رصد متحوّر جديد من "إمبوكس" في إنجلترا يجمع بين سلالتين مختلفتين

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا عن اكتشاف متحوّر جديد من فيروس "إمبوكس" (جدري القردة سابقًا)، لدى شخص عاد مؤخرًا من آسيا. وأظهر الفحص الجيني أن الفيروس يحمل عناصر من سلالتين معروفتين: واحدة أكثر شدة (السلالة الأولى)، وأخرى أقل ضراوة (السلالة الثانية) التي كانت وراء تفشي الفيروس عالميًا عام 2022.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أنها تواصل تقييم خطورة هذا المتحوّر، مؤكدة أهمية استمرار التحصين للفئات المؤهلة. وقالت الدكتورة كايتي سينكا، رئيسة قسم العدوى المنقولة جنسيًا في الوكالة: "من الطبيعي أن تتطور الفيروسات، وسيساعدنا التحليل الإضافي في فهم كيفية تغيّر إمبوكس".

ويعتبر "إمبوكس" عدوى فيروسية مرتبطة بالجدري، تنتقل عبر الاحتكاك المباشر بطفح أو قشور المصاب، أو عبر أدوات ملوثة، وأيضًا عبر الرذاذ أو الحيوانات المصابة. تظهر الأعراض عادة بعد ثلاثة أسابيع وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق، يعقبها طفح جلدي.

وأشارت الوكالة إلى أن ظهور متحوّرات جديدة أمر متوقع في ظل استمرار تداول السلالتين، مؤكدة أهمية المراقبة الجينية المستمرة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل ما يقارب 48 ألف حالة مؤكدة و201 وفاة بفيروس إمبوكس في 94 دولة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025.

