وفاة وإصابات خطيرة بتسمم فطر "قبعة الموت" في كاليفورنيا

حذرت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا من جمع الفطر البري بعد تفشي حالات تسمم خطيرة مرتبطة بفطر "قبعة الموت"، أدت إلى وفاة شخص بالغ وتسببت في أضرار شديدة بالكبد لدى العديد من المرضى، بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في الولاية تسجيل 21 حالة تسمم بأماتوكسين، يُعتقد أنها ناجمة عن تناول فطر "قبعة الموت"، الذي غالبًا ما يُخلط بينه وبين أنواع صالحة للأكل بسبب مظهره وطعمه. وأكدت المديرة الطبية للصحة العامة، إريكا بان، أن الفطر يحتوي على سموم قاتلة قد تؤدي إلى فشل كبدي حاد، مشددة على ضرورة الامتناع عن جمع أو تناول أي فطر بري خلال موسم الانتشار الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدة مرضى احتاجوا إلى رعاية مركزة، من بينهم شخص واحد على الأقل مرشح لزراعة كبد، وأن حالات التسمم ظهرت في مقاطعة مونتيري بوسط الولاية، إضافة إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، مع التحذير من أن الخطر يشمل جميع مناطق كاليفورنيا في ظل الطقس الرطب الذي يساعد على نمو الفطر السام.

