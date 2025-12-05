بيل غيتس: ارتفاع متوقع في وفيات الأطفال عالميًا هذا العام بسبب تراجع المساعدات

دعا بيل غيتس الحكومات والأفراد إلى تكثيف الجهود والاستثمار في حلول فعّالة مثل برامج التطعيم والرعاية الصحية الأولية، من أجل حماية صحة الأطفال وتدارك هذا التراجع الخطير...

حذّرت مؤسسة "غيتس" من أن نحو 200 ألف طفل إضافي قد يموتون دون سن الخامسة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة تراجع المساعدات الدولية، مما يهدد التقدم المحرز على مدى عقود في إنقاذ أرواح الأطفال.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي أن وفيات الأطفال القابلة للوقاية قد تسجل أول ارتفاع لها في القرن الحالي، إذ من المتوقع أن ترتفع من 4.6 ملايين حالة وفاة عام 2024 إلى 4.8 ملايين في 2025، بعد أن كانت قد انخفضت إلى النصف منذ عام 2000.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى تقليص المساعدات من مانحين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مشيرًا إلى أن المساعدات العالمية المخصصة للصحة انخفضت هذا العام بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن أعباء الديون وضعف الأنظمة الصحية في بعض الدول زادت من تفاقم الوضع.

وتوقع التقرير، استنادًا إلى بيانات معهد القياسات الصحية بجامعة واشنطن، أنه إذا استمرت التخفيضات الحالية، فقد يؤدي ذلك إلى وفاة ما بين 12 و16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045، حسب مستويات التمويل.

ودعا بيل غيتس الحكومات والأفراد إلى تكثيف الجهود والاستثمار في حلول فعّالة مثل برامج التطعيم والرعاية الصحية الأولية، من أجل حماية صحة الأطفال وتدارك هذا التراجع الخطير.

