التدخين يتسبب في حوالي 8 آلاف وفاة سنويًا بالبلاد

التدخين يتسبب في حوالي 8,000 حالة وفاة سنويًا في إسرائيل، نحو 10% منها بين غير المدخنين الذين تعرضوا للتدخين السلبي، نتيجة لأمراض سرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، وغيرها.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تقرير عن التدخين للعام 2023، أن نسبة المدخنين في إسرائيل تتجاوز 20% من السكان البالغين.

كما تبين أن التدخين يتسبب في حوالي 8,000 حالة وفاة سنويًا، نحو 10% منها بين غير المدخنين الذين تعرضوا للتدخين السلبي، نتيجة لأمراض سرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، وغيرها.

ووفقا للتقرير فإنه عالميًا، يموت حوالي 8 ملايين شخص سنويًا نتيجة التدخين، ومن المتوقع أن يعاني نصف المدخنين من الأمراض ويموتوا بسببها.

ويُقدَّم هذا التقرير إلى الكنيست وفقًا لقانون الإبلاغ الإلزامي حول الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين منتجات التبغ، ويعرض صورة الوضع الراهن لوباء التدخين في إسرائيل.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على هذه القضية في الأجندة العامة، والتأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التدخين وأضرارها البالغة.

والحد من ظاهرة التدخين وأضرارها يمثل إحدى المهام الرئيسة في مجال الصحة العامة، وقالت وزارة الصحة إنها تلتزم بمكافحة التدخين وتبعاته. وتؤكد أن أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين هي عدم البدء به أبدًا.

يقدم التقرير السنوي بيانات حول "وباء التدخين بين السكان البالغين في إسرائيل لعام 2023، بالإضافة إلى بيانات حول التدخين بين المراهقين وجنود الجيش". كما يحتوي على "استعراض شامل للأنشطة الوقائية والجهود المبذولة بالشراكة بين وزارات الصحة والتعليم والمالية، والجيش، وصناديق المرضى، ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الجهات الأخرى". كذلك يتضمن التقرير "مراجعة للتشريعات وإنفاذ القوانين المتعلقة بالتدخين، ومعلومات حول الإقلاع عن التدخين في إسرائيل، وبيانات اقتصادية مختلفة مثل إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على التبغ وغيرها. وتشير الظروف إلى صعوبة تنفيذ تغييرات؛ مما يزيد تحديات هذه القضية".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها عملت "خلال عامي 2023 و2024 على عدة محاور، منها تعديل قانون لإضافة تحذيرات مصورة على منتجات التدخين، وزيادة الضرائب ومساواتها بين المنتجات المختلفة. وتستند أنشطة الوزارة إلى "خطة شاملة طُوِّرَت بالتعاون مع فريق مشترك بين الوزارات، وستواصل العمل وفقها خلال العام المقبل".