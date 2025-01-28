الكونغو: الصليب الأحمر يحذّر من إمكان تسرّب فيروس إيبولا من مختبر

الهيئة "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطنيّ للبحوث الطبّيّة الحيويّة" وتدعو إلى "الحفاظ على العيّنات الّتي قد تتضرّر جرّاء الاشتباكات...

حذّرت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر الثلاثاء من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة.

وقال المدير الإقليميّ للجنة الدوليّة للصليب الأحمر باتريك يوسف في مؤتمر صحافيّ في جنيف إنّ الهيئة "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطنيّ للبحوث الطبّيّة الحيويّة" وتدعو إلى "الحفاظ على العيّنات الّتي قد تتضرّر جرّاء الاشتباكات، والّتي قد تسبّب عواقب لا يمكن تصوّرها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجيّة الّتي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".

وأضاف أنّ المنظّمة الّتي تتّخذ من جنيف مقرًّا تدعو إلى "الحفاظ على العيّنات الّتي قد تتأثّر بالاشتباكات".

وأشار إلى أنّ هذا الوضع "قد يؤدّي إلى عواقب لا يمكن تصوّرها في حال انتشار السلالات البكتيريّة، بما في ذلك فيروس إيبولا" الّذي "يحتفظ به المختبر".

وأوضح أنّ هذا المختبر يقع في مكان "قريب جدًّا" من بعثة اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر في غوما، مضيفًا أنّه لا يملك معلومات عن الوضع في المختبرات الأخرى.

وتشهد غوما معارك بين القوّات المسلّحة الكونغوليّة ومقاتلي حركة "إم 23" المدعومين من قوّات روانديّة.

ودخل مسلّحو حركة "إم 23" مساء الأحد إلى المدينة الّتي يبلغ عدد سكّانها أكثر من مليون نسمة كما يوجد فيها العدد نفسه تقريبًا من النازحين، وذلك بعد تقدّم خاطف على مدى أسابيع، بدأ بعد فشل وساطة بين جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة ورواندا برعاية أنغولا في منتصف كانون الأوّل/ديسمبر.

وأعربت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر عن قلقها إزاء التأثير المدمّر على السكّان المدنيّين نتيجة للاشتباكات المسلّحة المستمرّة في محيط مدينة غوما وداخلها.

وأعربت المنظّمة في بيان عن أسفها لـ"التدفّق الهائل للأشخاص المصابين بالرصاص والذخائر المتفجّرة إلى المنشآت الّتي تدعمها اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، خصوصًا مستشفى سي بي سي آي في غوما".

وعالجت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر أكثر من 600 ألف جريح منذ بداية كانون الثاني/يناير، حوالي نصفهم من المدنيّين.

ورغم المواجهات العنيفة والقصف المتواصل، لا تزال الفرق الجراحيّة التابعة للجنة الدوليّة للصليب الأحمر تتمكّن من علاج الضحايا الّذين يستمرّ وصولهم بالعشرات.