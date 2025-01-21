منظّمة الصحّة العالميّة "تأسف" لقرار الولايات المتّحدة الانسحاب منها

واتّهم ترامب "منظّمة الصحّة العالميّة بالاحتيال علينا" لدى توقيعه مرسومًا بذلك، مبرّرًا قراره بالفجوة بين المساهمات الماليّة الأميركيّة والصينيّة...

عبّرت منظّمة الصحّة العالميّة عن أسفها لقرار إدارة الرئيس الأميركيّ الجديد دونالد ترامب إعلان انسحاب واشنطن من الوكالة الأمميّة.

واتّهم ترامب "منظّمة الصحّة العالميّة بالاحتيال علينا" لدى توقيعه مرسومًا بذلك، مبرّرًا قراره بالفجوة بين المساهمات الماليّة الأميركيّة والصينيّة.

ويحثّ المرسوم الهيئات الفدراليّة على "تعليق أيّ تحويل أو دعم أو موارد من حكومة الولايات المتّحدة إلى منظّمة الصحّة العالميّة مستقبلًا"، ودعاها إلى "إيجاد شركاء أميركيين ودوليّين موثوقين" قادرين على "تولّي الأنشطة الّتي اضطلعت بها سابقًا منظّمة الصحّة العالميّة".

وقال المتحدّث باسم منظّمة الصحّة العالميّة طارق ياساريفيتش للصحافيّين إنّ الهيئة الدوليّة "تأسف لإعلان الولايات المتّحدة الأميركيّة بأنّها تنوي الانسحاب من المنظّمة".

وأضاف "نأمل في أنّ تراجع الولايات المتّحدة موقفها وتنخرط في حوار بناء من أجل صحّة ورفاهية ملايين الأشخاص حول العالم" آملًا أن يكون هناك "حوار بناء" مع السلطات الأميركيّة.

من جهتها عبّرت المفوّضيّة الأوروبّيّة عن "مخاوف" الثلاثاء حيال قرار ترامب الانسحاب من منظّمة الصحّة محذّرة من أنّ الخطوة قد تقوّض الاستجابة لأيّ أوبئة مستقبليّة.

وقالت الناطقة باسم المفوّضيّة إيفا هرنسيروفا للصحافيّين "إذا أردنا أن نصمد أمام التهديدات الصحّيّة العالميّة، فينبغي بأن يكون لدينا تعاون عالميّ". وأضافت "نحن واثقون من أنّ الإدارة الأميركيّة ستفكّر في كلّ هذه الأمور قبيل الانسحاب الرسميّ".