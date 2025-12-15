أبحاث تمهد لعلاجات جديدة للسمنة والسكري من خلال الميكروبيوم المعوي

حدد باحثون في هارفارد مركبات تنتجها بكتيريا الأمعاء وتنتقل إلى الكبد، حيث تؤثر في التمثيل الغذائي وحساسية الإنسولين. النتائج تفتح الباب لعلاجات جديدة للسمنة والسكري من النوع الثاني. الدراسة تؤكد دور النظام الغذائي والوراثة في تشكيل هذه المركبات...

توصل فريق بحثي في جامعة هارفارد، بدعم من مؤسسة فابيسب، إلى تحديد مجموعة من المركبات الناتجة عن الميكروبيوم المعوي تنتقل من الأمعاء إلى الكبد ثم إلى القلب، حيث توزع في أنحاء الجسم.

وأظهرت النتائج أن هذه المركبات تؤثر في مسارات التمثيل الغذائي في الكبد وحساسية الجسم للإنسولين، ما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني. ونُشرت الدراسة في مجلة Cell Metabolism.

وأوضح فيتور روسيتو مونيوز، الباحث الأول في الدراسة، أن الوريد البابي الكبدي ينقل معظم الدم من الأمعاء إلى الكبد، ما يجعله أول مستقبل لمنتجات الميكروبيوم المعوي. في الكبد، يمكن تحويل هذه المركبات أو التخلص منها قبل دخولها الدورة الدموية العامة.

ومن خلال تحليل الدم الخارج من الأمعاء والدم المحيطي، تمكن الباحثون من رصد تراكيز هذه المركبات بدقة في كل موقع، وتحديد تأثيرها على صحة الكبد والتمثيل الغذائي.

وأظهرت الدراسة أن تنوع الميكروبيوم المعوي يرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، إذ تختلف تركيبة البكتيريا بين الأفراد المصابين بالسمنة أو السكري أو مقاومة الإنسولين مقارنة بالأصحاء.

كما كشفت التجارب على الفئران أن النظام الغذائي والوراثة يؤثران بشكل كبير على توزيع هذه المركبات في الدم، حيث انخفض عدد المركبات في الوريد البابي لدى الفئران المعرضة للسمنة عند تناولها نظامًا غنيًا بالدهون.

عند معالجة الفئران بمضاد حيوي يستهدف ميكروبات معينة، تغيرت تركيبة الميكروبيوم وتوزيع المركبات في الدم، وبرزت مركبات مثل الميساكونات التي تلعب دورًا في دورة كريبس لإنتاج الطاقة. وعند تعريض خلايا الكبد لهذه المركبات، تحسنت إشارات الإنسولين وتنظيم الجينات المرتبطة بتخزين الدهون وأكسدة الأحماض الدهنية.

يخطط الباحثون حاليًا لدراسة كل مركب بمزيد من التفصيل لمعرفة كيفية إنتاجه وتأثيره، ما قد يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة لأمراض التمثيل الغذائي مستقبلاً.