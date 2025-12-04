دراسة: نسب مرتفعة من "الكيميائيات الأبدية السامة" في منتجات الحبوب بأوروبا

وحذر معدو الدراسة من خطورة تعريض الأطفال لهذه المواد السامة، داعين الحكومات الأوروبية إلى وضع حدود سلامة أكثر صرامة وحظر مبيدات PFAS وجميع مصادر حمض TFA بشكل عاجل...

كشفت دراسة جديدة أجرتها منظمة "شبكة العمل من أجل مبيدات الآفات في أوروبا" (PAN Europe) عن وجود مستويات مرتفعة للغاية من مادة كيميائية سامة تُعرف باسم "الكيميائيات الأبدية" في منتجات الحبوب المنتشرة في الأسواق الأوروبية، حيث تجاوزت تركيزاتها متوسط ما هو موجود في مياه الصنبور بمئة ضعف.

وبيّنت الدراسة أن أعلى نسب التلوث سجلت في حبوب الإفطار، إلى جانب منتجات أخرى مثل الحلويات الشهيرة، والمعكرونة، والكرواسون، والخبز بنوعيه الكامل والأبيض، والدقيق.

وأوضحت النتائج أن مادة حمض ثلاثي فلورو أسيتيك (TFA)، الناتجة عن تحلل بعض مبيدات الآفات المحتوية على مركبات PFAS في التربة، كانت حاضرة في 81.5% من العينات المفحوصة عبر 16 دولة أوروبية.

وتعتبر مركبات PFAS، التي تُستخدم منذ خمسينيات القرن الماضي في الصناعة وفي المنتجات الاستهلاكية، من المواد الشديدة الثبات والتي تستغرق مئات أو حتى آلاف السنين لتتحلل في الطبيعة، ما يجعلها مصدر خطر دائم على الصحة والبيئة.

وأظهرت دراسات حديثة وجود روابط بين هذه المركبات وأمراض خطيرة مثل السرطان، كما يُعرف حمض TFA بتأثيراته السلبية على الصحة الإنجابية ووظائف الغدة الدرقية والكبد والمناعة.

وسجلت أعلى نسب التلوث في حبوب الإفطار الأيرلندية، تلتها أنواع خبز من بلجيكا وألمانيا وفرنسا.

وحذر معدو الدراسة من خطورة تعريض الأطفال لهذه المواد السامة، داعين الحكومات الأوروبية إلى وضع حدود سلامة أكثر صرامة وحظر مبيدات PFAS وجميع مصادر حمض TFA بشكل عاجل.

