقطارات، وكذلك في كلّ المرافق الرياضيّة.

وتحظى مكافحة تلوّث الهواء باهتمام كبير في ميلانو الّتي تعاني باستمرار مستويات عالية من الجسيمات الدقيقة وأكسيد النيتروجين تتعدّى المعايير المقبولة، نظرًا إلى كونها محاطة بكثافة صناعيّة. وما يجعل الحدّ من هذا التلوّث أكثر إلحاحًا كون المدينة تستضيف سنة 2026 دورة الألعاب الأولمبيّة الشتويّة بالشراكة مع منتجع التزلّج كورتينا دامبيزو.

وبدأت إيطاليا حملة مكافحة التدخين عام 1975 بفرض حظر يقتصر بشكل خاصّ على وسائل النقل العامّ. ووسّع نطاقه مرّة أولى إلى الإدارات العامّة، ثمّ بات يشمل كلّ الأماكن العامّة المغلقة.

وتبلغ نسبة المدخّنين في إيطاليا واحدًا من كلّ خمسة إيطاليّين تقريبًا، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء الوطنيّ الّتي يعود تاريخها إلى العام 2023، وتعزى 93 ألف وفاة سنويًّا إلى التدخين، وفقًا لوزارة الصحّة. وعلى سبيل المقارنة، فإنّ نحو ثلاثة من كلّ عشرة فرنسيّين يدخّنون، في حين تعدّ السويد الأفضل أوروبّيًّا في هذا المجال إذ تبلغ النسبة فيها 8 في المئة، وبلغاريا الأسوأ بنسبة 37 في المئة. أمّا متوسّط نسبة المدخّنين في أوروبا بأكملها فيصل إلى 24 في المئة.

وتباع علبة السجائر في إيطاليا لقاء ستّة يورو، بينما يبلغ سعرها الضعف في فرنسا مثلًا.

ويندرج الإجراء الّذي اتّخذته ميلانو في حركة عامّة تهدف إلى القضاء على التبغ، على غرار ما فعلت مدينة مكسيكو الّتي حظرت التدخين عام 2022 في عدد من شوارع مركزها التاريخيّ.