د. خمايسي: التطعيم لا يمنع الإنفلونزا دائما لكنه يقلل شدتها ويمنع المضاعفات الخطيرة

أكدت الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى العام "كلاليت"، د. خزيمة خمايسي، أن "الإنفلونزا هذا العام مبكرة وأشد حدة، والتطعيم يخفف الأعراض ويمنع المضاعفات الخطيرة".

أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية جميع سكان البلاد بتلقّي لقاح الإنفلونزا، إذ تشير المعطيات إلى أن موسم الإنفلونزا في البلاد وفي دول أخرى قد بدأ هذا العام مبكرًا وبحدة عالية، بما في ذلك ارتفاع واضح في إصابات الأطفال.

وتتوقع الوزارة موسمًا صعبًا من حيث حجم الإصابة بالإنفلونزا، وشدّدت على أهمية بقاء كل من تظهر عليه الأعراض في المنزل حتى التعافي، لتفادي نقل العدوى للآخرين، والامتناع عن إرسال الأطفال المرضى إلى الأطر التعليمية منعًا لانتقال العدوى إلى أطفال آخرين.

كما أشارت إلى أن اللقاح، رغم أنه لا يمنع العدوى تمامًا، يُعدّ عاملًا أساسيًا في التخفيف من حدّة المرض، ويسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة الخطيرة والوفيات.

ولتوضيح تفاصيل أكثر حول موسم الإنفلونزا لهذا العام، ومعرفة طرق الوقاية منه، حاور "عرب 48" الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى العام "كلاليت"، د. خزيمة خمايسي.

د. خزيمة خمايسي

"عرب 48": ما المعايير التي تُنذر الجهاز الطبي في البلاد بأن موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون استثنائيًا مقارنة بالمواسم الماضية، وما التغيير الذي طرأ على الموسم الحالي؟

د. خمايسي: متابعة مواسم الإنفلونزا السنوية في منطقتنا تعتمد أساسًا على ما يحدث في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يبدأ الشتاء هناك قبلنا، وبالتالي تظهر الفيروسات والسلالات الجديدة هناك أولًا. وتعتمد منظمة الصحة العالمية على هذه المعطيات لتحديد تركيبة اللقاحات الموسمية الملائمة لبقية دول العالم، ومنها منطقتنا.

المعلومات الواردة هذا العام من أستراليا ودول الجنوب كانت لافتة من جهتين أساسيتين: أولًا، عودة الإنفلونزا إلى مواعيدها التقليدية كما كانت قبل جائحة كورونا، بعد أن طرأ تغيير على ذلك في العامين الأخيرين، وهذا يُعد مؤشرًا مقلقًا. ثانيًا، الارتفاع الحاد في وتيرة العدوى؛ إذ تشير البيانات العالمية إلى أن موجة هذا العام جاءت أبكر وأشد مقارنة بالسنوات الماضية.

فحص الفيروسات المنتشرة في نصف الكرة الجنوبي بيّن أن أستراليا سجّلت سيطرة شبه كاملة لسلالة H1N1 طوال فصل الشتاء، قبل أن تظهر سلالة جديدة ومفاجئة أُطلق عليها اسم "كاي - Kai"، التابعة لـH3N2. وظهرت هذه السلالة في نهاية الموسم، لكنها تسببت بارتفاع جديد في أعداد الإصابات، ما أدى إلى إطالة موسم الإنفلونزا هناك. ويُعد وصول هذه السلالة مبكرًا إلى منطقتنا هذا العام مصدر قلق، كونها جديدة نسبيًا وما زالت قيد الدراسة.

هذه التطورات كانت محور جلسة طارئة عُقدت، أول من أمس، في مركز الأوبئة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الأطفال، وتم الاتفاق على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات، وزيادة قدرات الفحص، خاصة فحص الأنتيجين، لضمان التشخيص المبكر وإعطاء العلاجات في الوقت المناسب، إضافة إلى تعزيز التوعية بضرورة بقاء المرضى في المنازل لمنع انتشار العدوى.

"عرب 48": ما الفرق بين أعراض الإنفلونزا والزكام المألوف، ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، ولماذا نشهد في كثير من الأحيان حالات وفاة بسبب الإنفلونزا؟

د. خمايسي: أمراض الشتاء تتشابه كثيرًا من حيث الأعراض، مثل الحمى، والسعال، وآلام العضلات، والتعب، وسيلان الأنف، لكن ما يميّز الإنفلونزا هو حِدّة الأعراض وسرعة ظهورها وانتشارها؛ إذ يصل المريض إلى ذروة المرض خلال يوم أو يومين فقط، ويستمر التعب الشديد نحو أسبوع، بخلاف الزكام الذي يكون أخفّ وأقصر مدة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر هم: الأطفال الصغار، والبالغون فوق 65 عامًا، والمصابون بأمراض مزمنة كالقلب والسكري وأمراض الرئة، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. هؤلاء يحتاجون إلى اهتمام خاص، سواء من حيث الوقاية أو من حيث التوجّه المبكر للطبيب عند ظهور الأعراض.

أسباب الوفاة الناتجة عن الإنفلونزا غالبًا ما تعود إلى مضاعفات حادّة، مثل الالتهاب الرئوي الفيروسي أو الجرثومي، أو التهاب عضلة القلب، وهي حالات قد تتطوّر بسرعة لدى الفئات الحسّاسة.

"عرب 48": إلى أي مدى تحمي التطعيمات من الإصابة بالإنفلونزا، وما أهميتها؟

د. خمايسي: للتطعيم وظيفتان أساسيتان؛ أولًا، تقليل حدّة المرض ومنع المضاعفات الخطرة، وثانيًا، الحد من انتشار العدوى وتقليل الحاجة إلى دخول المستشفى. وتختلف فعالية اللقاح من عام إلى آخر تبعًا لتحوّر الفيروسات، إذ تتراوح عادة بين 50% و70%، وهذه نسبة تُعتبر مرتفعة، لأن فعالية بنسبة 50% تقلل بشكل واضح من شدّة المرض. وظهور سلالات جديدة لا يعني أن اللقاح غير فعّال، بل يعني فقط أن الملاءمة ليست كاملة.

الانتقادات الشائعة التي تزعم أن التطعيم غير مفيد أو يُسبب مضاعفات، غير دقيقة؛ فالتطعيم لا يمنع الإصابة دائمًا، لكنه يُخفف الأعراض ويمنع المضاعفات الخطيرة، فالشخص المُطعّم قد يُصاب بالمرض، لكن غالبًا دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وهذا هو جوهر الفائدة الطبية للتطعيم.